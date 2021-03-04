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Что означает приход Оксаны Марченко в политику

Анна Дианова
Анна Дианова
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Что означает приход Оксаны Марченко в политику

В первый день весны я побывала на пресс-конференции Оксаны Марченко. Оксана Марченко представила свой проект «Паломница» на пресс-конференции 1 марта. Это документальный фильм, рассказывающий о православных монастырях Украины. Каждый эпизод «Паломницы» раскрывает определенную тему — покаяние, милосердие, любовь, прощение — через призму историй людей, которым помогла выжить вера в Бога.

5 марта все желающие смогут посмотреть первую серию на YouTube-канале Оксаны Марченко. Выход киноленты планировался на телеканале ZiK, однако судьбу без суда и следствия закрытых телеканалов вы знаете...

Также Оксана рассказала, что не планировала идти в политику, но незаконный указ Зеленского о санкциях повлиял на ее решение присоединиться к «Оппозиционной платформе — За жизнь», как она относится к нынешней власти, какой хочет видеть нашу Украину. Кому интересно — ссылочка ниже).

Заявление Оксаны Марченко о том, что в силу обстоятельств она таки приняла решение заняться политической деятельностью, стало для меня эдаким «Эврика!». Я вижу в Оксане человека, которому искренне небезразлична Украина, женщину, которая любит людей и искренне болеет душой за нашу страну. Человека со здоровыми моральными ценностями, с твердой волей и намерением, с верой в сердце.

В свое время Украина полюбила Оксану Марченко за такие проекты на украинском телевидении, как «Україна має талант» и X-Factor. Все мы видели, как искренне и очень по-доброму Оксана болела за каждого участника, как старалась помочь и поддержать героев программы. А теперь Оксана сама стала тем самым здоровым Х-фактором. И она способна привнести духовность и правду в нашу политику. Тем более они сегодня просто жизненно необходимы!

Сегодня православная вера во всем мире подвергается атакам с целью уничтожения. Поэтому каждый разумный и духовный человек ощущает потребность защищать веру, как основу всего человеческого. Это ключ к тому, чтобы вернуть человечество на путь созидания и благополучия. Задача — делать это всеми возможными способами.

Все это время я, например, даже не знала, чем занимается Оксана. Очень важно, что Оксана Марченко также ведет очень активную общественную деятельность. Фонд Оксаны Марченко уже долгие годы оказывает помощь тем, кто нуждается: помогает людям восстанавливать зрение, строит многодетным семьям дома, способствует возведению храмов.

О своей деятельности как мецената Оксана в видео на официальном сайте сказала, что когда она создавала фонд, то ей казалось, что это нужно другим — и только недавно поняла, что это нужно не другим, это нужно лично ей. Мне это очень близко. Самое ценное, на мой взгляд, это когда человек ИСПЫТЫВАЕТ ВНУТРЕННЮЮ ПОТРЕБНОСТЬ помогать людям. На такого человека можно положиться, он всегда поможет и поддержит.

Всего одна история, которая характеризует нашу героиню. В многодетной семье Беланин, проживающей в поселке Синевирская поляна на Закарпатье, умерла беременная мама, а папа еще раньше бросил семью. Старенькая бабушка и дети жили в хижине и по 15 раз в день ходили по воду к реке, потому что у них не было элементарных удобств. Старшая девочка Оля с 16 лет начала работать, чтобы содержать семью. Тогда друзья и соседи обратились за помощью на проект Оксаны Марченко «Время строить». И в результате, благодаря помощи Оксаны Марченко, у семьи теперь есть большой дом со всеми удобствами, а у Оли своя сувенирная лавка. А таких счастливых историй на счету фонда Оксаны Марченко много.

Для Оксаны переживать репрессии не в первой. Например, несколько лет назад ее по политическим мотивам «попросили» с СТБ, но она повела себя в этой ситуации очень достойно.

Да, кому-то может не нравиться, что Оксана — жена Виктора Медведчука. Но давайте объективно — это не лидер оппозиции, а нынешняя власть во главе с Зеленским «сливает» суверенитет Украины, это власть повышает коммунальные тарифы и продолжает войну на Донбассе.

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Давайте признаем честно — и ситуация в стране, и уровень жизни граждан Украины до 2014 года несравнимы с тем, что мы имеем сейчас. А если вам сейчас больше нравится, то, вероятно, вы у корыта, а на простых людей вам, признайтесь честно, наплевать.

Если ты любишь людей, а не только деньги и власть. Если у тебя есть, в конце концов, душа.

Мы находимся на грани, когда, как видится мне, спасение еще возможно, но для этого в политике должно быть больше таких людей как Оксана Марченко.

Оксана Марченко
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Четверг, 4 марта 2021
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политический обозреватель

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