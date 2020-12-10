Политический «Сталинград» по-криворожски

Результаты выборов мэра Кривого Рога — крупного индустриального центра на Юго-Востоке страны — стали своеобразным и символическим календарным Рубиконом для избирательной кампании в органы местного самоуправления 2020 года.

Откровенно говоря, по оценкам многих экспертов, с учетом снятия своей кандидатуры Юрием Вилкулом (действующего главы города), шансы Константина Павлова (кандидат от политической партии «Оппозиционной платформы — За жизнь») и Дмитрия Шевчика (кандидат от политической партии «Слуга народа») рассматривались ориентировочно в равных диспозициях. Именно это, в значительной степени, осложняло возможные прогнозы финального результата.

В итоге, Константин Павлов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» опередил своего оппонента с преимуществом в более чем двадцать девять тысяч голосов избирателей.

Проигрыш пропрезидентского кандидата усугубляет тот факт, что топ-менеджер Ахметова проиграл именно в родных пенатах Владимира Александровича Зеленского. Судя по реакции, в масштабах страны эта неудача в значительной степени пошатнула и так неустойчивое положение «Зе»-команды.

Ни для кого не секрет, что криворожский политический плацдарм стал своего рода одной из ситуативных и консенснусных площадок, где сошлись интересы группы Рината Ахметова и окружения Владимира Зеленского.

Кривой Рог является одним из важнейших промышленных кластеров в структуре «Метинвест» (четыре горно-обогатительных комбината плюс доля в Криворожском железорудном комбинате, владеющем четырьмя шахтами).

В общедоступном публичном фокусе известно то, что кандидат в мэры Кривого Рога от партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик, является генеральным директором Центрального горно-обогатительного комбината, который входит в группу «Метинвест».

При этом, интересен тот факт, что креатура от политико-финансового тандема «Слуг народа» и команды Рината Ахметова (Дмитрий Шевчик), по результатам выборов, уступила Константину Павлову (ОПЗЖ) именно в тех районах Кривого Рога, где расположены объекты «Метинвеста» и преимущественно проживают работники вышеуказанных предприятий.

Показательно, что максимальный отрыв зафиксирован именно в Ингулецком районе, где живут работники Южного ГОКа и Ингулецкого ГОКа «Метинвеста». Здесь разница между результатом Константина Павлова и Дмитрия Шевчика составила более 26% — это абсолютный рекорд по городу.

Если конкретно, то Константин Павлов набрал 63,09 % голосов избирателей, у Дмитрия Шевчика — 36,91 %.

Рекордный отрыв в виде более 20 % показал также Саксаганский район (к нему относится шахта «Родина», которая входит в состав Криворожского железорудного комбината, где у Ахметова 50 %). Здесь за Константина Павлова проголосовали 60,44 %избирателей — у Дмитрия Шевчика только 39,56 %.

В целом, Павлов выиграл во всех районах города. Но главная сенсация выборов в Кривом Рогу заключается в том, что рекордный отрыв кандидата от ОПЗЖ Медведчука зафиксирован в районах, где расположены ГОКи и шахты Рината Ахметова и проживают работники его предприятий. А это означает, что привязка к Ахметову в Кривом Рогу — это однозначный минус, а не плюс. И это повод сделать выводы, потому что иначе партия Медведчука будет и дальше отправлять политические проекты Ахметова «в нокаут», причем в регионах, которые олигарх считает своими базовыми.

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.

Конечные результаты выборов в Кривом Роге стали некоторым подведением политических итогов выборов в местные советы и отчасти показали, для одних, проблемные зоны сооружаемых политических конструктов (Владимир Зеленский — «Слуга народа»), а для вторых (Виктор Медведчук — «Оппозиционная платформа — За жизнь») — перспективы утверждения будущих политических горизонтов.