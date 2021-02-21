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Украинская социология – театр для одного зрителя

Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
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Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами».

Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» — рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются настолько существенно, что возникает мнение о трёх возможных причинах этого. Либо: 1) общественное мнение кардинально меняется на протяжение даже не недель, а дней; 2) методика агентств, проводящих опросы, как минимум, а возможно и сознательно, сомнительна; 3) кто-то из них (одни, многие, а может быть — все) публикуют неправдивые, «подправленные» хотя бы для части персоналий из опроса, показатели.

Первый пункт полностью исключить нельзя, так как существуют ситуации, полностью меняющие мнение граждан на того или иного политика, и партию. Однако, как в такой парадигме объяснить, например, «прыжки» рейтингов в проведённых с разницей в неделю (27 января — 1 февраля и 5 — 7 февраля) опросах одной компании — КМИС (Киевский международный институт социологии)? Каким образом всего за несколько дней Петр Порошенко умудрился «подрасти» с 13,7% до 18,3%, Юлия Тимошенко — с 11,2% до 14,5%, а Юрий Бойко, наоборот, «упасть» с 13,5% до 11,4% среди тех респондентов, кто определился и пойдёт голосовать?

Специалисты КМИС, вероятно, и сами поняли некоторую неловкость ситуации. Поэтому посчитали необходимым пояснить это разницей в методологии. Оказывается, второй опрос был проведен методом телефонных интервью. Такие респонденты более образованные и состоятельные, чем респонденты face-to-face опросов. «Поэтому рейтинги в исследованиях, проведенных различными методами, немного отличаются. Например, в телефонных опросах поддержка П. Порошенко несколько выше, чем в face-to-face опросе, а данные более точные неизвестно, потому что не было переписи и не известно распределение населения по образованию», — прокомментировали в КМИС.

Подобная методологическая ошибка при проведении социологических исследований в политической плоскости может не просто исказить картину, а вообще дать противоположные результаты.

Если же сравнить данные исследований, проведённых конкурирующими социологическими институтами, то картина для постороннего наблюдателя и вовсе будет странной. Группа «Рейтинг» фиксирует (2-3 февраля) президентскую тройку лидеров в лице В. Зеленского (21,2%), Ю. Бойко (17,1%) и П. Порошенко (16,4%). Партии, преодолевающие 5% барьер, по данным «Рейтинга» — ОПЗЖ (18,9%), «Слуга народа» (18,6%), «Европейская солидарность» (15,2%), «Батькивщина» (12,2%).

Опрос «Центра Разумкова» (29 января — 3 февраля) показывает, что 23% поддержки от тех, кто намерен принять участие в президентских выборах и определился, имеет В. Зеленский, 20% — Ю. Бойко, 18% — П. Порошенко. В случае досрочных парламентских выборов, в Раду прошли бы «Слуга народа» и ОПЗЖ (по 22%), «Европейская солидарность» (18%), «Батькивщина» (10%), а также «Сила и честь» (5%).

КМИС (5 — 7 февраля) на первое место ставит «Европейскую солидарность» (18,1% от определившихся), далее идут ОПЗЖ (16,8%), «Слуга народа» (15,5%), «Батькивщина» (13,2%), также в Раду попали бы «Сила и честь» (6,3%) и «Радикальная партия Олега Ляшко» (5,2%).

По-своему «тасует» (26 января — 2 февраля) рейтинговую колоду «Украинская социологическая группа», отдающая первенство ОПЗЖ (25,7%), что ни много ни мало, а почти на 10% превышает её показатели в опросах КМИСа. Статистических погрешностей такой величины не бывает. На втором месте «Европейская солидарность» (20,1%), на третьем — «Слуга народа» (16,6%), на четвёртом — «Батькивщина» (10,8%).

