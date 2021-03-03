Зеленский одним росчерком пера превратил себя в «атамана Зеленого», живущего «по беспределу»

Во всей этой истории с запретом телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne есть один важный момент. Обратите внимание, как со стороны высших чиновников снова зазвучали обещания о «реприватизации».

«Далее будут оффшоры, собственность, все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу», - анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Что значит возвращено? В истории независимой Украины уже был пример, когда власть отбирала активы у олигархов, чтобы … продать иностранным олигархам.

А не будет ли так, что на самом деле чиновники вкладывают в слово «реприватизация» совсем другой смысл? В самом деле, государство официально заявило курс на приватизацию, т.е. продажу государственных активов в частные руки. Есть ли смысл продавать фабрики-заводы-пароходы, когда экономический кризис и активы дешевеют? Вопрос открытый. Все это напоминает раздачу за бесценок в «нужные руки» как в 90-е. Но разговор не об этом.

То есть, нынешняя элита проводит распродажу, а тут вдруг развернет экономический курс на 180 градусов и будет возвращать фабрики и заводы в государственную собственность?

«Реприватизация» - это не авторское изобретение «зеленых». Такие обещания уже не впервые звучат в Украине. Давайте вспомним, что самые громкие обещания о «реприватизации» раздавали премьер Юлия Тимошенко и президент Виктор Ющенко, пришедшие к власти на волне т.н. «оранжевой революции» или первого Майдана. Украинская власть под руководством Леонида Кучмы продала крупнейший металлургический комбинат Украины в 2004 году, буквально за несколько месяцев до Майдана. На крупнейшем производителе металлоконструкции, чья доля достигала 20 % рынка, трудились более 57 000 человек. «Криворожсталь» занимала первое в Украине и 26-е место в мире в рейтинге металлургических комбинатов.

Фонд государственного имущества выставил «Криворожсталь» на приватизацию в июне 2004 года, продав 93,02 % акций компании Инвестиционно-металлургический союз (ИМС) за 804 миллиона долларов. Инвестиционно-металлургический союз специально для покупки «Криворожстали» создали System Capital Management Рината Ахметова и «Интерпайп» Виктора Пинчука.

«Оранжевая» власть во главе с Ющенко и Тимошенко пришла на обещаниях пересмотреть итоги приватизации. И, действительно, правительство Тимошенко на первом же заседании отменило решение Кабмина Януковича о приватизации «Криворожстали». Но разве можно назвать это «реприватизацией»? Ведь после того, как «Криворожсталь» отобрали у Ахметова-Пинчука, комбинат продали группе индийского бизнесмена Лакшми Миттала и теперь он носит название «АрселорМиттал Кривой Рог». Справедливости ради, компания Лакшми Миттала Mittal Steel Germany GmbH заплатила за комбинат в Кривом Роге 4 миллиарда 800 миллионов долларов США, т.е. примерно в 6 раз больше, чем украинские олигархи. Но суть дела не в этом, а в том, что крайне ошибочно говорить о «реприватизации» - более верно назвать это переделом собственности. Поэтому на самом деле «зеленые» заявили о готовности запустить передел – и этим противопоставили себя всему украинскому крупному бизнесу. Тем более что власть во главе с Зеленским на деле продемонстрировала готовность «жить по беспределу», когда без единого доказательства запретила вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. А следующий указ о санкциях только подтвердил, что на само деле речь идет о борьбе Зеленского против своего главного оппонента в лице Виктора Медведчука («Оппозиционная платформа – За жизнь»).

В общем, президент Зеленский, который приносил присягу и обещал соблюдать украинскую Конституцию, одним росчерком пера превратил себя в атамана Зеленого, живущего по беспределу.

P.S. И бизнес-сообщество уже реагирует. «Украинский бизнес-ресурс» (UBR) сообщает, что украинские компании начали выводить валюту за рубеж, после того как Зеленский и СНБО без суда и следствия сначала запретили телеканалы, а затем объявили санкции против Медведчука. А что удивительного? Готовность «жить по беспределу», которую демонстрирует власть – это сигнал, что завтра Зеленский и компания без суда и следствия могут взять и отобрать любой бизнес. Вот бизнес и выводит средства, чтобы «не попасть под раздачу».