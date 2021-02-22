«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам — по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?

«Я не хотел бы быть записанным в герои вчерашних дней...»

Многие говорят, что нынешняя ситуация напоминает 90-е годы. Такие же безвластие и безнадега, бандитский беспредел, всеобщая нищета, отсутствие перспектив. Особенно при Кравчуке в Украине был полный бардак. Поэтому очень символично, что мы переживаем «вторые 90-е», а на ТВ снова «всплыл» бывший коммунист Кравчук, который в те годы создавал впечатление, будто работает президентом Украины. Забавно, что Кравчук теперь агитирует за националистов, которых он сам предлагал сажать, будучи одним из высокопоставленных чинов в Коммунистической партии.

А еще одним из «родимых пятен» 90-х была власть бандитов. Если Вы в 90-е жили в Киеве, то прекрасно знали, где чья была «территория». Левый берег — это «Зверь», он же «Солоха». Троещина — здесь начинала свою историю бригада «Прыща». Универмаг «Украина» — здесь валютных менял «пасли» и «бомбили» рэкетиры «Князя». И так далее, и так далее. А ведь были еще «Фашист» и «Рыбка», «Татарин» и «Авдыш», «Череп» и «Кисель» — все они и были реально властью. В начале-середине 90-х в Киеве по улице было страшно пройти, потому что сразу подходили «бригадные» и пытались грабить.

Но есть и отличия от 90-х. И главное отличие в том, что «по беспределу» начала вести себя верховная власть. Громкая история, когда президент Зеленский сначала запретил телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, а затем точно так же, «по щучьему велению, по моему хотению» объявил санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко — это чистый беспредел. Ни Медведчук, ни Марченко не проходят в качестве подозреваемых ни по одному из уголовных производств. Никто не вручал им подозрения. Ни Совет национальной безопасности, ни СБУ, ни Национальная полиция не предоставили ни единого доказательства их причастности к «финансированию террористической деятельности». В итоге, имеем перед глазами ситуацию, когда власть во главе с президентом демонстрирует такое пренебрежение к закону, прямо как авторитеты 90-х.

Я люблю иногда гулять по киевским кладбищам. Именно на кладбищах хорошо изучать криминальную историю Киева. Потому что уже при Кучме власть начала наводить порядок — и «братва» обрела свои новые «территории» на кладбище. На Лесном похоронены «Прыщ» и «Череп», павшие от рук киллеров. На Берковцах лежит «Князь», которого репутация беспредельщика не уберегла от пули наемного убийцы, в апреле 2000 года застрелившего «авторитета» на ступеньках больницы, где лидер ОПГ лечился от наркотиков. Совское кладбище стало последним приютом для «Рыбки», которого отправили в мир иной киллеры весной 2005 года. На менее престижных вроде Дарницкого кладбища лежат не такие известные и «авторитетные бизнесмены» вроде «Кирилла».

Идешь по заснеженной аллее и смотришь по сторонам. Как будто в музее изучаешь разные периоды из истории. Есть целые аллеи, где похоронены «герои вчерашних дней». «Вовику от братвы», «Мы помним тебя, Колян», «Степану от пацанов». Еще вчера им казалось, что они «центровые» и «рулевые», казалось, что беспредел будет продолжаться вечно. Но молодой организм украинского государства сделал усилие и уничтожил паразитов, не дававших развиваться.

Потому что проблема беспредельщиков заключается в таком сложном понятии как легитимность. Легитимность — это когда граждане признают право власти управлять, взимать налоги, устанавливать свои правила. В этом и была проблема «братков» из 90-х — они «рулить» «по беспределу». Но беда была в том, что никто им такого права не давал. Бандитов будут бояться — еще больше будут ненавидеть — но никто не будет за них голосовать. И если власть ставит себя на одну доску с бандитами, как показал Зеленский в истории с запретом «112 Украина», ZIK, NewsOne и санкциями в адрес Медведчука и Марченко, то сама уничтожает собственную легитимность.

Народ за такую власть ни за что не проголосует. Здесь Зеленский и его окружение совершили серьезную дурость, за которую теперь будут до конца расплачиваться.

Мы же помним, что пока при власти были такие как Кравчук, «братва» и «красные директора» управляли страной. Как только государство начало выздоравливать, а центральная власть восстановила монополию на насилие, бандитов начали просто отстреливать — и вчерашние авторитеты один за другим превратились в героев вчерашних дней.

В общем, если «зеленые» собрались действовать как в 90-е, то и закончат они как герои вчерашних дней. Что тут сказать? Все уже давно сказано. «Я не хотел бы быть записанным в герои вчерашних дней!» Макаревич и «Машина времени» давно уже спели об этом. Уверен, Зеленский и компания как выходцы из шоу-бизнеса хорошо знают эту песню.