По 23% у «Европейской солидарности» и «Слуги народа», если верить данным компании InfoSapiens (опрос проводился 21 января — 5 февраля). 21,8% — у ОПЗЖ, 13,7% — у «Батькивщины». С похожими показателями (22,6%) лидирует ОПЗЖ и в опросе Центра социального мониторинга (15 — 25 января). В то же время у «Слуг народа» — 20,7%, а вот партия Петра Порошенко существенно «проседает» — лишь 15,6%. 11,3% — у политической силы Юлии Тимошенко.

Рис.1. Партийные рейтинги. (Среди тех партий, которые набрали выше 5 %. Числовые значения указаны в процентах)

Рис.2. Президентские рейтинги. (Среди тех, кто определился и проголосует)

Подобные «прыжки рейтингов», как мы видим, несколько напоминают кардиограмму предынфарктного состояния. А между тем, измерялась не динамика показателей доверия избирателей на протяжении некоторого периода, а по сути статическое состояние мнения респондентов, сформированных по схожей выборке в конце января — начале февраля 2021 года.

И уже это может подтолкнуть к выбору варианта — «все врут».

Но врут ли? Некоторые факты, скорее, свидетельствуют в пользу версий — «не договаривают» и — «ставят нужные акценты в вопросах».

Так, в указанных выше опросах есть ряд очевидных, но не всегда бросающихся в глаза закономерностей. Прежде всего — само появление в анкетах некоторых партий второго эшелона уже даёт им определённый % поддержки избирателей. И, естественно, на этот же процент уменьшается уровень готовности граждан проголосовать за идеологически близкие к сателлитам крупные политические силы, происходит так называемая «растяжка голосов».

Так, интервьюеры «Рейтинга» в перечне политических партий давали респондентам, кроме четырёх лидеров, выбор между «Украинской стратегией Гройсмана» (4,8%), РПЛ (4,7%), «Сила и честь» (4,5%), «За майбутне» (3,5%), «Голосом» (3,5%), партией Шария (3,4%), «Свободой» (3,1%), УДАРом (2,4%) и «Нашим краем» (1,4%). Чем обусловлено включение именно этих партий? На последних парламентских выборах более 1% набрали «Гражданская позиция» (1,04%) и «Оппозиционный блок» (3,03%), а вот УДАР, «За майбутне» и «Наш край» в списках не фигурировали. А если бы появился «Оппоблок», удержала бы ОПЗЖ лидерские (18,9%) позиции? Зато очевидно, что выбор УСГ, «СиЧ», «Голоса», «Свободы» или УДАРа — это пусть и небольшие, но очевидные перетоки с электорального поля «Европейской солидарности». Равно как и присутствие в ряде опросов в президентских рейтингах (КМИС, Info Sapiens) фамилий сразу двух представителей ОПЗЖ — Бойко и Медведчука — явно растягивало голоса «бело-голубого» электората.

Появление Виталия Кличко в части опроса КМИСа, касающегося «доверия / недоверия» граждан к политикам, принесло ему первое место с показателями 37,5% против 51,8%. Третьим, после Владимира Зеленского (35,6% против 59,6%) стал Владимир Гройсман (30,9% против 54,2%). «Центр Разумкова» отдал первенство Дмитрию Разумкову (32% против 53%), чем создал повод для шуток в соцсетях.

Негатив, как мы видим, и в этом случае превышает уровень доверия, зато такие данные являются поводом для лоббистов и пиарщиков продвигать своих заказчиков под лозунгом: «Лидеры симпатий украинцев».

Второй составляющей моделирования ситуации путём публикации данных социологических опросов является, конечно, лояльность проводящих их агентств. Телеграмм-каналы с удовольствием расписывают «кто, сколько и кому «занёс» — с «прайсами» и «тех.заданиями». Но даже без «инсайда» несложно догадаться, что первое место в опросе Украинской социологической группы займёт ОПЗЖ. По той причине, что директор агентства Александр Левцун одновременно является экспертом Института «Новая Украина», основатель которого — Сергей Лёвочкин.

