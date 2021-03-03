Войти
Зеленский раскритиковал строительство «Северного потока-2» в обход Украины
официально
Зеленский раскритиковал строительство «Северного потока-2» в обход Украины
США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая
позиция
США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

резонанс
RSS

Зеленский одним росчерком пера превратил себя в «атамана Зеленого», живущего «по беспределу»

Семен Правденко
Семен Правденко
473
Зеленский одним росчерком пера превратил себя в «атамана Зеленого», живущего «по беспределу»

Во всей этой истории с запретом телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne есть один важный момент. Обратите внимание, как со стороны высших чиновников снова зазвучали обещания о «реприватизации».

«Далее будут оффшоры, собственность, все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу», - анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Что значит возвращено? В истории независимой Украины уже был пример, когда власть отбирала активы у олигархов, чтобы … продать иностранным олигархам.

А не будет ли так, что на самом деле чиновники вкладывают в слово «реприватизация» совсем другой смысл? В самом деле, государство официально заявило курс на приватизацию, т.е. продажу государственных активов в частные руки. Есть ли смысл продавать фабрики-заводы-пароходы, когда экономический кризис и активы дешевеют? Вопрос открытый. Все это напоминает раздачу за бесценок в «нужные руки» как в 90-е. Но разговор не об этом.

То есть, нынешняя элита проводит распродажу, а тут вдруг развернет экономический курс на 180 градусов и будет возвращать фабрики и заводы в государственную собственность?

«Реприватизация» - это не авторское изобретение «зеленых». Такие обещания уже не впервые звучат в Украине. Давайте вспомним, что самые громкие обещания о «реприватизации» раздавали премьер Юлия Тимошенко и президент Виктор Ющенко, пришедшие к власти на волне т.н. «оранжевой революции» или первого Майдана. Украинская власть под руководством Леонида Кучмы продала крупнейший металлургический комбинат Украины в 2004 году, буквально за несколько месяцев до Майдана. На крупнейшем производителе металлоконструкции, чья доля достигала 20 % рынка, трудились более 57 000 человек. «Криворожсталь» занимала первое в Украине и 26-е место в мире в рейтинге металлургических комбинатов.

Фонд государственного имущества выставил «Криворожсталь» на приватизацию в июне 2004 года, продав 93,02 % акций компании Инвестиционно-металлургический союз (ИМС) за 804 миллиона долларов. Инвестиционно-металлургический союз специально для покупки «Криворожстали» создали System Capital Management Рината Ахметова и «Интерпайп» Виктора Пинчука.

«Оранжевая» власть во главе с Ющенко и Тимошенко пришла на обещаниях пересмотреть итоги приватизации. И, действительно, правительство Тимошенко на первом же заседании отменило решение Кабмина Януковича о приватизации «Криворожстали». Но разве можно назвать это «реприватизацией»? Ведь после того, как «Криворожсталь» отобрали у Ахметова-Пинчука, комбинат продали группе индийского бизнесмена Лакшми Миттала и теперь он носит название «АрселорМиттал Кривой Рог». Справедливости ради, компания Лакшми Миттала Mittal Steel Germany GmbH заплатила за комбинат в Кривом Роге 4 миллиарда 800 миллионов долларов США, т.е. примерно в 6 раз больше, чем украинские олигархи. Но суть дела не в этом, а в том, что крайне ошибочно говорить о «реприватизации» - более верно назвать это переделом собственности. Поэтому на самом деле «зеленые» заявили о готовности запустить передел – и этим противопоставили себя всему украинскому крупному бизнесу. Тем более что власть во главе с Зеленским на деле продемонстрировала готовность «жить по беспределу», когда без единого доказательства запретила вещание каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. А следующий указ о санкциях только подтвердил, что на само деле речь идет о борьбе Зеленского против своего главного оппонента в лице Виктора Медведчука («Оппозиционная платформа – За жизнь»).

В общем, президент Зеленский, который приносил присягу и обещал соблюдать украинскую Конституцию, одним росчерком пера превратил себя в атамана Зеленого, живущего по беспределу.

Читайте также: Каким будет 2021 год: предсказания Билла Гейтса

P.S. И бизнес-сообщество уже реагирует. «Украинский бизнес-ресурс» (UBR) сообщает, что украинские компании начали выводить валюту за рубеж, после того как Зеленский и СНБО без суда и следствия сначала запретили телеканалы, а затем объявили санкции против Медведчука. А что удивительного? Готовность «жить по беспределу», которую демонстрирует власть – это сигнал, что завтра Зеленский и компания без суда и следствия могут взять и отобрать любой бизнес. Вот бизнес и выводит средства, чтобы «не попасть под раздачу».

реприватизация, Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

Зеленский одним росчерком пера превратил себя в «атамана Зеленого», живущего «по беспределу»

Во всей этой истории с запретом телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne есть один важный момент. Обратите внимание, как со стороны высших чиновников снова зазвучали обещания о «реприватизации». В истории независимой Украины уже был пример, когда власть отбирала активы у олигархов, чтобы … продать иностранным олигархам.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Владимир Зеленский – человек контрастов? Обещал посадить Порошенко, а вместо этого закрывает СМИ

Без малого месяц как власть без суда и следствия остановила вещание телеканалов Zik, Newsone и 112, а нас все еще пичкают мистическими «секретными материалами»... За почти месяц, когда практически 1,5 тысячи человек остались без работы, а миллионам зрителей недвусмысленно указали, что у них нет права выбора и права на информацию - власть так и не предоставила доказательств обвинений, выдвинутых Тарасу Козаку, владельцу телеканалов, или каких бы то ни было оснований юридического, а не голословного характера. И ведь мы начинаем забывать и привыкать, как ко всему остальному беспределу. Новая норма локального уровня.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016