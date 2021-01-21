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Настроения в обществе: холодный душ для «зеленских» и победа политических реалистов

Алексей Куракин
Алексей Куракин
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Настроения в обществе: холодный душ для «зеленских» и победа политических реалистов

Как вы думаете — на этом фоне, когда люди с ужасом ждут платежек за январь — граждане прислушиваются к Арсению Яценюку, вещающему о недопустимости сворачивания «рыночных реформ» в энергетическом секторе? Или люди прекрасно понимают, что прислушайся власть к предложению Медведчука — еще весной 2019 года! — о прямых поставках российского газа со скидкой в 25%, то большинства сегодняшних проблем с тарифами удалось бы избежать?

В конце декабря 2020 года лидерство партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» зафиксировали рейтинги КМИС (Киевский международный институт социологии) и Фонда "Демократические инициативы«.Рейтинг «ОПЗЖ» тогда составил 20%, «Слуги народа» — 18%, «Европейской солидарности» — 17%.

Во вторник, 19 января 2020 года, директор компании «Роботизированные телесистемы» Антон Соколов представил результаты очередного исследования общественного мнения, где лидерство ОПЗЖ, имеющей вторую по величине фракцию в ВР, уже не оставляет никаких сомнений.

Итак, партии, которые сегодня прошли бы в Раду:

— «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 23,1%;

— «Слуга народа» — 21%;

— «Европейская солидарность» — 14,8%;

— «Партия Шария» — 5,1%.

В ходе брифинга Соколов отметил, что «... причины роста „ОПЗЖ“ — это следствие падения рейтинга провластной партии „Слуги народа“ ...».

(По данным опроса Центра Разумкова, который проходил с 4 по 9 декабря 2020 года, рейтинг «слуг» по сравнению с декабрем 2019 года снизился вдвое (до 17,5% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился — за какую партию голосовать)

Не совсем согласен с Соколовым! Хроническое пикирование «зеленских» в электоральную пропасть — это не спонтанный переток голосов, а результат сознательного выбора украинцев в пользу прагматиков и профессионалов.

Что, кстати, подтверждается другими, интересными данными компании «Роботизированные телесистемы» — по проблеме вакцинации.

Так, по вопросу выбора решения для борьбы с Covid-19, больше половины украинцев (57,2%) по факту поддержали представленное еще в начале декабря 2020 года предложение Медведчука — высказались за налаживание производства вакцины в Украине. 37,5% выступают за закупку китайской (или американской) вакцины, 5,3% затруднились с ответом. При этом на вопрос: «Нужно ли воспользоваться возможностью получения технологии для производства российской вакцины?», положительно ответили 61,2% респондентов, отвергли такую возможность 28,3%, затруднились с ответом 10,5%.

Цифры говорят сами за себя. Украинцев становится все труднее увлечь пафосно-оптимистичными «видосиками» и баночкой с непонятной жидкостью желтого цвета, которую перед местными выборами «зеленские» брендировали как «уникальная украинская вакцина от коронавируса».

Людям нужны разумные, реальные и конкретные решения. Тем более, когда речь идет о здоровье населения целой страны.

Медведчук такое решение предложил — что называется, готовое решение «под ключ». Чиновники из «зеленой» команды ответили, что не допустят российскую вакцину в Украину, даже... «если бы она была действенна». Естественно, что в ответ граждане крутят пальцем у виска и отдают предпочтение прагматикам, действующим в интересах своей страны.

О роли основного фактора — экономики, где «зеленские» стабильно демонстрируют полнейший провал.

Власть торжественно рапортует о преодолении «тарифного кризиса», который возник благодаря «мудрому руководству»... Да! Этой самой власти!

Как вы думаете — на этом фоне, когда люди с ужасом ждут платежек за январь — граждане прислушиваются к Арсению Яценюку, вещающему о недопустимости сворачивания «рыночных реформ» в энергетическом секторе? Или люди прекрасно понимают, что прислушайся власть к предложению Медведчука — еще весной 2019 года! — о прямых поставках российского газа со скидкой в 25%, то большинства сегодняшних проблем с тарифами удалось бы избежать?

О том, какие идеи сегодня доминируют в обществе, наглядно рассказывают рейтинги политических сил. «Народный фронт» Яценюка — на уровне, извините, городской канализации (0,4 %), а партия Медведчука — лидер электоральных симпатий (23,1 %).

И так — по всем актуальным вопросам.

«Национальный корпус» следит, чтобы «зеленские» не переходили некие «красные линии» и даже не думали о мирном плане Медведчука. Логично, что рейтинг этих «патриотов» — 0,6%.

«Голос» (Сороса) начинает истерично «голосить», как только речь заходит о недопустимости дальнейшего продвижения «европейских реформ» (например — медицинской) или о необходимости скорейшего возврата Украины на рынки России и СНГ — за что последовательно выступает Медведчук. Где рейтинг «Голоса»? В строю политических аутсайдеров — 1,3%.

В «ОПЗЖ» говорят о необходимости пересмотра «языкового закона», в «Свободе» проходят торжества по поводу очередного витка абсолютно непродуманной «украинизации» — в виде переходе всей сферы обслуживания на украинский язык. Рейтинг «свободовцев» тоже на уровне статистической погрешности — 1,5%.

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Естественно, что провластные «зеленские», которые плюют на мнение большинства украинцев, зато пытаются понравиться «коллективному Яценюку», стремительно теряют доверие украинцев. Простых людей, которые отворачиваются от обманщиков и отдают свои голоса политическим реалистам.

Что будет дальше?

Разрыв между прагматиками и барыгами будет только увеличиваться. И очень скоро бывший клоун Зеленский станет не просто «разочарованием 2020 года», а «мастером спорта» в номинации «Как быстро обмануть надежды миллионов». И будет еще хорошо, если «зеленские» не превратятся в абсолютный электоральный ноль вроде Яценюка, а будут уныло барахтаться на одном уровне с сегодняшними политическими неудачниками.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Четверг, 21 января 2021
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Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Настроения в обществе: холодный душ для «зеленских» и победа политических реалистов

Разрыв между прагматиками и барыгами будет только увеличиваться. И очень скоро бывший клоун Зеленский станет не просто «разочарованием 2020 года», а «мастером спорта» в номинации «Как быстро обмануть надежды миллионов». И будет еще хорошо, если «зеленские» не превратятся в абсолютный электоральный ноль вроде Яценюка, а будут уныло барахтаться на одном уровне с сегодняшними политическими неудачниками.
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