Владимир Зеленский – человек контрастов? Обещал посадить Порошенко, а вместо этого закрывает СМИ

Без малого месяц как власть без суда и следствия остановила вещание телеканалов Zik, Newsone и 112, а нас все еще пичкают мистическими «секретными материалами»... За почти месяц, когда практически 1,5 тысячи человек остались без работы, а миллионам зрителей недвусмысленно указали, что у них нет права выбора и права на информацию — власть так и не предоставила доказательств обвинений, выдвинутых Тарасу Козаку, владельцу телеканалов, или каких бы то ни было оснований юридического, а не голословного характера. И ведь мы начинаем забывать и привыкать, как ко всему остальному беспределу. Новая норма локального уровня.

Вы знаете, меня лично все это интересует с точки зрения общего понимания происходящего (помимо того, что просто обидно за людей и вообще всех нас с вами). Неужели одновременно с созданием параллельных органов власти, таких как НАБУ, САП и прочих, находящихся под управлением не Украины, а иностранных государств, в какой-то момент была также создана некая новая «Конституция», над—Конституция, о которой нам забыли сообщить?

Благодаря которой стали возможны все эти нарушения прав человека, от права на работу, права на свободу передвижения — до права на свободу слова?

Что еще прописано в этой «псевдо-Конституции», скажите нам пожалуйста? Мы все еще хотя бы в статусе людей, или вы, господа «зеленые», нас уже диджитализировали в некие цифровые биологические субъекты? Цифровые и бесправные?

Почему все законы последнего времени направлены на изъятие: изъятие свобод, имущества движимого и недвижимого, изъятие денег — языковые штрафы и так далее? Что дальше — налог на воздух? Как, по-Вашему, мы имеем право знать, куда Вы нас ведете?

Итак, что хочу сказать о телеканалах и законности в целом. Мы все знаем порядок процедуры: вначале решение суда, потом приведение его в действие. До решения суда действует презумпция невиновности — согласно Конституции Украины. «Вирок», приведенный в действие до решения суда — это произвол и беззаконие. Это как посадить в тюрьму без суда и следствия, и сказать: «когда выйдешь — обращайся в суд»; или как без законных оснований изъять имущество. И что самое страшное — делает это Президент, гарант Конституции, одним росчерком пера.

Отчитываясь в очередном видео о закрытии телеканалов, г-н президент, Вы не забыли подчеркнуть, что США поддержали Вас в этом отношении. «... решение полностью поддержано США, — сказали Вы, — странами Евросоюза, большой семерки...» А почему не народом Украины? Почему Вы, г-н президент, не имея на руках каких-либо по закону оформленных обвинений и судебного приговора, закрываете каналы, не спрашивая украинцев, а спрашиваете у «западных партнеров»? Вы же вроде слуга украинского народа? Или на самом деле нет?

Неужели, если закрыть оппозиционные телеканалы — пенсия вырастет, миллионы украинцев вырвутся из нищеты, прекратится война на Донбассе — так выходит? Если в стране будет мир, если у рядового украинца будет уверенность в завтрашнем дне, есть за что купить продукты и заплатить за услуги ЖКХ, есть чем оплатить учебу ребенка в школе, то Вас будут носить на руках! Значит, дело не в телеканалах, потому что остались грабительские коммунальные тарифы, осталась война, осталась коррупция, осталась нищета.

Ограничивая вещание неугодных телеканалов, власть хочет, чтобы мы верили угодным СМИ, и не верили своим глазам, друзья? Или чтобы просто не надеялись на то, что могло бы быть по-другому?

Итак, запад поддержал, говорит президент. Я немножко «полистала» западную прессу и вот что нашла...

Зарубежные СМИ на самом деле активно обсуждают закрытие трех украинских телеканалов. Так, более ста крупных американских изданий, более девяноста телеканалов и десятки радиостанций рассказали об атаке власти на свободу слова в Украине, при этом ни одно не сообщает о том, на каких основаниях Зеленский прекратил вещание телеканалов.

Среди них ведущие издания: Associated Press, Washington Post, ABC, Financial Times, Fox News, Reuters и другие. В частности, Associated Press цитирует слова главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука о том, что «Одним росчерком пера Зеленский выбросил 1500 журналистов и других сотрудников трех станций на улицу и лишил миллионы людей права на получение объективной информации». И это только США!

Сообщают об этом и СМИ Аргентины, Испании, Канады, Сингапура, Малайзии, Мексики, Ирландии, Франции и так далее. Самое главное, что большинство иностранных СМИ подводят аудиторию к однозначному выводу, что незаконный запрет телеканалов Zik, Newsone и 112 — это один из фронтов противостояния между властью во главе с Зеленским и его главным политическим оппонентом в лице Виктора Медведчука.

Ведь именно сейчас, когда рейтинг власти стремительно падает, а рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» стабильно растёт (рейтинг партии Медведчука на первом месте согласно последним опросам — например, «Роботизированные телесистемы дают 23,1 %, в то время как у провластной «Слуги народа» 19,6 %), понадобилось так срочно закрывать каналы, что не было даже времени сделать это по закону! Или на самом деле потому, что по закону таки нет реальных оснований?

Мда, вот так мы «прославляем» Украину. Окружение Зеленского, подсунувшее ему на подпись незаконный указ, в один миг превратило его в «последнего диктатора Европы».

При том, что в Украине телеканалам оказали поддержку, а не «цькування», насколько я знаю, только один телеканал и издание Страна.юа, за рубежом против атаки на свободу слова высказались самые авторитетные учреждения. Так Международная федерация журналистов назвала акт закрытия телеканалов «внесудебным и политически мотивированным запретом» и «явной атакой на свободу прессы». Федерация призвала украинские власти «срочно отменить запрет» и «уважать право на свободу информации и выражения мнения». Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие является «произвольным» (от слова «произвол»), подчеркнув, что это действие «неприемлемо в условиях демократии».

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо выразила по факту закрытия телеканалов озабоченность свободой слова в Украине. А 26 февраля авторитетная международная организация «Репортеры без границ» открыто и публично осудили указ Зеленского о запрете «112 Украина», NewsOne и ZIK. «Мы порицаем эскалацию информационной войны», — заявила Жанна Кавелье, руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии. «Это нарушение свободы слова выражает нарушения международных обязательств Украины», — подчеркнула один из руководителей организации «Репортеры без границ».

И в этом плане запуск канала «Первый независимый» — это достойный ответ власти, которая не смогла придумать ничего лучше, как дать команду СБУ потребовать от провайдеров отключить телеканал от спутника «по щучьему велению, по моему хотению». Все, приемы закончились? Показываем уличный беспредел?

На самом деле может не нравиться пресса, может не нравиться другое мнение, но диктатура и однополярность не только не помогают, они буквально делают из вас идиота — мое мнение. Я имею ввиду нас с вами. Зомбированного и ограниченного удобного дурака.