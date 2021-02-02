«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Опрос от «Социального мониторинга» подтверждает тенденцию последнего времени — избиратели разочаровываются и уходят от Зеленского. Соответственно, падает и рейтинг «слуг народа». Извините за тавтологию, но за все время пребывания у власти «партия власти» так и не смогла вырасти из «коротких штанишек» и стать чем-то большим, чем группа людей, греющихся в тени рейтинга Зеленского. Без Зеленского нет никакой партии «Слуга народа». А их рейтинг — производная от рейтинга Зеленского.

И опрос «Социального мониторинга», как и недавний опрос КМИС, показывает, что ОПЗЖ Медведчука сегодня популярнее «Слуги народа» Зеленского. У партии Медведчука 22,6 %, у проекта Зеленского — 20,7 %, еэсовцы Порошенко идут третьими с 15,6 %, замыкает группу призеров «Батькивщина» Тимошенко с 11,3 %. Все остальные не преодолевают барьер.

В принципе, если разобраться, то ничего удивительного в этом нет. Если на выборах Вы пафосно говорите Порошенко «Я — Ваш приговор», а придя к власти, ведете себя как Порошенко № 2, то, естественно, что Ваши избиратели посчитают себя обманутыми и начнут уходить

Люди уже прямо пишут в соцсетях, что, судя по риторике, Зеленский и Порошенко не отличишь друг от друга. Порошенко за НАТО — Зеленский тоже. У Порошенко во всем виновата Россия — Зеленский говорит то же самое. Мовный закон? «Зеленые» обещали пересмотреть, а в итоге не изменили ни одной буквы. В итоге, Зеленский — Зеленский, а не Порошенко! — вошел в историю как президент, при котором закрылись русские школы. А это нарушение Конституции.

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос — новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе — ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться — и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.

Самое главное, что Зеленский и «партия власти» находятся не в безвоздушном пространстве. По сравнению с временами Порошенко, оппозиция ведет себя на несколько порядков активнее. Скажем, метод того же Медведчука — это вовлечь представителей власти в сценарий, когда избиратель постоянно сравнивает Зеленского с одним из лидеров ОПЗЖ. Причем каждый раз это сравнение не в пользу Зеленского.

Эпидемия: Медведчук на уровне Путина решил вопрос, чтобы вакцину от коронавируса можно было производить в Украине. А Зеленский в это время стоит с протянутой рукой и клянчит вакцину — у Америки, у Европы, хоть у кого-нибудь... Причем безрезультатно.

Мир на Донбассе: Зеленский, Ермак и компания раздувают щеки, рассказывают про какой-то план Б. А когда возник шанс вернуть из ОРДЛО четырех украинок, которых сепаратисты согласились освободить при посредничестве Медведчука — власть сделала все, чтобы сорвать это. В итоге, Медведчук выглядит как герой, который спасает простых людей. А власть во главе с Зеленским ... в общем, все уже увидели, что за мир они только на словах. Да и на Донбассе опять стреляют и взрывают, как и при Порошенко.

Конфликт вокруг «Мотор Сичи». Зеленский и компания взяли под козырек и бегом побежали ублажать желания «вашингтонского обкома», который объявил санкции против китайцев. Из политиков первого эшелона только Медведчук сурово отчитал власть за то, что такое поведение вредит интересам Украины.

И этот список можно продолжать и продолжать.

Просто интересно, когда у Зеленского поймут, что их загнали в невыгодный сценарий, когда они проигрывают на уровне стратегии? А результаты — вот они, в виде опроса «Социального мониторинга».