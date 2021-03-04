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Як вакцина стає засобом дипломатії

Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
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Як вакцина стає засобом дипломатії

ЗМІ звітують, що є вже більше 100 побічних ефектів від щеплення вакциною Covishield, яку Міністерство охорони здоров’я України закупило в Індії. До речі, до відома — індійський виробник не провів третю фазу клінічних випробовувань вакцини. Все вказує на те, що завершальна перевірка буде проходити в Київській, Житомирській та Чернігівській області України. І 100 побічних ефектів — це результати цієї фази випробувань, яку влада проводить на живих людях.

Варто зазначити, що це лише Україна купує індійську вакцину, а інші отримують її безкоштовно. Зокрема, такі країни, як Бутан, Мальдиви, Бангладеш, Непал, Мьянма або Сейшельські острови отримують CoviShield як гуманітарну допомогу. Можливо, це пов’язано з корупційними ризиками, але такі питання варто задавати антикорупційним органам та активістам. Чому мовчите?

Будемо сподіватися, що в кінцевому рахунку індійська вакцина покаже ефективність на рівні «Спутніка V», а Україні вдасться зупинити пандемію. Відповідно затримка з вакцинацією має виключно політичне підґрунтя. Зеленський потрапив у пастку власних страхів. «Вакцинна дипломатія» — це не просто захист власних громадян, це можливість діалогу там, де раніше його не було. Адже, навіть посол України при Європейському Союзі Микола Точицький допускає готовність ЄС сертифікувати російську вакцину Sputnik V на своїй території. На жаль, президент України та уряд Шмигаля обрали стратегію підпорядкування інтересам США і Заходу в цілому, а не захисту власних громадян. Україна відмовилась від виробництва «Спутніка V» (читай — вакцини, яку визнають в ЄС). Хочу підкреслити, що саме виробництва, а не купівлі. До того ж, якщо харківський «Біолік» запустить виробництво «Спутніка V», як домовився опозиційний політик Віктор Медведчук, то це буде вже українська вакцина, вироблена за російської ліцензією.

Нагадаю, що у грудні минулого року народний депутат запропонував організувати виробництво «Супутник V» на території України. Відповідно, Україна мала можливість отримати не просто ліки, а політичний інструмент для свого власного використання. Тобто, вже станом на початок березня року на харківському заводі «Біолік» можна було виробляти вакцину для внутрішнього і зовнішнього ринку.

Віктор Медведчук запропонував виробництво вакцини, яку визнають у світі, а не дженеріка на кшташлт Covishield — більш дешевого аналога, що має подібні якості до оригіналу. Україна мала можливість долучитися до країн, що виробляють вакцину, а це означає бути у перші лізі та мати можливість впливати, допомагати і вирішувати. Варто підкреслити, що вакцина здатна примирити країни, які не підтримують дипломатичні стосунки. Наприклад, саме так сталось з Сирією та Ізраїлем.

Американське видання The New York Times стверджує, що однією з умов недавнього обміну ізраїльтянки на двох сірійців була купівля для Сирії за кошти Ізраїля вакцини «Супутник V».

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Нагадаю, що мешканка поселення на Західному березі ріки Йордан в лютому цього року порушила кордон з Сирією і була затримана співробітниками сирійських спецслужб. Оскільки Ізраїль і Сирія офіційно знаходяться в стані війни і не мають дипломатичних відносин, ізраїльский прем’єр Беньямін Нетаньяху і керівники Сирії домовилися про обмін за посередництва російського прем’єра Володимира Путіна. У підсумку, ізраїльтянку обміняли на двох громадян Сирії, яких раніше затримали на Голанських висотах. Проте The New York Times повідомила, що насправді влада Сирії висунула вимогу доставку з Росії через Ізраїль партії вакцини «Спутнік V». За даними ізраїльського видання Haaretz, мова йшла про кількасот тисяч доз.

Отже, Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі — це перетворення власних громадян у заручників.

Спутник V, Covishield
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Четверг, 4 марта 2021
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Мнения

Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Як вакцина стає засобом дипломатії

Вакцина стала не просто ліками чи товаром, вона є дипломатичним засобом, здатним примирити двох противників. Проте президент Зеленський, на відміну від Медведчука, обирає шлях конфронтації, а не діалогу. Відмова виробляти на території країни ліки, які готові купувати в усьому світі – це перетворення власних громадян у заручників.
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