Суммарно, все эти мелкие уловки и нужные акценты, как правило, называют «манипуляцией». Но данное определение, как кажется, не совсем подходит в нынешней ситуации. Досрочных выборов на горизонте пока не видно. Поэтому и воздействовать на общественное мнение с точки зрения соотношения затрат на проведение исследования и эффекта от него — не самое действенный на данный момент метод.

Публикуемые результаты электоральных симпатий граждан, какие бы цифры не рисовали в итоговых отчётах, на общественное мнение в Украине влияют незначительно. И если бы был проведён некий постмодернистский рекурсивный опрос: «Доверяете ли вы социологическим исследованиям об украинской политике?», то, с высокой долей вероятности, большинство респондентов ответили бы: «Нет/скорее нет».

Но, традиционно скрываемые социологами заказчики всех нынешних опросов и не ставят своей первоочередной задачей повлиять на мнение граждан. Их целевая аудитория — принципиально другая и иногда состоит из одного, максимум нескольких человек, принимающих ключевые решения в стране, или влияющих на принятие таких решений.

Руководителям государства посылают сигналы о возможных конфигурациях гипотетических коалиций, комбинациях союзов «за» или «против» кого-либо. Уже имеющимся или потенциальным спонсорам — посылаются месседжи о необходимости стабильного финансирования политических проектов для удержания рейтингов до выборов и дальнейшей «продажей мест» в списках. Иностранным партнёрам — информацию о политических тенденциях и наиболее выгодных ставках в грядущих политических «раскладах». Друг другу — знаки о том, что политический процесс продолжается и намерений бороться за власть покупатель соцопроса не оставил.

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Следует ли из вышеизложенного, что все цифры украинских соцопросов если не отражают реальную картину, то разложенные в таком порядке, что ее невозможно разглядеть в принципе?

Не совсем так. Некоторые относительные выводы сделать всё же можно.

1) Четвёрка лидеров партийных рейтингов сумела сформировать ядро сторонников. «Слуги народа» — растеряв большую часть ситуативных избирателей, ожидавших в 2019м году заявленных перемен. ОПЗЖ и ЕС — мобилизовав приверженцев, которые уже более 15 лет растягиваются по «бело-голубому» и «оранжевому» полюсам. В количественном отношении больше их не становится, но при общем разочаровании растёт процентное соотношение. Отсюда — ситуативное лидерство ОПЗЖ или ЕС, которые нуждаются друг в друге в качестве идеальных оппонентов, мобилизующих электорат друг друга. Наиболее ярко консервацию приверженцев демонстрирует «Батькивщина», ядерный электорат которой в пределах 10% (+ / - 2%) может удержаться до следующих выборов.

2) Альтернативные политические проекты, хотя бы и в теории, «не взлетают». И виртуальные показатели «доверия» в готовность голосовать у избирателей не конвертируются. Это видно на примере низких рейтингов УДАРа и «Украинской стратегии Гройсмана». Даже, если поверить в оптимистические показатели народной любви к Кличко и Гройсману.

3) Результаты социологических опросов на политическую тематику стали ярким, хотя и дорогим, информационным поводом для использования броских заголовков в пропагандистских целях («Порошенко почти догнал Зеленского!», «Рейтинг власти стремительно падает!», «Слуга народа» удерживает лидерство!«). Впрочем, как уже было сказано, собственно избиратели — это последняя целевая группа, для которой проводятся и публикуются в настоящее время рейтинги политиков и партий.

Доверие к социологии в области политики ещё может укрепиться. Но для этого на повестке дня уже назрел и перезрел вопрос об обязательном правовом регулировании публикаций результатов социологических исследований. Особенно в части разглашения заказчиков.

Юлия Ковалевская,
кандидат наук по государственному управлению,
учредитель компании «VIP-Сonsulting» (Киев)

опрос, Слуга народа, ОПЗЖ, Юлия Ковалевская
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Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
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