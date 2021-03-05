Семь лет назад сенсации не было…

На днях скандально известный пропагандист Юрий Бутусов вновь подтвердил свою репутацию «сливного бачка» для своих компетентных старших товарищей, обнародовав запись, где разговор якобы ведется между Виктором Медведчуком и помощником президента Путина Вячеславом Сурковым от 2014 года. Речь,напомню, в том разговоре шла о подготовке обмена пленными «всех на всех» и об условиях поставок в Украину угля с неподконтрольных территорий, а также российской электроэнергии.

Сенсацией, честно говоря, этот разговор стал лишь для зелеботов, с придыханием разгонявших по соцсетям месседж «вскрылась страшная правда!» Разумеется, если разговор рассматривать вне временного контекста, то там можно много чего нафантазировать, особенно в случае достойной стимуляции фантазии.

Однако, давайте вернемся в 2014 год, когда этот разговор состоялся.

Обмен пленными / удерживаемыми лицами

Как мы прекрасно помним, обмен удерживаемыми лицами всегда был важным элементом личного пиара Президента Петра Порошенко. Только других переговорщиков, кроме Виктора Медведчука, у Петра Алексеевича не было (попытка «бросить» на эту тему «идейно близкую» Ирину Геращенко дала ожидаемо противоположный результат). Но, что самое важное, Виктор Медведчук на этих переговорах представлял Украину по мандату ... от СБУ. Да-да, именно этот документ свидетельствовал, что он владеет статусом официального переговорщика.

Поставки угля с неподконтрольной территории

В аудиозаписи, на которой звучат якобы голоса Медведчука и Суркова, есть и эпизод о поставках угля.

А ведь было очень красноречивое заявление народного депутата Мустафы Найема (беззаветный боец за денежные знаки тогда был во фракции «Блок Петра Порошенко», которого поливал грязью, что свидетельствует, конечно, о высокой принципиальности и личной порядочности) о том, что шахты на неподконтрольной территории получили 2,8 миллиарда гривен в счет оплаты поставок угля за II и III кварталы 2014 года. Для ясности, II квартал — это апрель, май, июнь; III квартал — июль, август, сентябрь. То есть, именно тот период, когда на Донбассе шли ожесточенные бои — за Донецкий аэропорт, замыкался «котел» под Иловайском, шли бои за Ясиноватую, закончившиеся большими и бессмысленными потерями. Напомню, что первые Минские соглашения были подписаны именно 5 сентября 2014 года, по сути, подведя итоги крайне неудачной военной кампании ВСУ.

И как раз в это время Кабмин Арсения Яценюка перечисляет на неподконтрольные территории ОРДЛО 2,8 млрд. грн! И эти люди еще называют себя «патриотами»! А ведь если руководствоваться их логикой, то возникает вопрос — почему СБУ до сих пор не возбудила дело — то ли по факту хищений в особо крупных, то ли по факту «финансирования терроризма»?

Достижение договоренностей о поставках угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины подтвердил лично Президент Порошенко 29 декабря 2014 года, добавив к этому присущий ему социальный пафос: «Ми дійсно будемо купувати в державних підприємств, у тому числі тих, які видобувають вугілля на тимчасово окупованій території, з контролем того, що ці гроші використовуються виключно на заробітну плату шахтарям — українським громадянам». Одним из аргументов в пользу официальных закупок угля Порошенко назвал прекращение контрабанды.

Уже на следующий день, 30 декабря 2014 года премьер-министр Арсений Яценюк пояснил неизбежность таких закупок, не преминув добавить патриотических ноток: «Я дуже хотів би, щоб ми обходилися вугіллям тільки із шахт, які підконтрольні України. Але вугілля марки „А“ і „Т“ видобувають виключно в тому вугільному басейні і на тих шахтах, зокрема державних, які під контролем російських бандитів».

Кроме того, премьер обрисовал механизм закупки угля в ОРДЛО: шахты перерегистрируются на подконтрольной территории, счета открываются в государственных банках, оплата — только по факту поставки.

