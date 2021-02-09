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«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Алексей Куракин
Алексей Куракин
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«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

«Пошел седьмой год правления Порошенко,
это значит второй год Зеленского»
(Виктор Медведчук)

Лето 2019 года. Информационный телеканал Newsone заявил о намерении провести телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией. Российским партнером этого проекта должен был стать государственный телеканал «Россия 24»...

Телемост (читай — диалог между обычными людьми) не состоялся — под давлением украинской «патриотической общественности». Глава СБУ Иван Баканов обвинил каналы «112 Украина», ZIK и Newsone в «работе на государство — агрессор» и заявил о необходимости введения санкций, а президент Украины Владимир Зеленский, 2 сентября 2019 года — в интервью по случаю 100 дней президентства, намекнув на наличие ответов «откуда и с какой страны» партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» и телеканалы получают финансирование, пообещал — дескать, это будет очень громкая история.

Через полтора года, вечером 2 февраля 2021 года, решением СНБО и указом президента были введены санкции против народного депутата Верховной Рады, члена Политсовета «ОПЗЖ» Тараса Козака, а каналы «112 Украина», ZIK и Newsone лишены лицензий и прекратили вещание во всех сетях, кроме YouTube.

История действительно получилась очень громкой. Только вот эта «громкость», т.е. общественный резонанс от происходящего, вышли боком самому Зеленскому.

Во-первых, как отметил 4 февраля 2021 года в своем интервью телеканалу «RT Россия» Медведчук, все окончательно убедились: «человек, который пришел в качестве голубя мира, ничем не отличается от того, кто возглавлял „партию войны“ в стране».

Действительно, летом — осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист — по недоразумению считающий себя политиком — всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.

Во-вторых, «ночное» решение о закрытии оппозиционных каналов (здесь все просто: у нас «минус» семь часов разницы с центром управления Украиной — Вашингтоном), работа СНБО не в формате заседания (как это предусмотрено законом!), а в форме «письменного опроса» и «удаленного голосования», отсутствие каких-либо доказательств противоправной деятельности каналов и нардепа Козака — так и не представленных обществу, введение санкций против гражданина Украины (что опять-таки прямо нарушает законодательство!), цензура и навязывание одной «правильной» идеологии (что противоречит Конституции!), наглядно показали — это всего лишь зачистка информационного пространства от неугодных власти источников информации.

Где граждане Украины могли получить объективную информацию о плачевном состоянии экономики, сути грабительских тарифов, о системе внешнего управления страной, провале «мастеров спорта» в борьбе против пандемии коронавируса, о полнейшей недееспособности правительства по вакцинации населения, махинациях на «Большой стройке» и о нулевом результате мирного урегулирования? На каналах «112 Украина», ZIK и Newsone. Как говорится — комментарии излишни.

В-третьих, всем стало ясно: единственное, что умеет делать хорошо Зеленский — театрально истерить, играя на публику.

Еще бы! Партия «Слуга народа» скатывается на четвертое место в рейтингах симпатии избирателей. Баланс доверия (соотношение тех, кто доверяет и тех, кто не доверяет) к власти негативный. У президента — падение в полтора раза: с −23,9% (декабрь 2020) до −37,1% (январь 2021). У Кабмина баланс доверия −66,7%, у Верховной Рады −71,0%. При этом, идею досрочных перевыборов парламента поддерживают 63%, отставку правительства и назначения нового Кабмина поддерживают 62%, идею отставки Президента и назначения досрочных выборов Главы государства поддерживают 50%.

В то же время, по данным «Центра «Социальный мониторинг», «Оппоплатформа» Медведчука — лидер симпатий украинцев и демонстрирует устойчивый рост доверия избирателей: с 18,6% (июнь 2020) до 22,6% (январь 2021).

А что-либо противопоставить оппозиционной партии в честной политической борьбе «зеленские» не способны в принципе. Работать, а не болтать они не могут и не хотят. Искать решения проблем, а не снимать пафосные видосики — это не их метод. А популярность стремительно падает. Чуть более чем за полгода опустились с 30,5% (июнь 2020) до 20,7% (январь 2021). А этот сегодняшний показатель более чем в два раза меньше результата на парламентских выборах 2019 года — 43,16%!!! Но вместо объективного анализа столь плачевного положения, «зеленские» способны лишь опуститься до психоза, политической истерии, репрессий и правового беспредела.

