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Инвесторы «голосуют долларом», вот почему китайский богач №1 – это производитель вакцины и тестов от коронавируса

Елена Броницкая
Елена Броницкая
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Инвесторы «голосуют долларом», вот почему китайский богач №1 – это производитель вакцины и тестов от коронавируса

А вы в курсе, что наш любимый «Али-баба» Джек Ма — больше не самый богатый человек Китая? Рассказываю, как же так получилось. Сегодня самый богатый китаец № 1 — это Чжун Шаньшань, его состояние оценивается в 84,7 миллиарда долларов США. Самое главное, что, кроме производства бутилированной воды Nongfu Spring Company Limited, Чжун владеет крупнейшим производителем ... вакцины и тестов на COVID-19.

«Beijing Wantai, основанная в 1991 году, за это время из маленькой лаборатории превратилась в одного из крупнейших и наиболее влиятельных китайских производителей диагностических тестов in vitro, а также является ведущей компанией в таких направлениях как переливание крови и инфекционная иммунология», — гласит информация с официального сайта Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise.

Производственные мощности Wantai Beijing расположены в районе Чанпин в Пекине.

Wantai Beijing — производитель назального спрея от коронавируса. Государственное агентство по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР в сентябре 2020-го одобрило клинические испытания вакцины, которую совместно разработали Гонконгский университет, Сямэньский университет и Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Для понимания, оценка состояния в 84,7 миллиарда — это суммарная стоимость капитала, активов и цены акций. Именно резкий скачок стоимости акций на бирже и превратил китайского производителя вакцин в самого богатого человека Китая. А инвесторы «голосуют долларом», вкладывая деньги в акции, потому что считают производство вакцин очень перспективным направлением в условиях пандемии COVID-19.

А что же Украина? Поставки вакцины индийской вакцины Covishield на деле показали, что наша страна — это всего лишь рынок сбыта для продукции других государств. Причем рынок сбыта для продукции «третьей свежести» и сомнительного качества. Во всем мире Covishield раздают бесплатно, почему же Украина должна втридорога платить за эту третьесортную вакцину?

Но самое обидное, что у Украины есть шанс занять более значимое место на карте мира. Мы могли бы наладить самостоятельный выпуск украинской вакцины на харьковском заводе «Биолек».

Все необходимое для этого есть — оппозиционный политик Виктор Медведчук еще в декабре 2020-го договорился на уровне российского президента Владимира Путина, чтобы разработчик — центр имени Гамалеи — передал Украине лицензию, технологию производства и сырье для запуска производства на харьковском «Биолеке».

Фактически готовая «формула успеха». Но главным противником того, чтобы Украина запустила свое производство вакцины от COVID-19 выступила ... украинская власть во главе с Владимиром Зеленским.

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И в этом свете, конечно же, для власти именно сейчас очень выгодно заставить замолчать телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, активно транслировавших и позицию того же Медведчука, и откровенно говоривших, что Зеленский и компания провалили вакцинацию и украли у Украины шанс стать игроком на рынке вакцин.

И пока в Китае самым богатым человеком страны становится производитель вакцины и тестов, Зеленский и компания обрекают Украину на статус страны третьего мира наравне с захудалыми государствами Латинской Америки и Африки.

вакцина, Джек Ма, Спутник V, Чжун Шаньшань
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Среда, 3 марта 2021
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Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Инвесторы «голосуют долларом», вот почему китайский богач №1 – это производитель вакцины и тестов от коронавируса

А вы в курсе, что наш любимый «Али-баба» Джек Ма – больше не самый богатый человек Китая? Рассказываю, как же так получилось. Сегодня самый богатый китаец №1 – это Чжун Шаньшань, его состояние оценивается в 84,7 миллиарда долларов США. Самое главное, что, кроме производства бутилированной воды Nongfu Spring Company Limited, Чжун владеет крупнейшим производителем … вакцины и тестов на COVID-19.
Семен Правденко
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общественный активист, блогер

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Во всей этой истории с запретом телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne есть один важный момент. Обратите внимание, как со стороны высших чиновников снова зазвучали обещания о «реприватизации». В истории независимой Украины уже был пример, когда власть отбирала активы у олигархов, чтобы … продать иностранным олигархам.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Владимир Зеленский – человек контрастов? Обещал посадить Порошенко, а вместо этого закрывает СМИ

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