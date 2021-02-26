Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное — это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.

Итак, о чем идет речь? Обмен пленными / удерживаемыми лицами, поставки угля из ОРДЛО в Украину и импорт электроэнергии из России в Украину / с материковой Украины в Крым.

Google в помощь!

Как человек, который не раз, не два и не двадцать пять раз занимался освобождением украинцев, скажу, что это дело благое. И если Медведчук добился освобождения людей — честь ему и хвала. Если Порошенко помог освободить пленных — снимаю перед ним шляпу. Если бы Яценюк хоть пальцем пошевелил, чтобы спасти наших ребят — я бы и его похвалил. Честно.

Уголь. Вбиваешь в Google слова «уголь», «ОРДЛО», «2014» и выдает кучу ссылок на ... Яценюка, Порошенко, тогдашнего министра энергетики и других можновладців. Про Медведчука, кстати, информации нет.

29 декабря 2014 — президент Порошенко подтвердил закупку угля на территории АТО. «Ми дійсно будемо купувати в державних підприємств, у тому числі тих, які видобувають вугілля на тимчасово окупованій території...»

Кстати, Порошенко тогда еще сказал, что Украина договорилась о закупке угля в России.

30 декабря 2014 — премьер Яценюк разъяснил, как выглядит механизм закупки угля на неподконтрольном Донбассе — шахты перерегистрируются на подконтрольной территории, регистрируются в государственных банках, оплата — по факту поставок угля.

«Я дуже хотів би, щоб ми обходилися вугіллям тільки із шахт, які підконтрольні України. Але вугілля марки „А“ і „Т“ видобувають виключно в тому вугільному басейні і на тих шахтах, зокрема державних, які під контролем російських бандитів», — цитирует Яценюка «Левый берег».

Электроэнергия. А то мы не знали, что Украина и Россия подписали контракт о поставке электричества из РФ? Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года. Яценюк и Порошенко согласились на условие РФ — Украина покупает электричество (равномерный график объемом до 1500 МВт), причем часть направляет в Крым.

«Постачання електроенергії на тимчасово окуповану територію АР Крим здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері енергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 «Деякі питання постачання електричної енергії», — это цитата с сайта Кабмина, которым по состоянию на конец 2014 года руководил пан Яценюк.

И что нового мы узнали? И что тут сенсационного? Все это мы давно читали. Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко. Не, я просто за правду. Доклад окончил.