А 31 декабря министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что рассчитывает получить в январе 2015 года с неподконтрольных территорий минимум 200 тис. тонн угля; за первые четверо суток 2015 года с территории ОРДЛО было поставлено 3 тыс. тонн — согласно официальному отчету Министерства энергетики.

Процесс перерегистрации и открытия счетов для обеспечения поставок прокомментировал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Юрий Зюков 9 января 2015 года: " ... держпідприємство «Луганськвугілля» уже перереєструвалося, зараз перереєстровується підприємство «Антрацит», низка шахт. Рахунки відкриваються на території України в державних банках. І лише за таким механізмом ми купуємо і будемо купувати. Механізм — оплата на території України та доставка вугілля на наші станції«.

Далее наступило очередное обострение — горячая фаза боев за Донецкий аэропорт, и поставки прекратились, но это уже к теме не относится. Факт состоит в том, что Кабмин Украины под руководством премьера Арсения Яценюка и при политической поддержке Президента Петра Порошенко принял коллегиальное (!) решение о закупках угля двух марок на неподконтрольной территории и сформулировал (в рамках украинского законодательства) условия этих закупок, которые приняла вторая сторона.

Очевидно же, что Виктор Медведчук вел переговоры по углю с Владиславом Сурковым с ведома украинских президента и премьера, потому что решение по закупкам осуществлялось на высшем государственном уровне и было оформлено официальными документами — постановлениями и распоряжениями Кабмина, под которыми стоит подпись Яценюка. И, как мы прекрасно понимаем, на то время в Украине уже не было иных переговорщиков по данному вопросу, впрочем, как и по абсолютно большей части межгосударственных проблем, представлявших интерес для Украины.

Поставки электроэнергии

Строго говоря, ситуация абсолютно аналогичная «угольной», но пикантность ей придает тот факт, что сегодня Украина вновь экспортирует электроэнергию из РФ, в отдельные дни февраля доводя ее потребление до 500-700 МВт.

Тогда — в 2014 году — Россия условием подписания договора на поставки электроэнергии (1500 МВт / сутки) поставила энергообеспечение Крыма.

И вновь, как и с углем: Кабмин во главе с Арсением Яценюком при полной поддержке Петра Порошенко согласовал с РФ годовой контракт, вступивший в силу 30 декабря 2014 года, в котором было оговорено перенаправление части электроэнергии в Крым (поставки электроэнергии в Крым прекратились после «патриотического» подрыва опор ЛЭП во время «блокады» полуострова «активистами»).

Приведу одну важную цитату с сайта Кабмина: «Постачання електроенергії на тимчасово окуповану територію АР Крим здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері енергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 «Деякі питання постачання електричної енергії».

Заметьте — правительство Яценюка приняло постановление о поставках электроэнергии с материковой Украины в аннексированный Крым еще в начале мая 2014 года — задолго до этой аудиозаписи якобы с разговором Медведчука и Суркова. Так что собеседники могли уточнять лишь технические детали, в то время как принципиальное согласие на поставки электроэнергии из Украины в Крым уже дал Яценюк, оформивший его в виде постановления Кабмина (часть поставленной из РФ электроэнергии шла в зачет поставок украинского электричества в Крым).

Как и в двух предыдущих случаях, не было иного переговорщика, кроме Медведчука, который мог бы провести все необходимые предварительные переговоры с российской стороной. Но сам вопрос подписания договора решался на высшем государственном уровне. И если у патриотов есть претензии — пусть их предъявляют своим кумирам — Порошенко и Яценюку.

Кстати, у меня претензий по этим вопросам к ним нет: на тот момент закупки угля и электроэнергии были критически важны, поскольку Украина оказалась на грани электрического коллапса из-за нехватки электроэнергии, а подписанные контракты — вполне разумны. Президент Порошенко и премьер Яценюк обратились к Медведчуку, который пообещал договориться — о поставках электричества и угля, а также об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и ОРДЛО — и, как видим, он вопросы решил. А верность этих решений доказало время: сегодня мы покупаем российский уголь за валюту вместо угля из ОРДЛО за гривны. Ну, а про электроэнергию уже написано выше.