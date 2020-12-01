Войти
Зеленский призвал объединить усилия во благо страны
официально
Зеленский призвал объединить усилия во благо страны
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах
позиция
Трамп пообещал предоставить доказательства фальсификаций на выборах

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

анализ
RSS

«Веймарская воронка» украинской политики

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
194
«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.

К концу 2020 года политическая ситуация в Украине стала более чем уродливая и критическая. Окно возможностей, которое открывалось в стране после поражения на президентских выборах элитного коррупционера и олигарха Порошенко, и вспыхнувшие надежды, в связи с избранием молодого жизнерадостного нового президента Зеленского, быстро исчезли. Кажется, что президент Зеленский, так и не понял, что произошло, но уже сильно устал от политики. Тупиковая ситуация.

Ситуацию можно определить, как предтеча катастрофы, когда одновременно совпали политический, экономический и социально-медицинский (эпидемиологический) кризисы. И один хуже другого. Тот факт, что весь мир тоже переживает чудовищный кризис из-за пандемии и экономической кризиса не делает наше положение легче, ибо нам даже не с кем себя сравнить, ни в Европе, ни в Азии. Будущее страны сузилось до «слабого света в конце туннеля».

Основной политический тренд задают два опытных антиукраинских политика. Два «соловья-разбойника» — Медведчук и Порошенко на местных выборах здорово укоренились в различных регионах Украины. Они смело приватизировали себе западно-украинский и восточно-украинский электорат, превратив избирателей в заложников своей политики, своей борьбы за власть. Чем сильнее Порошенко имитирует патриотический имидж на Западе Украины, тем сильнее Медведчук демонстрирует на Юго-Востоке Украины свою любовь к Кремлю и его долгожителю — президента России Путину. Они оба делают вид, что являются политическими противниками, но стараются не обижать друг друга и успешно сотрудничают в борьбе с Зеленским.

Читайте также: Почему Майдан не принес позитивных изменений

Запутавшийся в политических интригах с олигархами, Президент Украины Зеленский, вместе с легендарным «спасателем» Ермаком и рыхлыми «Слугами народа», оказался посередине этой «Веймарской воронки», зажатый с двух сторон ОПЗЖ и ЕС. Он пытается вырваться из ловушки , обращаясь, то на «соросятам», то к силовикам , то к старой бюрократии времен Януковича. Но ничего не помогает, ни ему, ни Украине. Пространство маневра президент Зеленского с каждым днем все больше сужается. А обратится к украинскому народу с радикальными реформистскими решениями и предложениями у него не хватает духа...

Одна надежда на политическое «чудо», но у этого «чуда» должно быть свое имя, крепкие нервы и готовый план действий.

Владимир Зеленский, Виктор Небоженко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016