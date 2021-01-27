В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

В связи с пандемией COVID-19 появилось такое понятие как «вакцинный национализм». Вот гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «вакцинный национализм» может стоить мировой экономике 9,2 триллиона долларов. Раньше о «вакцинном национализме» говорил глава ООН.

Что такое «вакцинный национализм»? Все очень просто. Это когда богатые страны забрали себе всю вакцину, а бедным не оставили ничего. Как выразился гендиректор ВОЗ, богатые страны уже вовсю проводят вакцинацию, а наименее развитые «наблюдают и ждут».

Даже украинские политики признал, что власть провалила вакцинацию, и заговорили о «вакцинном национализме». На заседании согласительного совета Рады в понедельник вице-спикер Елена Кондратюк призналась, что Украина — единственная страна Европы, которая до сих пор не начала вакцинацию.

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину — это вакцинный национализм. А для них — это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков? Зеленский обещал украинскую вакцину — и где она? Яценюк и Порошенко из штанов выпрыгивали, чобы показать,к акие они друзья нового президента США Байдена. Так почему не договорились с ним, чтобы он выделил вакцину для Украины? Среди всех топ-политиков только Медведчук договорился с Путиным, чтобы Украине передали формулу изготовления и сырье для производства «Спутник V». Но и здесь власть во главе с Зеленским тянет и не регистрирует заявку от харьковского предприятия «Биолек».

Вот и получается, что единственный пример «вакцинного патриотизма» — это действия Медведчука, который организовал весь процесс, чтобы Украина сама могла производить вакцину от COVID-19. Да, и если 700 тысяч доз каждый месяц будет производить харьковский «Биолек», то это будет уже не российская, а украинская вакцина.