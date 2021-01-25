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«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Ростислав Попович
Ростислав Попович
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«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону.

Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (стаття 3 Конституції України).

Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.

Ви запитаєте мене, до чого це я... В наших ЗМІ вже не один день обговорюють тему звільнення полонених, яких ОРДЛО погодились відпустити за посередництва опозиційного політика Віктора Медведчука.

1) https://zik.ua/blogs/hra_u_peretiahuvannia_abo_yak_vlada_namahaietsia_ocholyty_protses_zvilnennia_polonenykh_993806

2) https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/21/7280773/

3) https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obmin-polonenimi-2021-z-medvedchukom-vsi-podrobici-video-novini-ukrajini-50137016.html?utm_campaign=Dailypayukr&utm_content=785630421&utm_medium=Dailypay&utm_source=email

Коли я бачу подібні новини, то завжди кажу, що до таких подій потрібно підходити з холодним розумом і читати матчастину.

Матчастина — це наше законодавство! Конституція, в першу чергу!

Чи можуть українські високопосадовці не прийняти або перешкоджати нашим громадянам у поверненні в Україну? Відповідь однозначна — ні! Адже громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну (стаття 33 Конституції). Так само громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі (стаття 25 Конституції України).

Прості і чіткі норми Конституції. Але що ми чуємо від рупорів «зеленої» влади? Діаметрально протилежні меседжі... Позиції, які ніяким чином не співпадають з Основним Законом! Голова української делегації в Мінській контактній групі та екс-президент

На наших очах пан Кравчук зухвало порушує Конституцію. Пан Кравчук відрапортував, що процес призупинено, тому що літак, який мав повернути чотирьох жінок, яких погодилися звільнити ОРДЛО, так і не вилетів, підтвердивши таким чином чутки, що Державіаслужба просто заборонила авіаперельоти. Також Кравчук висловив сумнів, чи мають ці люди паспорти та чи внесені вони до «відповідного реєстру». Таким чином керівник української делегації в ТКГ дав всім зрозуміти, що він шукає приводи, аби не допустити повернення чотирьох жінок, яких звільнили ОРДЛО. А оскільки до складу Тристоронньої контактної групи у Мінську його призначив президент, виходить, що Зеленський такої самої думки. Коли президент не згодний із тим, що говорять представники в Україні в ТКГ, він оперативно реагує. Очевидно, що Зеленський був незгодний із позицією Вітольда Фокіна, який виступав за те, щоб виконувати Мінські угоди, тому швидко звільнив його із складу української делегації в ТКГ.

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Загалом, виходить, що і нинішній, і колишній президент одночасно порушують щонайменше кілька статей Конституції України.

Ви запитаєте, як таке може бути!?

Щодо Зеленського, то давайте нагадаємо йому, що згідно статті 102 Основного закону, саме президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Тому постає закономірне питання — що робити, коли президент не виконує свої прямі обов’язки?

P.S. Якщо жити зі здоровим глуздом та по закону, все в країні буде добре! Якщо жити, як в комедійному серіалі, то вийде те, що є....

Виктор Медведчук, вакцина, Владимир Зеленский
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Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Дариус Фору
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публицист, предприниматель

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политический обозреватель

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