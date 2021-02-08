Войти
«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением
инициатива
«Красная зона» карантина будет вводиться отдельным решением
Зеленский заявил о существенном эффекте от карантинных ограничений
официально
Зеленский заявил о существенном эффекте от карантинных ограничений

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

резонанс
RSS

Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»

Евгений Василевский
Евгений Василевский
333
Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»

Джо Байден едва вступил в полномочия президента США, как в Офисе президента Украины продемонстрировали резкий разворот политического курса. Во-первых, адвокаты Порошенко заявили, что дело «Байдена-Порошенко», которое находилось в производстве в НАБУ, закрыто. Суть дела «Байдена-Порошенко», напоминаем, касалось вмешательства тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и вице-президента Джо Байдена в деятельность генерального прокурора Виктора Шокина. Не спели США объявить о включении ряда украинских депутатов и частных лиц в санкционный список, как Зеленский лично примчался на заседание депутатской фракции уговаривать депутатов, после чего они исключили из рядов «Слуги народа» Александра Дубинского. Но такой ход Зеленского как указ о запрете работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK потряс даже видавших виды журналистов, экспертов и политиков. Фактически, Зеленский и компания объявили открытую войну всем СМИ, которые осмеливаются транслировать точку зрения, которая не совпадает с пропагандой власти.

Ведь, судя по настрою, власть не собирается останавливаться. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге пригрозил, что другие телеканалы, которые, по его словам, «ведут антиукраинскую деятельность», может постигнуть такая же судьба как «1122, NewsOne и ZIK.

Да и юридическая чистота указа Зеленского вызывает большие вопросы. Да, очевидно, что президент не может объявлять санкции против гражданина Украины, которым является официальный владелец телеканалов Тарас Козак, и украинских юридических лиц. Есть еще один очень большой вопрос. В октябре 2018 года 229 народных депутатов (БПП, «Народный фронт», «Батькивщина», Радикальная партия Ляшко и т.д.) проголосовали за проект постановления № 9157 об обращении в СНБО с требованием ввести санкции против юрлиц, которые принадлежат каналам «112 Украина» и NewsOne. Но канала ZIK в этом списке не было! Да и Тарас Козак там тоже не упоминался! Получается, что СНБО самовольно добавило название юрлица, связанного с каналом, и имя народного депутата от ОПЗЖ в санкционный список. А это еще один правовой повод считать указ Зеленского незаконным.

Сейчас власть во главе с Зеленским празднует победу, не понимая, что «головокружение от успехов» — опасная штука. Начиная с того, что и СМИ, и эксперты, и даже простые украинцы прямо пишут в соцсетях: запрет телеканалов показал, что Зеленский не держит слова, а занимается «кидаловом». Люди напоминают, как всего лишь чуть больше года назад, в сентябре 2019 года, Зеленский обещал, что не будет закрывать ни одного телеканала, поскольку у него нет на это прав и полномочий.

«Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», — заявил Зеленский.

Итак, как видим, Зеленский и его команда совершили разворот на 180 градусов. Во время выборов Зеленский обещал Порошенко «Я — Ваш приговор» и намекал, что «слуги» будут сажать проворовавшихся представителей прошлой власти. А теперь Зеленский и компания начали политические репрессии против СМИ, ассоциированных с ОПЗЖ, показав, что считают партию Медведчука своим главным политическим оппонентом. Есть версия, что таким образом Зеленский хочет понравиться националистическому избирателю. Но пока что «зеленые» добились только того, что 73 %, голосовавшие за Зеленского, теперь проклинают его и называют «Порошенко № 2». Плюс добавили сторонников Медведчуку & Co, потому что поддержку «112», NewsOne и ZIK сейчас выражают тысячи украинцев. Facebook и другие соцсети просто раскалены от негодования на власть и лично Зеленского. А националистический избиратель голосовать за него все равно не будет. Во-первых, для «армовиров» Зеленский чужой. Радикальные националисты ненавидят Зеленского почти также как Медведчука. Во-вторых, за этот «кусок пирога» яростно дерутся Порошенко, Тимошенко, Гройсман, Смешко, Гриценко, Садовой, Тягныбок со «Свободой».

DIY — Do It Yourself. Пока что Зеленский и компания создали себе проблемы своими руками. Наезд на телеканалы — это первый «диктаторский» ход, но за ним могут последовать следующие шаги. Другой момент, что политику «закручивания гаек» начинает откровенно слабая власть, которая элементарно не владеет монополией на насилие. В общем, гладко было на бумаге, да забыли про овраги...

блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Зеленский против телеканалов: Победа, «перемога» или «выстрел себе в ногу?»

Зеленский и его команда совершили разворот на 180 градусов. Во время выборов Зеленский обещал Порошенко «Я – Ваш приговор» и намекал, что «слуги» будут сажать проворовавшихся представителей прошлой власти. А теперь Зеленский и компания начали политические репрессии против СМИ, ассоциированных с ОПЗЖ, показав, что считают партию Медведчука своим главным политическим оппонентом.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Зеленский против СМИ: Когда сила – это на самом деле бессилие

Чтобы понять, что нас ждет, достаточно посмотреть на историю известных диктатур XX века. И начать надо с понимания, что простого человека при диктатуре ничего хорошего не ждет. Потому что диктатура нужна, чтобы подавлять большинство, которое не устраивает нищета, безработица, коррупция и беспредел.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016