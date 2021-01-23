Зависть управленческих «нулей»

Все еще не знаете, как выглядят откровенный цинизм и лживое лицемерие в государственном масштабе?

Рассказываю. Кратко.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, демонстрируя завидную бодрость, примчался 21 января 2021 года на эфир «5 канала». И, как ему казалось, «закрыл» вопрос передачи пленных граждан Украины.

Просто напомню суть.

16 января 2021 года непризнанные Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) опубликовали совместное заявление, в котором говорилось: «... было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины...». По сообщениям СМИ, в группу передаваемых лиц могли войти «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица».

«Этот вопрос уже остановлен...», — сообщил Кравчук. И пустился в пространственные рассуждения — дескать, непонятно: кого вернут, есть ли у этих людей паспорта, внесены ли они в соответствующий реестр? Да и вообще — речь идет о межгосударственных перелетах (самолет с освобождаемыми должен был лететь по маршруту Донецк — Ростов на Дону — Минск — Киев)! «Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может...» — с таинственным видом сообщил Леонид Макарович.

Н-да. Помнится, во времена «железного занавеса» без разрешения КГБ СССР никто не мог выехать за пределы страны. А тут «зеленские» поступили зеркально, превратив страну в «совок» в его худшие времена — запретили перелет самолету Медведчука. Опустили свой непроницаемый «железный занавес». Тут им даже «великий флотоводец» Порошенко завидует!

Ну, а «патриотические» СМИ и паблики попытались усилить очередную «победу» украинской дипломатии — бессмысленной и беспощадной: «Передача пленных Медведчуку приостановлена!»

Хочется спросить у художественного руководителя этого жалкого цирка господина Зеленского: вот это вот всё — это серьезно?

Во-первых, пленных собирались передавать не Медведчуку, а Киеву. Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» выступал лишь в роли посредника — как адекватный политик, с которым хотят вести диалог. Повторю еще раз — граждан Украины должны были передать Украине!

Во-вторых, никогда не поверю, что мощнейший государственный аппарат не в состоянии организовать проверку освобождаемых лиц (в том числе — и по линии спецслужб), юридическое сопровождение передачи, правку всяческих списков-реестров и «окно» для самолета.Регулярно подсчитывать число «бурятских танкистов» на Донбассе и называть даты очередных «вторжений» России они могут! А проверить — есть ли паспорта у женщин, нет?

В-третьих, когда некоторым нужно было вернуться из внезапно разоблаченной СМИ поездки в Оман, в январе 2020 года... самолеты очень даже «могли»! Впрочем, не суть.

Так что же мы имеем? Почему граждане Украины, которых освободили непризнанные ДНР и ЛНР, до сих пор не вернулись домой?

Увы, в очередной раз приходится констатировать: президент Зеленский — болезненно завистливый человек. Ему невыносимо видеть в сообщениях СМИ об освобождении пленных упоминание оппозиционного политика Медведчука, а не порядком всем опостылевший лозунг «При участии президента Украины!».

Ведь у нас как? Дороги строятся, облака бегут, на Донбассе якобы «не стреляют», тарифы активно повышаются ... в смысле, снижаются... дожди идут, разрабатывается «уникальная украинская вакцина от коронавируса», жить становится лучше и веселее — исключительно «по инициативе» президента. А тут такая вселенская обида — оказалось, что в переговорном процессе «вес» Зеленского как миротворца стремится к абсолютному нулю, что и показали ОРДЛО. И там хотят иметь дело с политическими реалистами, а не с «боевыми говорунами», которые набрали на себя обещаний, но почти ничего не выполнили. А это неприемлемо, политически нецелесообразно для «зеленских». Попиариться, понимаешь, негде!

Отсюда вся эта истерика власти. Все эти нелепые попытки доказать украинцам, что практики освобождения пленных при участии посредников, а не государственных структур, как бы не существует в природе. Отсюда все эти унылые оправдания в виде «незаполненных реестров» и запрет на перелет самолета, который должен вернуть домой граждан Украины! Такого себе не позволял даже Порошенко!

Банальная зависть управленческого «нуля» и «разочарования года». Только вдумайтесь! Завидуя популярности Медведчука, «зеленские» тупо оставили граждан Украины в плену.

А, по факту, как это формально видят все:

— пока Медведчук настойчиво занимается вопросами мира, власть пытается прикрыть свою полную несостоятельность и отсутствие каких-либо достижений в вопросе мирного урегулирования на Донбассе фиговым листком в виде реанимации «совка» в его худшем виде;

— пока на словах Зеленский и компания создают впечатление, будто они за мир, на деле «зеленые» заблокировали даже процесс освобождения, ведь ОРДЛО согласились отпустить удерживаемых женщин без всяких на то условий.

Что же, вопрос «А нужны ли нам все эти „новые лица“, которые на поверку оказываются политическими жуликами, обманувшими наши надежды на мир?», уже давно перешел в разряд риторических. Потому как не требует ответа. Ответ давно известен адекватной Украине.