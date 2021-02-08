Зеленский против СМИ: Когда сила – это на самом деле бессилие

Диктатор Парагвая Альфредо Стресснер (правил с 1954 по 1989 годы) был человеком, любящим простые решения. Как-то ему в очередной раз положили на стол докладную, о том, что в стране дикая безработица. На что генерал разозлился, потребовал в будущем не портить ему настроение, а поэтому вообще запретил вести учет количества безработных.

Для понимания, по данным открытых источников, при Стресснере даже в лучшие годы безработица зашкаливала до 40-45 %. А что было в худшие годы жизни в Парагвае, вообще жутко представить.

К чему это я? 2 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях, запретив работу телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Не будем касаться того, что по законам Украины санкции можно объявить только в отношении иностранных граждан и юридических лиц, поэтому указ Зеленского со старта незаконный. Не будем напоминать, что СНБО по факту совершило подлог, потому что ссылается на постановление Верховной Рады 2018 года, а там нет ни слова о телеканале ZIK. Речь о том, что власть во главе с Зеленским в XXI веке решила жить по правилу диктаторов XX века «Нет человека — нет проблемы».

Нормально ли это? Вот сторонники власти прославляют Зеленского за то, что он проявил силу. Например, диктатор Стресснер тоже любил проявлять силу — в стране все ключевые отрасли экономики контролировали военные, царил культ личности армии и лично генерала, зверствовала тайная полиция, а всех недовольных сгоняли в концлагеря.

Поэтому тем, кто прославляет решение Зеленского, стоит готовиться к тому, что завтра власть может забрать у него бизнес / квартиру / автомобиль. А почему нельзя? Если один раз Зеленскому и компании удалось запретить сразу три телеканала, а на их частоты завести «Дом», то почему нельзя и дальше «демонстрировать силу»?

А точно ли силу? Зеленский шел не выборы с обещаниями установить мир на Донбассе, прекратить грабеж народа через повышение коммунальных тарифов, «сажать» воров и взяточников. И ничего из этого не выполнено. Да, каналы можно закрыть — но проблему это не решает. Поэтому более верно будет сказать, что на самом деле Зеленский и компания закрыли «112 Украина», NewsOne и ZIK от бессилия — раз не можем выполнить свои обещания, так давайте закроем рот журналистам, которые критикуют власть. Но это ущербная логика.

К тому же, Зеленский своим решением противопоставил себя крупному бизнесу и топ-политикам — Ахметову, Коломойскому, Боголюбову и другим. Потому что все владельцы крупных телеканалов — «Прямого», «Украина24» и других — уже напряглись. Так как власть во главе с Зеленским дала четкий сигнал: один росчерк пера — и забрали бизнес / телеканал / газету или журнал. И, как минимум, Зеленский и компания уже дали все топ-политикам и крупным бизнесменам повод задуматься над объединением, чтобы противостоять беспредельщикам.

Если говорить о политике, то понятно, что атака на телеканалы — это попытка нанести удар по медиаресурсам оппозиции во главе с Медведчуком. И наезд Зеленского на телеканалы по времени совпал с новой тенденцией, когда социологи зафиксировали, что ОПЗЖ Медведчука вышла на первое место практически во всех опросах с 24,1 %, в то время как электоральная база партии власти «Слуга народа» разваливается на куски (18,2 %, хотя на выборах в Верховную Раду-2019 «зеленые взяли 43,16 %).

Скажем, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), сегодня список самых популярных политических партий выглядит так:

— «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — 24,1 %;

— «Слуга народа» Владимира Зеленского — 18,2 %;

— «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 15,6 %;

— «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 10,3 %;

— «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,4 %.

В свою очередь, такие политические проекты как Радикальная партия Олега Ляшко, «Свобода», «Украинская стратегия Гройсмана», «Партия Шария» и другие пока не проходят в Верховную Раду из-за рейтинга меньше 5 %.

КМИС проводил свой опрос с 27 января по 1 февраля, 1205 респондентов из всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

А вообще, чтобы понять, что нас ждет, достаточно посмотреть на историю известных диктатур XX века. И начать надо с понимания, что простого человека при диктатуре ничего хорошего не ждет. Потому что диктатура нужна, чтобы подавлять большинство, которое не устраивает нищета, безработица, коррупция и беспредел. При Стресснере в Парагвае основная масса жителей с трудом могла заработать на кусок хлеба. Из страны бежали любой ценой, поэтому в конце 80-х голов за пределами Парагвая проживали 30 % населения. А если большинство поддерживает политику власти, то и диктатура не нужна.