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Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
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Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили ... только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.

Например, тема электроэнергии. Честно говоря, непонятно, что нового. Напомню, что контракт на поставки электроэнергии из России в Украину был подписан 30 декабря 2014 года сроком на год. При этом именно президент Порошенко и премьер Яценюк согласились на условие РФ, чтобы Украина бесперебойно поставляла электроэнергию в Крым.

Вся эта ситуация — переговоры, заключение договоров и поставки — проходили в правовом поле, о чем свидетельствуют, например, постановления и распоряжения Кабмина за подписью А. Яценюка.

Например, постановление Кабмина № 1278-р «Некоторые вопросы поставок электрической энергии» от 29 декабря 2014 года за подписью премьер-министра Арсения Яценюка, которым правительство разрешило «Укринтерэнерго» продать электроэнергию в Крым и Севастополь.

«...погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо продажу державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності „Укрінтеренерго“ електричної енергії на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, придбаної ним на оптовому ринку електричної енергії», — гласит постановление КМУ под руководством А. Яценюка.

Ситуация с электроэнергией была критической. Лучше всего об этом расскажут сами Яценюк и Порошенко. Например, в распоряжении КМУ № 1195-р «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии» от 8 декабря 2014 года за подписью Яценюка, премьер-министр лично признает, что сложилась чрезвычайная ситуация с поставками электроэнергии. Об этом же говорит и распоряжение № 1188-р «О временных мерах по сбалансированию рынка электрической энергии Украины» от 5 декабря 2014 года за подписью А. Яценюка.

Кроме электроэнергии, Украина переживала острую нехватку угля. Сам Яценюк официально признал, что «уголь марки „А“ и „Т“ добывают исключительно в том угольном бассейне и на тех шахтах, в частности, государственных, которые под контролем российских бандитов».

А еще напомню, что администрация Порошенко столкнулась с тем, что они не могут договориться об обмене пленными / удерживаемыми лицами между Киевом и непризнанными ДНР / ЛНР. Логично, что в этом ситуации они обратились к единственному человеку, который мог договориться и на высшем уровне решить эти вопросы. Они обратились к Медведчуку — и он договорился и о покупке электроэнергии в России, и о поставках угля из ОРДЛО, и о первом крупном обмене пленными, который состоялся 26 декабря 2014 года по формуле «145 на 222».

На аудиозаписи человек, чей голос похож на Медведчука, говорит, что решит эти вопросы — и, в итоге, мы видим, что так и получилось. Причем особого значения сам Медведчук этому «сливу» не придает, говорит, что такого разговора не помнит и предлагает журналисту BBC спрашивать по сути.

Договаривался Медведчук в интересах Украины, так как Порошенко и Яценюк неоднократно заявляли, что нет поставок угля и электроэнергии, и не могут состояться обмены. Поэтому вся эта деятельность, о которой договаривался Медведчук по инициативе Порошенко и Яценюка оформлена официально. Причем на уровне межгосударственных контрактов, а не платежами на какие-то фирмы-прокладки, как это происходит сегодня.

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В этой связи никакой особой сенсации в аудиозаписи нет. И украинские чиновники, которые заявляют, что «будут проверять» выглядят странно. Что проверять? Государственные контракты, официально заключенные Украиной? Или тот факт, что как переговорщик с Россией Медведчук не имеет конкурентов? И о первом, и о втором больше могут рассказать экс-премьер Яценюк и экс-президент Порошенко, работающие в имидже «патриотов».

Складывается впечатление, что этим «вбросом» заказчики хотели переключить внимание, связанное с фамилией Медведчук с закрытия телеканалов и персональных санкций на другой фокус внимания. Если это так, и это самое страшное, что украинской власти удалось «накопать» на кума Путина, их дела очень плохи.

Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Виктор Медведчук, Владислав Сурков, Дмитрий Марунич
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Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

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Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
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