Двойной удар «слугам» от народа

На местных выборах партия Президента проиграла как локальным «партиям местной власти», так и общенациональным идеологическим конкурентам. В частности, на Юго-Востоке – ОПЗЖ.

Парадокс низкой явки заключается в том, что, с одной стороны, искажается общественное мнение, например, заметно снижается доля молодежи и условного «среднего класса», с другой стороны, до избирательных кабинок доходят люди, сделавшие вполне осознанный выбор заранее, а не в последний момент. Именно с «другой стороны» и имеет смысл оценивать итоги местных выборов.

Несомненно, главными победителями местных выборов 25 октября стали условные «местные партии власти», которые в условиях децентрализации начали осваивать «политэкономический цикл»: Деньги – Власть – Деньги+. Именно «партии мэров» (даже когда они использовали франшизы общенациональных политических сил) в значительной степени консолидировали украинцев, растерянных и напуганных либерально-хаотическими реформами, проводимыми некомпетентной центральной властью.

Главными проигравшими стали «Слуги Народа», всего за год деградировавшие от «партии Президента», набравшего 73% голосов во втором туре и партии, сформировавшей «монобольшинство» по итогам парламентских выборов, до «третьей силы» на местных выборах.

Практически нигде в областных центрах «Слуга Народа» не стал главной оппозиционной силой, противостоящей «партии местной власти». В качестве таковой выступили, преимущественно, «Евросолидарность» на Западе и частично в Центре, и «Оппозиционная Платформа – За Жизнь!» Виктора Медведчука - на Востоке и Юге. Можно с уверенностью сказать, что ОПЗЖ Медведчука уверенно вытеснила «Слуг» из ниши «партия, представляющая избирателей Юго-Востока», чем ЗЕ-команда очень гордилась по итогам парламентских выборов.

На выборах в областные советы у «Слуг» имеются отдельные успехи. Например, в Сумской области в результате разочарования избирателей в «патриотических» партиях («Батькивщина» – 12%, ЕС – 11%) и «растягивания» электората локальными «франшизами» («Наш Край» – 10%, «За майбутнє» – 8%), «Слуги Народа» по результатам экзит-поллов лидируют – 19%, однако ОПЗЖ отстает от них, что называется «в пределах погрешности». Правда, и область традиционно относится к Центру, а не Востоку Украины.

В целом же для СН неблагоприятным был общеполитический фон, все многочисленные составляющие которого можно свести к одному показателю: только 21% украинцев считает, что дела в стране движутся в правильном направлении, а 70% выбрали ответ «в неправильном» (согласно социологии КМИС за 8 –15 октября с.г.).

Для всех общенациональных партий серьезным испытанием стал тот факт, что ТОП-7 проблем, которые беспокоят украинцев – война на Донбассе, коррупция, безработица, грабительские тарифы, экономический спад, система здравоохранения и размер социальных выплат – находятся вне компетенции местных властей и не могут быть хоть как-то разрешены по итогам местных выборов.

Именно поэтому в Офисе Президента был задуман этот «опрос», который должен был задать некую общенациональную повестку дня, разумеется, в пользу «Слуг». Впрочем, особого влияния ни на явку (в она установила антирекорд – 37%), ни на результат президентской партии это не оказало. «Хитроумная» ставка на молодежь, якобы готовую прийти, чтобы на «опросе» рядом с участками проголосовать за легализацию каннабиса, провалилась.

Иную форму общенациональной повестки для местных выборов задал лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – «восстановление экономических связей с Россией и закупка вакцины от коронавируса для всех украинцев», подтвердив приверженность этим тезисам визитом в Москву и встречами с премьером и президентом РФ, а также снятием российских санкций с трех крупных украинских предприятий плюс обещанием поставить российскую вакцину против COVID-19.

Этот прямой ответ на запрос общества относительно защиты от эпидемии COVID-19 вызвал намного более активный отклик у избирателей, нежели вопросы о весьма абстрактном Будапештском меморандуме.

Понятно, что на подконтрольной части Донбасса уже нет никаких иллюзий по поводу миротворческого потенциала Президента и его партии, потому практически повсеместный успех здесь партии Медведчука неудивителен. Например, в многострадальном Славянске кандидат от ОПЗЖ перед вторым туром опережает действующего мэра, а в целом ряде небольших населенных пунктов кандидаты от партии уже выиграли выборы.

Однако, и в других регионах Юго-Востока ОПЗЖ показала сильные результаты.

Наиболее успешно партия выступила на Одессе и Николаеве, где кандидаты от ОПЗЖ вышли во вторые туры. В Одессе – Николай Скорик с результатом 18% будет бороться с действующим мэром Геннадием Трухановым (34%), а в Николаеве – Владислав Чайка (27%) противостоит действующему мэру Александру Сенкевичу (41%).

При этом, несмотря на активную избирательную кампанию и прямую поддержку Президента Владимира Зеленского, одесский комик Олег Филимонов (14%) и николаевская «баба рабочая – сосна корабельная» Татьяна Домбровская (17%) заняли лишь третьи места.

На выборах в горсовет Одессы ОПЗЖ (22%) идет практически вровень с мэрской «Доверяй делам!» (24%), а в областной совет у этих партий, согласно экзит-поллам, вообще одинаковый результат – по 21%. В городской и областной советы «Слуги» идут на третьем месте – 16% и 19%, соответственно.

В городской совет Николаева ОПЗЖ идет первой (27%), опережая партию мэра «Пропозиция» (24%); «Слуги» в который раз третьи (20%).

В Харькове, где Геннадий Кернес вполне ожидаемо переизбрался на должность мэра уже в первом туре, а «партия местной власти» – «Блок Кернеса – Успешный Харьков» взял 40% голосов, ОПЗЖ с результатом в 17% заметно обошел «Слуг» (12%).

Столь же ожидаемо в первом туре переизбрался на пост мэра Мариуполя Вадим Бойченко (69%); в городской совет партия «Блок Вадима Бойченко» взяла 46%, на втором месте – ОПЗЖ (31%), «Слуги Народа» делят 3-4 место с «Партией Шария» (у обеих партий ~6-7%).

Также второй – вслед за партией мэра Днепра Бориса Филатова (28%) – стала ОПЗЖ на выборах в горсовет Днепра (17%), опередив «Слуг», оставшихся на третьем месте (15%).

Успешным можно считать и выступление ОПЗЖ на выборах в Киевский и Винницкий (примерно по 7% в каждый) городские советы, где партия впервые сформирует свои фракции. Ну, а с тем, что в столице Александр Попов от ОПЗЖ de facto вышел во второй тур, а 50,5% голосов у Виталия Кличко появилось в результате «виртуозного» ночного подсчета голосов, думается, согласно абсолютное большинство экспертов.

Кстати, оба этих голосования подтверждают тезис, высказанный в начале: в Центре и на Западе главным оппонентом «партии местной власти» является ЕС, а «Слуги» претендуют лишь на роль «третьей силы».

Подводя итоги, мы можем констатировать, что местные выборы 25 октября продолжили процесс маргинализации партии «Слуга Народа», а из ниши представителей Юго-Востока «зеленых» вытеснила ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком.