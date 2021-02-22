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Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Елена Броницкая
Елена Броницкая
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Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты — без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ — и красота! Юридическая сторона вопроса — по боку. Прямое нарушение закона, не разрешающего применять санкции к гражданам Украины и к юридическим лицам, зарегистрированным по украинскому законодательству — не волнует! Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону — значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих». Нет, не слышали!

Вот и копает «зелёная власть» под себя: чем дальше — тем глубже. По сути, совершает политическое самоубийство, потому как народ, наблюдая как Зеленский и Ко плюют на закон, не будет уважать такую власть. А главное — граждане Украины, видя, как эта власть сама подрывает собственную легитимность, ничем не отличаясь от бандитов из подворотни, будет относиться к «зеленым» точно так же. Как к бандитам из подворотни.

И не надо обольщаться на предмет того, что посольство США во главе с Кристиной Квин поддержало эту самодеятельность Зеленского в адрес главы политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Благосклонность США по отношению к украинским деятелям меняется как погода в межсезонье, и потерять эту благосклонность проще простого. Пример Виктора Андреевича Ющенко это наглядно подтверждает.

Да и навредить Медведчуку, объявив против него санкции, никак не получится. Америка уже вносила его в санкционный список 7 лет назад. Добились с точностью наоборот. За это время своё влияние Виктор Медведчук только нарастил. «Корреспондент», «Фокус», даже «Новое время» — все политические рейтинги показывают, что он в ТОП-5 самых влиятельных украинцев. И в Верховной Раде у него вторая по величине фракция.

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Сегодня ОПЗЖ Медведчука на первом месте и рейтинги постоянно растут. Даже после этого дикого решения Зеленского отключить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK ОПЗЖ продолжает лидировать в соцопросах, тогда как у «слуг» Зеленского только 3-е место.

Медведчук и до этого устраивал Зеленскому и Ко Сталинград (в частности, на местных выборах, где «слуги» пролетели ̷к̷а̷к̷ ̷ф̷а̷н̷е̷р̷а̷ ̷н̷а̷д̷ ̷П̷а̷р̷и̷ж̷е̷м̷ как Верещук над Киевом), а теперь разгром будет окончательным. Запасаемся попкорном.

санкции, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, ОПЗЖ, блокировка телеканалов
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Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
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журналист

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