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Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Игорь Смолов
Игорь Смолов
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Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины?

В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии — Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.

Ахметов всегда ищет пути к президентам, кто бы ни занимал высший пост в государстве. Этот олигарх хочет быть в фаворе, и сейчас он пользуется поддержкой Банковой, а потому его появление на верхушке рейтинга неудивительно. Самый богатый человек страны, акционер ряда политических партий, собственник заводов и монополист, может диктовать волю президентам. Но при этом ни политик, ни его влияние никак не связаны с отношением украинцев к его персоне.

Зеленский в топе из-за занимаемой должности. Он тоже не политик, в какой-то мере случайный человек на высшем государственном посту. Как попал в рейтинг, так и выпадет из него по окончанию президентского срока. Недаром те же «Вести» поставили Зеленского на одну ступеньку с главой его же Офиса Андреем Ермаком. Есть множество вопросов о том, кто на самом деле управляет государством.

Из настоящих политиков в топ-5 есть только лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Человек с многолетним опытом работы на самых высоких должностях. Медведчук в списках самых влиятельных украинцев находится с момента возвращения в большую политику, усиливая влияние из года в год. Что интересно, даже «соросятское» издание «НВ», враждебно настроенное по отношению к Медведчуку, ставит его на 5 место.

Дело в том, что даже птенцы Сороса не могут отрицать того факта, что за год ОПЗЖ Медведчука увеличила рейтинги почти вдвое — с 13% на парламентских выборах до 22% нынче. На местных выборах ОПЗЖ победила в шести регионах, став всеукраинской политической силой. Особенно показательной была победа в родном для президента Кривом Роге, где кандидат от ОПЗЖ отправил в нокаут кандидата от «слуг народа».

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Залог успеха Медведчука — его стабильность и нацеленность на решение важнейших проблем государства. Он презентовал мирный план, который одобрили Россия и ОРДЛО и который реально мог бы закончить войну на Донбассе. Кроме того, Медведчук договорился о снижении цены на газ на 25%, что было подтверждено президентом РФ Путиным. Также Медведчук уговорил Путина снять санкции с ряда украинских предприятий ради возрождения отечественной экономики. В конце концов, он решил вопрос с поставками и производством вакцины от коронавируса в Украине. Если бы Банковая занималась отстаиванием интересов государства, все эти договоренности уже работали бы на благо Украины.

В любом случае, призываю оценивать подобные рейтинги адекватно. Фильтровать «залетных птиц» и анализировать, за какие заслуги кто туда попал.

Ринат Ахметов, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, рейтинг
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Игорь Смолов
Игорь Смолов
экономический обозреватель

Зеленский, Ахметов и Медведчук: Самые влиятельные люди в стране по версии трех разных изданий

Как смотреть на рейтинги топ-100 самых влиятельных людей Украины? В топ-5 рейтингов «Вестей», «НВ» и «Корреспондента» бессменными остаются три фамилии - Владимир Зеленский, Ринат Ахметов и Виктор Медведчук.
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