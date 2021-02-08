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Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
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Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

Как нужно понимать такую новость? Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук провел телефонный разговор с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

«Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введения санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Тараса Козака.

В ходе разговора было отмечено, что действия Президента Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым без сомнения относится и свобода слова».

Для понимания, давайте уточним, что Медведев также занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Т.е. по факту является в Совбезе вторым человеком после Владимира Путина (в России, как и у нас, главой СБ является презиент).

Что тут сказать? В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции — ЭТО ГОП-СТОП.

А гопники, как мы знаем, крутые только пока наряд полиции не подъехал. В СБ РФ атаку на телеканалы заметили. Поэтому, говоря на понятном для гопников языке, Зеленскому, Ермаку, Тимошенко и компании с этой «темы» «соскочить не удастся».

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Да, и Украина подарила РФ крутой аргумент в спорах с первыми лицами и политическим истеблишментом ЕС / США. Путин и другие российские политики еще долго будут обвинять в двойных стандартах тех, кто поддержал / промолчал о «беспределе» в исполнении Зеленского & Co. И обвинять СПРАВЕДЛИВО, потому что это БЕСПРЕДЕЛ.

Кстати, обратите внимание, как после разговора с зампредом Совбеза РФ YOUTUBE внезапно отказался блокировать 112, NewsOne и ZIK. И у Медведчука наверняка в запасе есть еще несколько неожиданных ходов.

блокировка телеканалов
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Понедельник, 8 февраля 2021
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Мнения

Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции – ЭТО ГОП-СТОП.
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журналист

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доктор социологических наук, профессор

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