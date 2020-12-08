Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев — дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.

Политика украинской власти по борьбе с пандемией вызывает больше вопросов, чем ответов. Вот главные новости на тему коронавируса и борьбы с ним только за один день, вторник, 8 декабря:

— США до лета не получат дополнительные дозы вакцины от Pfizer и BionTech, после того, как администрированием процесса занялась Великобритания, — The Washington Post;

— Украинские власти планируют вакцинировать украинцев в три этапа. Вакцинацию начнут после того, как Украина получит вакцину в количестве 10 процентов от населения, — и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины;

— Массовая вакцинация для жителей Украины начнется не раньше середины 2021 года, — СНБО. И то, как подчеркнул глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко, при условии, если успеют подготовить инфраструктуру, логистику и т.д.;

— Темпы вакцинации — от 800 тысяч до миллиона человек в месяц, — и.о. главы Центра общественного здоровья Минздрава;

— Власти планируют начать вакцинацию в конце I — начале II квартала 2020 года, — Минздрав;

— Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин пообещала помочь Украине с оперативной поставкой вакцины в нашу страну, — министр здравоохранения Максим Степанов;

— Вакцина от коронавируса появится в украинских аптеках почти через год, — Минздрав.

Прочтение новостной ленты всего за один день наглядно демонстрирует текущую пессимистическую ситуацию с вакциной от коронавируса. Точнее, с отсутствием вакцины от COVID-19. Итак, среди украинской власти царит хаос. У Зеленского раболепно смотрят на и.о. посла США. А что может обещать временная поверенная в делах США Кристина Квин, если The Washington Post прямо пишет, что даже Белый дом не в силах решить вопрос с вакциной для американцев? Что она может сделать, кроме как обещать в стиле «Спокойно, индейцы! Большой Белый брат думает о вас?!»

СНБО и Минздрав делают взаимоисключающие заявления, причем никто не может толком назвать сроки, когда Украина получит первые партии вакцины. Да и при самом оптимистическом сценарии, если отталкиваться от обещаний Минздрава «темпы в 800 тысяч — 1 миллион человек в месяц» из расчета на 36 миллионов населения, то выходит, что вакцинация затянется минимум на 2,5 года.

Сегодня конкретные решения по борьбе с пандемией коронавируса звучат не из посольства США и, тем более, не из Офиса президента Зеленского, а, скорее, от таких топовых политиков как председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. В октябре Медведчук всего за одну личную встречу с российским президентом Владимиром Путиным решил вопрос с поставками вакцины, причем власти РФ согласились передать Украине препарат без очереди. Но, как мы помним, временная поверенная США Кристина Квин публично запретила властям независимой Украины покупать вакцину в РФ.

И вот теперь Медведчук решил задачу, которую на самом деле должен решать президент Зеленский. Политик на высшем уровне договорился о производстве вакцины на территории Украины. Российский центр им. Н.Ф. Гамалеи объявил, что готов передать лицензию и сырье для производства «Спутник V» украинскому предприятию «Биолик» из Харькова.

В общем, не стоит удивляться, что Медведчук решает задачу с вакцинацией украинцев быстрее, чем Зеленский, посол США и компания. Причем, простому украинцу этот вариант еще и дешевле обойдется, да и темпы вакцинации будут оперативными, а не в стиле «мертвому припарки», как предлагает украинский Минздрав.