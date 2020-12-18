Коронавирус, «стая иностранных товарищей» и оппозиционер

Конец года — это время всевозможных рейтингов в стиле «100 самых влиятельных». Вот и издание «Вести» подготовило свой вариант рейтинга «100 самых влиятельных в Украине людей и явлений».

Авторы рейтинга начали с нетривиального хода — на первое место поместили коронавирус Covid-19. «Вести» аргументируют, что эпидемия повлияла на все аспекты нашей жизни — это и экономика, и бизнес, и социальная политика, и транспорт, и религия, и спорт. Издание «выражает осторожную надежду», что эпидемию удастся победить, но признает, что если рассчитывать на западные вакцины (звучит совместная разработка BioNTech и Pfizer), то сроки победы могут быть сдвинуты на весну-лето 2022 года. А цена этой отсрочки, как подчеркнули авторы рейтинга — это человеческие жизни.

На втором месте — «стая товарищей» в лице послов G7. Внешнее вмешательство? Нет, не слышали. Давайте честно признаем, если бы посол Украины посмел в разговоре с президентом США высказывать свои рекомендации по поводу отбора судей в Верховный суд Штатов, то уже через 5 минут был бы объявлен персоной нон грата и отправлен домой. Поэтому считаю ситуацию в стиле «Послы G7 озвучили Зеленскому ожидания по отбору судей КСУ», как пишет «Украинская правда», ненормальной.

На третьем месте — пока еще самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов. Вместе с тем, считаю позицию Ахметова завышенной. Да, олигарху в феврале удалось провести своего топ-менеджера Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра, а также добиться назначения еще одного своего сотрудника Ольги Буславец на должность главы Минэнерго. Однако голосование за программу правительства в Верховной Раде 18 июня 2020 года с треском провалилось (только 207 голосов при минимуме 226), что позволяет отправить Кабмин Шмыгаля в отставку в любой момент.

На четвертое место «Вести» поместили двух высших чиновников — президента Украины Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака. Авторы рейтинга тонко намекают, что последнее слово в принятии государственных решений остается не за президентом Зеленским / главой ОП, а за «западными партнерами».

Очень символично, что если послы G7 коллективно оккупировали второе место, то на позиции № 5 обосновался главный идейный противник внешнего управления — народный депутат и председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. На данный момент это самая высокая позиция в рейтинге самых влиятельных среди всех украинских топ-политиков. Для сравнения — даже финансовый олигарх и «серийный меценат» Джордж Сорос получил только восьмое место. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков — только на девятой позиции, а премьер Денис Шмыгаль — вообще лишь двенадцатый, за пределами первой десятки.

У партии Медведчука вторая по величине фракция в Верховной Раде, причем на местных выборах ОПЗЖ разгромила Зеленского и «слуг» на малой родине президента — в Кривом Роге. Если рейтинги Зеленского и «слуг» стабильно падают, то «Оппозиционная платформа» растет — с 13,05 % на выборах в ВР-2019 до 22,1 % (Киевский международный институт социологии, ноябрь-2020). И если руководство России прямо дает понять, что президенту РФ с Зеленским нечего обсуждать, то Владимир Путин с Медведчуком за 2020 год провели около 10 встреч (это из того, что стало известно). Если Зеленского игнорируют, то международные инициативы Медведчука готовы обсуждать. Не далее как сегодня, 19 декабря, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия, Германия и Франция готовы двигаться дальше в рамках переговорной площадки «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция», которую год назад основал Медведчук.

На шестом месте — бессменный вот уже седьмой год подряд глава МВД Арсен Аваков. Аваков — единственный из состава первого правительства Арсения Яценюка, кто остался у власти с приходом Порошенко, а затем и Зеленского. Судя по тому, что западные послы не высказывают критических замечаний к его работе, Авакову удается балансировать между интересами украинского крупного капитала и иностранных бенефициаров.

К слову, самого Яценюка в «100 самых влиятельных» и близко нет, а вот Петр Порошенко получил восьмое место. Экс-президент сумел отбить все уголовные расследования в его адрес, превратив каждый вызов в ГБР в свой предвыборный митинг. Кроме того, «Европейская солидарность» неплохо выступила на местных выборах, победив в 4 регионах Украины. А социологические исследования фиксируют, что ЕС удается понемногу наращивать свой рейтинг. Так в ноябре КМИС дал партии Порошенко 19,3 %. И хотя сам Порошенко играет роль оппозиции к новой власти, но и коалиция «слуги» + еэсовцы в Одесском горсовете, и совместное голосование за ключевые решения вроде закона о продаже земли свидетельствуют, что идеологически они одинаково проамериканские политики.

Как уже говорилось, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков занял девятое место в рейтинге «100 самых влиятельных» от газеты «Вести». С одной стороны, спикер дисциплинированно голосует и за запрет преподавания русского языка в школах, и за продажу земли. С другой стороны, его имя не звучит ни в каких скандалах, а на картинке из Верховной Рады он играет роль доброго кота Леопольда.

В СМИ звучат мнения о том, что спикер может запустить свой политический проект, но тут как карта надвое ляжет. Слухи о запуске своего политического проекта — это непременный атрибут всех украинских политиков, у кого есть рейтинг. И продолжаются эти слухи ровно столько, пока этот самый рейтинг есть. Поэтому здесь главное не пойти на поводу у нездоровых амбиций, чтобы потом не пополнить обширную «эскадрилью сбитых летчиков».

Наконец, замыкает десятку мэр Киева и глава Киевской городской администрации Виталий Кличко. На местных выборах 25 октября 2020 года Кличко в первом туре с результатом 50,51 %, что позволило мэру, известному своей афористичностью, избежать дебатов с экс-главой КГГА Александром Поповым (ОПЗЖ).

Вот так выглядит первая десятка самых влиятельных людей и явлений Украины в 2020 году по версии газеты «Вести».