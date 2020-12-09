Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Проигрыш в Кривом Роге — это в первую очередь повод задуматься для Рината Ахметова, почему люди с таким негативом относятся к кандидату от «Метинвеста» в базовом для олигарха регионе.
Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине — это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине.
Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова. Кривой Рог — это столица горно-добывающего дивизиона «Метинвеста» Ахметова-Новинского. Здесь у Ахметова три ГОКа, а также Криворожский железорудный комбинат с шахтами, которыми они владеют на паях с группой «Приват» Коломойского-Боголюбова.
Как известно, кандидат Дмитрий Шевчик, который шел от «Слуги народа» — это генеральный директор Центрального ГОКа, входящего в группу «Метинвест».
Что самое интересное, наибольший провал у кандидата Зеленского-Ахметова именно в тех районах, где компактно живут работники его предприятий. Например, Ингулецкий район. Здесь расположены Южный ГОК и Ингулецкий ГОК.
Смотрим сайт «Первого Криворожского телеканала». Именно в Ингулецком районе максимальный разрыв между Константином Павловым и Дмитрием Шевчиком — за Павлова 63,09 %, за Шевчика — 36,91 %. 26 % разницы! Павлов выиграл во всех районах города, но такого разрыва больше нет нигде.
В других районах ситуация не лучше. Например, берем Саксаганский район. Здесь у Ахметова шахта «Родина», которая входит в состав КЖРК. За Павлова 60,44 %, за Шевчика 39,56 %.
Терновский район. Здесь расположены Центральный ГОК и Северный ГОК, а также шахта «Гвардейская». И что же мы видим? Грусть-печаль. И здесь Павлов выиграл с отрывом у Шевчика — 53,69 % против 46,31 %.
В общем, второй тур выборов мэра и сокрушительный проигрыш кандидата от «Метинвеста» показывают, что Ахметова и компанию в Кривом Роге, мягко говоря, не любят. Интересно, это как надо издеваться над людьми, чтобы криворожане воспринимали кандидата от Ахметова как абсолютно неприемлемую фигуру?
В итоге, в Кривом Роге Медведчук разгромил и Зеленского, и Ахметова. Как видим, не помогли ни миллионы на бигборды, ни свои телеканалы, ни сайты, ни админресурс.
Поэтому проигрыш в своем базовом регионе — это повод задуматься. Для Зеленского. Но, в первую очередь, для Ахметова.
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