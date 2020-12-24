«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Если исходить из того, что целевая аудитория интервью Владимира Зеленского для The New York Times — это политический истеблишмент и бизнес США, то многое становится понятным. Обратите внимание, что в конце журналист откровенно троллит Зеленского, когда спрашивает, какие еще вопросы нужно задать, «которые вы считаете важными для американской аудитории».

В этом смысле очень трогательно смотрятся слова Зеленского о том, что «медицинская система в Украине была развалена». Здесь наш президент забыл уточнить, что украинским здравоохранением несколько лет — с 2016 по 2019 — руководила Ульяна Супрун, которую The Atlantic Council прямо назвало гражданкой США.

Итак, в интервью прозвучали следующие месседжи для американского бизнеса и политической элиты:

— Рынок земли, строительство инфраструктуры, масштабная приватизация, передача украинских портов в концессию, участие Зеленского в запуске антикоррупционных структур — эти пункты выглядят как отчет о выполнении «домашнего задания» перед американским бизнесом;

— Внешнеполитический курс Украины — на НАТО и ЕС (как и при Порошенко). Президент отдельно подчеркнул, что все разговоры Коломойского о «развороте» в сторону России — это его личное мнение, а сам Зеленский никакого отношения к этому не имеет;

— Отдельно Зеленский пожаловался на фракции Верховной Рады, которые не голосовали за т.н. «банковский закон», принятия которого весной требовал МВФ («Тут я бы хотел, чтобы международные партнеры проанализировали все партии, которые не голосовали за этот закон»).

Отдельно Зеленский благодарил США — за политику по поводу «Северного потока», за статус партнера НАТО с расширенными возможностями, за санкционные действия против России и т.д. Не обошлось и без того, чтобы приписать себе чужие заслуги. Так, Зеленский поблагодарил США «за учения с НАТО». На самом деле первым Программу сотрудничества Украина — НАТО в 2015 году подписал президент Петр Порошенко, Зеленский сейчас просто повторяет его действия.

В интервью Зеленский затронул и тему Минских соглашений и «нормандского формата». В частности, Зеленский предложил, чтобы США присоединились к «нормандскому формату». «Очень хотел бы», — прямо сказал Зеленский в ответ на вопрос, хотел бы он, чтобы США присоединились к «нормандскому формату».

В завершение, Зеленский дошел до того, что начал прямым текстом просить США назначить спецпредставителя по Украине, которым до этого был Курт Волкер («Я считаю, что утрачена позиция, но такой спецпредставитель или такой орган должен быть»).

Что касается такого насущного вопроса как вакцина от коронавируса, то Зеленский открытым текстом просить США повлиять на то, чтобы Украине дали вакцину. Правда, у США десятки, если не сотни таких стран-сателлитов, поэтому непонятно, почему они должны давать приоритет Украине перед другими. Тем более что для Запада вакцина — это вопрос бизнес-интересов, т.е. в первую очередь прибыли. «Я считаю, что именно США и Великобритания сегодня могли бы очень сильно повлиять на то, чтобы Украина была в приоритете стран Европы, которые получают вакцину первыми».

Прозвучала и знаменитая фраза «Конечно же, объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно».

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу — вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США? А, как мы понимаем, если американские СМИ троллят украинского политика, это означает, что они не воспринимают его всерьез.

Просто сравните с интервью Виктора Медведчука для Bloomberg, которое вышло практически одновременно. Если Зеленского откровенно троллят, то Bloomberg демонстрирует уважение к Медведчуку, постоянно подчеркивая его статус («лидер», «председатель ОПЗЖ», «ключевая фигура», «магнат»). Не говоря уже о том, что Bloomberg прямым текстом связывает успехи ОПЗЖ именно с деятельностью Медведчука. Кроме того, очевидно, что многое из интервью Медведчука осталось off the record (как говорится, «за кадром»). Можно только предполагать, что он мог говорить о том, какие действия собирается предпринимать, чтобы решить вопрос с доставкой вакцины"Спутник V" в Украину, а также как будет развивать свою инициативу «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Франция — Германия».

Интервью Зеленского и Медведчука и по содержанию перекликаются между собой — это фактически президентский круг тем: отношения с Россией и США, мирное урегулирование на Донбассе, вакцина от коронавируса и т.д.

Фактически политическая элита США благодаря интервью в The New York Times и Bloomberg узнала мнение двух ключевых фигур, которые отстаивают противоположные политические позиции и имеют свое собственное видение насчет того, как должна развиваться Украина.