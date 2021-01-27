Войти
Зеленский внес законопроект о лишении свободы за ложь в декларации
официально
Зеленский внес законопроект о лишении свободы за ложь в декларации
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
позиция
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

резонанс
RSS

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
544
В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

В связи с пандемией COVID-19 появилось такое понятие как «вакцинный национализм». Вот гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «вакцинный национализм» может стоить мировой экономике 9,2 триллиона долларов. Раньше о «вакцинном национализме» говорил глава ООН.

Что такое «вакцинный национализм»? Все очень просто. Это когда богатые страны забрали себе всю вакцину, а бедным не оставили ничего. Как выразился гендиректор ВОЗ, богатые страны уже вовсю проводят вакцинацию, а наименее развитые «наблюдают и ждут».

Даже украинские политики признал, что власть провалила вакцинацию, и заговорили о «вакцинном национализме». На заседании согласительного совета Рады в понедельник вице-спикер Елена Кондратюк призналась, что Украина — единственная страна Европы, которая до сих пор не начала вакцинацию.

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину — это вакцинный национализм. А для них — это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков? Зеленский обещал украинскую вакцину — и где она? Яценюк и Порошенко из штанов выпрыгивали, чобы показать,к акие они друзья нового президента США Байдена. Так почему не договорились с ним, чтобы он выделил вакцину для Украины? Среди всех топ-политиков только Медведчук договорился с Путиным, чтобы Украине передали формулу изготовления и сырье для производства «Спутник V». Но и здесь власть во главе с Зеленским тянет и не регистрирует заявку от харьковского предприятия «Биолек».

Читайте также: Власть сделала украинских граждан заложниками борьбы против Виктора Медведчука, - Чаплыга

Вот и получается, что единственный пример «вакцинного патриотизма» — это действия Медведчука, который организовал весь процесс, чтобы Украина сама могла производить вакцину от COVID-19. Да, и если 700 тысяч доз каждый месяц будет производить харьковский «Биолек», то это будет уже не российская, а украинская вакцина.

вакцина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

Как избавиться от страха неизвестности

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, нужно найти золотую середину. Нужно признать, что в мире есть неопределенность, потому что она позволяет нам изменяться, учиться и адаптироваться к вызовам. Но в то же время нам нужна какая-то степень определенности, чтобы чувствовать безопасность и по крайней мере делать вид, будто мы знаем, что делаем. Вопрос в том, как обрести этот баланс.
Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016