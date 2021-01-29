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Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

Михаил Шпир
Михаил Шпир
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Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

«Видно, не судьба, видно, не судьба, видно, нет любви …»

Депутаты Верховной Рады отказались назначить Юрия Витренко первым вице-премьером – министров энергетики.

Проект постановления о назначении Витренко набрал всего 223 голоса при 226 необходимых.

Раскладка по фракциям выглядит так:

  • «Слуга народа» - 194 (при 246 депутатах во фракции);
  • «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 0 (44);
  • «Европейская солидарность» - 0 (27)
  • «Батькивщина» - 1 (24);
  • депутатская группа «За будущее» - 2 (24);
  • группа «Доверие» - 17 (20);
  • «Голос» - 0 (20);
  • внефракционные – 9 (17).

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. Мы помним, как на выборах Ющенко раздавал громкие обещания, а, став главой государства, самопровозглашенный «лідер нації» занимался «бджолами» да «глечиками», что называется, «забил» на государственные дела и на реформы, которых ждали от него украинцы.

Что касается Порошенко, то лучше всего его политику охарактеризовало одно из украинских СМИ, когда написало, что и его лозунги в стиле «томос» или «мова», и его политика в целом противоречат настроениям общества.

Вот и Зеленский из-за провала кандидатуры Витренко выглядит как слабый президент в стиле Ющенко. Потому что первое лицо лично «топил» за «мамкиного реформатора», а в итоге более 50 депутатов из его собственной фракции не поддержали. А попытка Зеленского «хоть тушкой, хоть чучелом» пропихнуть в Кабмин настолько скандальную фигуру как Витренко напомнила стиль Порошенко, точно так же пытавшегося навязывать свои «армию, веру, мову», хотя большинство жителей Украины это не воспринимали.

Если украинцы воспринимают Зеленского как слабого президента, действующего вразрез с настроениями общества, то неудивительно, что рейтинги и самого Зе, и партии «Слуга народа» «падают стремительным домкратом».

Об этом свидетельствует социология. 26 января Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал срез настроений украинцев, из которого следует, что Медведчук в первом же раунде нового 2021 года отправила «слуг народа» Зеленского в жестокий нокаут. У партии Медведчука 20,7 % среди определившихся, в то время как «слуги» Зеленского только четвертые (11,2 %) после «Европейской солидарности» Петра Порошенко с 15,3 % и «Батькивщины» Юлии Тимошенко с 12,6 %.

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По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 26 января, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы следующие партии:

  • «Оппозиционная платформа – За жизнь» - 20,7 %;
  • «Европейская солидарность» - 15,3 %;
  • «Батькивщина» - 12,6 %;
  • «Слуга народа» - 11,2 %;
  • «Сила и честь» - 8,3 %;
  • «Голос» - 5,6 %;
  • «Украинская стратегия Гройсмана» - 5,3 %.

А ведь это только начало года. Первый раунд политических баталий-2021. Что же будет дальше?

Гонг! Бой закончился в первом раунде. Победа нокаутом. Выносите «зеленых».

Виктор Медведчук, Слуга народа, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
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Пятница, 29 января 2021
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Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
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