Но — и это четвертое — своей истерикой, недозволенными методами борьбы с оппонентами и попытками подыграть «партии войны» власть собственноручно подтвердила, что политсила Медведчука — это единственная реальная оппозиция.

К примеру, такие фейковые оппозиционеры как «Европейская солидарность» Порошенко обежали наперегонки записываться в «зондеркоманду» Зеленского и, перекрикивая друг друга, прославлять незаконный запрет телеканалов, на которые еще вчера сами ходили. А Тимошенко отмолчалась, спрятавшись в информационный схрон.

И, по факту, «Оппозиционная платформа — За жизнь» осталась единственной политсилой, которая продолжает противостоять тому, что «зеленские» пытались безуспешно припрятать под «ковриком» своих «реформ». Это пятое. Увы, никуда не делся постмайданный раскол общества а-ля Порошенко и К°. Наоборот, поощряемые безнаказанностью, радикалы всех мастей и расцветок бросились с удвоенной энергией делить украинцев на «правильных» и «неправильных», наклеивать ярлыки «террористов» за иное мнение, нападать на журналистов и штурмовать студии телеканалов.

Разве весной 2019 года мы голосовали за то, чтобы сегодня депутат «Голоса» Роман Лозинский с трибуны ВР призывал запретить каналам NewsOne, ZIK и «112 Украина» работать в парламенте? Разве нам обещали, что власть не заметит публичной сегрегации журналистов (по месту роботы) со стороны шеф-редактора «24 канала» Елены Трибушной? Подобное избирательное равнодушие было в программе «Слуги народа»? Ах, да! Никакой программы вообще не было. Тогда многие проголосовали бы и за табуретку с наклейкой «Зе-команда». «Країна мрій» Зеленского — это призывы Дмитрия Яроша запретить каналы «Интер» и «Наш», это «берущий на учет» неугодных журналистов Сергей Стерненко, это лозунг «Добить выживших!» от «Правого сектора»?

Зеленский, похоже, так и не осознал — затеянная им «история» будет становится все громче и громче.

Теперь Зеленского ожидает инициированная командой «Оппозиционной платформы — За жизнь» процедура импичмента.

Виктор Медведчук: «Мы хотим показать людям и продемонстрировать, почему мы считаем, что сегодня Зеленский недостоин этой должности, и почему процедура импичмента должна быть начата».

«Зеленских» ожидает рост протестных настроений со стороны адекватных украинцев, усиливающееся разочарование среди немногих оставшихся симпатиков и еще более глубокое падение рейтингов. Им придется отвечать на неудобные вопросы международных организаций и посольств других государств в Украине — куда готовит запросы международный отдел ОПЗЖ. Обязательно придется обосновать причины своих действий в отношении нардепа Козака и оппозиционных каналов в Верховном суде Украины и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

И что-то мне подсказывает, что в судах — где не принимаются в качестве доказательств лозунги, ярлыки и политический бред — «зеленские» будут иметь глупый, растерянный и бледный вид.

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Кстати, в ООН уже выразили обеспокоенность тем, что закрытие трех телеканалов президентом Зеленским «повлияет на свободу выражения мнения в Украине». И это только начало.

Владимиру Александровичу не худо бы вспомнить, какими словами он закончил свои угрозы Медведчуку и телеканалам в сентябре 2019 года. Он тогда сказал, дословно: «И это очень будет громкая история, которая очень плохо закончится!»

Согласен! Конец будет очень плохим. Для самого Зеленского и всей «зеленой» команды.

Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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Вторник, 9 февраля 2021
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Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

«Фишечки» политического самоубийства – мастер-класс от «зеленой» власти

Летом – осенью 2019 года Зеленский еще был тем, кто обещал: «Готов на все ради мира на Донбассе!» и готовился к саммиту «Нормандской четверки» в Париже. Сегодня Зеленский, так и не вышедший из рамок мировоззрения «95 квартала» бывший артист – по недоразумению считающий себя политиком – всего лишь донашивает «АрМоВир» Петра Порошенко и демонстрирует полнейшее отсутствие политической воли к мирному урегулированию.
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предприниматель, общественный деятель

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