Гоп-стоп, мы подошли из-за ОП…

Как нужно понимать такую новость? Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук провел телефонный разговор с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.
«Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введения санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Тараса Козака.
В ходе разговора было отмечено, что действия Президента Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым без сомнения относится и свобода слова».
Для понимания, давайте уточним, что Медведев также занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности РФ. Т.е. по факту является в Совбезе вторым человеком после Владимира Путина (в России, как и у нас, главой СБ является презиент).
Что тут сказать? В истории с «наездом» на телеканалы Зеленский и компания повели себя как гопники из подворотни. Потому что законы Украины не знают такого понятия как санкции против украинского гражданина. Не говоря уже о том, что в постановлении Верховной Рады 2018 года, на которое ссылается СНБО, нет ни слова о Тарасе Козаке и телеканале ZIK. А это называется ПОДЛОГ. Значит, это не санкции — ЭТО ГОП-СТОП.
А гопники, как мы знаем, крутые только пока наряд полиции не подъехал. В СБ РФ атаку на телеканалы заметили. Поэтому, говоря на понятном для гопников языке, Зеленскому, Ермаку, Тимошенко и компании с этой «темы» «соскочить не удастся».
Да, и Украина подарила РФ крутой аргумент в спорах с первыми лицами и политическим истеблишментом ЕС / США. Путин и другие российские политики еще долго будут обвинять в двойных стандартах тех, кто поддержал / промолчал о «беспределе» в исполнении Зеленского & Co. И обвинять СПРАВЕДЛИВО, потому что это БЕСПРЕДЕЛ.
Кстати, обратите внимание, как после разговора с зампредом Совбеза РФ YOUTUBE внезапно отказался блокировать 112, NewsOne и ZIK. И у Медведчука наверняка в запасе есть еще несколько неожиданных ходов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016