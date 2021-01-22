«А Шапокляк против!» Когда точка зрения зависит от места сидения

Миллионы простых украинцев смотрят телевизор, видят, что людей удалось освободить благодаря Медведчуку и задумывается «А чем у нас занимается президент, обещавший мир на Донбассе во время выборов? Где результаты?» А затем видит по телевизору сюжеты, что на Донбассе снайпер застрелил бойца ВСУ и понимает, что все осталось точно так же, как и при Порошенко. Не говоря уже о том, что Минские соглашения не выполняются – точно так же, как и при Порошенко.

«Место сидения определяет точку зрения…» Люблю эту фразу Леонида Кучмы, потому что она многое объясняет в поведении наших политиков. И «сбитых летчиков» от политики вроде преемника Кучмы на посту руководителя украинской делегации в Минской ТКГ Леонида Кравчука.

В чем дело? Да просто предводители ОРДЛО передают Украине 4 женщин из числа удерживаемых лиц. А власти Украины, говоря языком Уголовного кодекса, как чистосердечно сознался Леонид Кравчук, строят препоны возвращению наших граждан домой.

Напомню просто, что полтора года назад, когда предводители ОРДЛО точно так же при посредничестве Медведчука освободили и передали Украине 4 человек (из них трех военнослужащих), Кравчук и компания вели себя совсем по-другому. Потому что «место сидения определяет точку зрения». Кравчук с Арестовичем молчали «в тряпочку». А обмудсмен Денисова на радостях разразилась обещаниями освободить из ОРДЛО еще группу удерживаемых лиц.

В 2019 году предводители ОРДЛО передали Виктору Медведчуку четырех удерживаемых лиц, после чего они на его самолете вылетели из Донецка в Ростов-на-Дону, оттуда в Минск, а из Минска – в Киев. Поэтому теперь власть во главе с Зеленским … запретила полеты самолетов между Украиной и Белоруссией. Т.е. не придумали ничего лучше, как в худших традициях «совка» построить новый «железный занавес».

Зачем «зеленские» ведут себя в стиле «А Шапокляк против? А потому что миллионы простых украинцев смотрят телевизор, видят, что людей удалось освободить благодаря Медведчуку и задумывается «А чем у нас занимается президент, обещавший мир на Донбассе во время выборов? Где результаты?» А затем видит по телевизору сюжеты о том, что на Донбассе продолжается война и понимает, что все осталось точно так же, как и при Порошенко. Не говоря уже о том, что Минские соглашения не выполняются – точно так же, как и при Порошенко.

Хотя нет! При Порошенко власть не позорилась так и не запрещал полеты самолета, который должен вернуть домой людей, удерживаемых в ОРДЛО.

Вот почему сегодня Кравчук и компания, выпрыгивая из штанов, доказывают, как это правильно, когда официальный Киев … отказывается от своих граждан. Доказывают или пишут чистосердечное признание?

А что же будет с людьми, которых освободили «из подвала» и кого дома ждут родные и близкие. Какими людьми? На людей «зеленским», как видим, наплевать. Извините.