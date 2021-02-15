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Зеленский против журналистов: Теория государства и бесправия

Николай Васильковский
Николай Васильковский
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Зеленский против журналистов: Теория государства и бесправия

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов в один голос осудили указ Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они назвали этот шаг украинской власти «политически мотивированным».

Как известно, указ Зеленского вводит в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака и ряда юридических компаний — хотя закон «О санкциях» распространяется только на иностранных граждан и зарубежные юридические лица.

В связи с этим забавно читать и слушать провластных политиков и экспертов, пытающихся оправдать запрет телеканалов. Все они как под копирку утверждают, будто власть во главе с Зеленским проявила «силу» и «решительность». Забавно, потому что они сами себя выдают, так как самолично разоблачают действия власти во главе с Зеленским.

Давайте откроем любой учебник по теории государства и права и прочитаем определение государства. Например, такой корифей как В.С. Нерсесянц в знаменитой «Общей теории государства и права» дает такое определение государства. «Государство — это правовая организация публичной власти свободных индивидов.

Как гласит известная латинская поговорка, которой более двух тысяч лет: «Правосудие — основа государства» — Justitia regnorum fundamentum.

Если говорить более простым языком, то фундамент государства — это закон. И государство может демонстрировать решительность и проявлять силу, но только если это соответствует закону.

И если Зеленский и компания пытаются заставить замолчать телеканалы, которые транслируют позицию «Оппозиционной платформы» Медведчука, они не только демонстрируют, что Медведчук для них главный политический соперник, но и подрывают легитимность государственной власти. Своей собственной власти.

Потому что право — это обязательный признак государства. Если власть действует не по закону, тогда это все что угодно — ОПГ, цыганский табор или цирк — но не государство. В лучшем случае латиноамериканская или африканская диктатура. Хотя даже диктаторы пытались придать своим действиям видимость законности — и такие диктатуры были самыми устойчивыми. В отличие от беспредельщиков, заканчивавших быстро и плохо.

Поэтому, когда проплаченные эксперты хвалят Зеленского за то, что он «проявил силу», они на самом деле делают ему «медвежью услугу». Потому что подчеркивают, что власть пошла по беспределу, так как совершает беззаконие.

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Ну и в завершение получаем печальный вывод, что Зеленского и ОП сегодня поддерживают только за деньги. Все блоги и посты написаны под копирку, все «хромают» с точки зрения смысла, потому что пишут про «силу» и стараются не упоминать, что запрет телеканалов — это беззаконие. А государство базируется и должно базироваться на законе.

Интересный сеанс саморазоблачения в исполнении «зеленых» экспертов и депутатов, не правда ли?

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Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Зеленский против журналистов: Теория государства и бесправия

Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов в один голос осудили указ Владимира Зеленского о запрете на работу телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они назвали этот шаг украинской власти «политически мотивированным». В связи с этим забавно читать и слушать провластных политиков и экспертов, пытающихся оправдать запрет телеканалов. Все они как под копирку утверждают, будто власть во главе с Зеленским проявила «силу» и «решительность». Забавно, потому что они сами себя выдают, так как самолично разоблачают действия власти во главе с Зеленским.
Сергей Гузь
Сергей Гузь
журналист, глава НМПУ (2004-2008)

Що не так із забороною телеканалів «112», Newsone та ZIK

Сьогодні, читаючи особисті чи навіть колективні схвалення журналістами та їхніми організаціями дій влади щодо закриття трьох телеканалів, дивуєшся: як так сталося, що люди, які поклали стільки сил на захист ЗМІ від свавілля чиновників, можуть це свавілля виправдовувати? Очевидно, що їхній залізобетонний аргумент у тому, що ці канали звинувачують у «проросійській пропаганді». Але чи достатньо цього аргументу, чи справді дії влади із закриття телеканалів законні, чи за всім цим стоїть лише політична доцільність?
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