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Как выглядит февральский топ-10 украинских политиков по версии СМИ

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
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Как выглядит февральский топ-10 украинских политиков по версии СМИ

Политические баталии серьезно повлияли на рейтинги цитируемости украинских политиков в СМИ. Новые тенденции отражает рейтинг медиа-популярности украинских политиков за февраль 2021 года, подготовленный одной из киевских пиар-компаний.

Интересно, что лидируют в рейтинге президент Владимир Зеленский и его главный политический оппонент — народный депутат и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Мы понимаем, что первое место президента — это в первую очередь дань его высокой должности. Вакцинация, тарифы, санкции, отношения Украина — США — вот основные темы, в связи с которыми Зеленский появлялся в СМИ. Вместе с тем, практически все эти темы сработали для власти «в минус». Например, власть заявила старт вакцинации на 15 февраля, но в итоге кампанию по прививкам от коронавируса «через пень-колоду» смогли начать только 25 числа. И это, не говоря уже о том, что власть во главе с Зеленским активно рекламировала вакцину Pfizer, а на деле глава МОЗ осилил привезти из Индии только Covishield, которую Украина купила за деньги, а остальные бедные страны мира получают бесплатно.

Очередное повышение коммунальных тарифов и массовые протесты откусили еще несколько процентов от рейтинга Зеленского и партии власти «Слуга народа». Практически по всем опросам сегодня лидирует «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука («Социальный мониторинг» дает ОПЗЖ 23,1 %, в то время как у «Слуги народа» только 19,6 %).

Да и Белый дом демонстрирует полное равнодушие в отношении Зеленского. Новый президент США Джо Байден провел телефонные переговоры уже с несколькими десятками лидеров, а в Киев звонить не торопится.

Наконец, февраль-2021 навсегда войдет в историю, потому что впервые в истории Украины власть запретила сразу три телевизионных каналов — «112 Украина», NewsOne и ZIK — не предоставив ни единого доказательства того, что они занимались преступной деятельностью. Кстати, первый случай в истории Украины, когда власть принудительно закрыла телеканал «Гравис» закончился тем, что вскоре украинцы переизбрали президента — вместо Леонида Кравчука главой государства стал Леонид Кравчук. А 19 февраля президент Зеленский подписал указ о санкциях в адрес Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, снова-таки не предоставив ни единого доказательства.

Собственно, своей атакой на оппозиционного политика власть во главе с Зеленским добилась обратного эффекта, потому что Медведчук окончательно закрепился в статусе лидера оппозиции.

На третьем месте — министр здравоохранения Максим Степанов. В Украине бушует эпидемия коронавируса, поэтому в прицеле СМИ — первые лица МОЗ. Правда, к сожалению, чиновники от здравоохранения выглядят не в самом лучшем свете. Как уже говорилось, власть провалила все сроки, хотя и без того Украина по состоянию на февраль осталась единственной страной, где вакцинация от COVID-19 даже не начиналась. Министр Степанов совершил вояж в Индию, где прямо в его присутствии в самолет загрузили партию вакцины Covishield. Это индийская копия AstraZeneca — а другое название Covishield используется потому как британский производитель считает, что индийский производитель не способен произвести вакцину, которая будет отвечать всем стандартам качества.

Экс-президент и народный депутат Петр Порошенко, занявший четвертое место, звучал в привязке к таким темам как санкции СНБО (правда, пока обошлось) и покупка телеканала «Прямой». Хотя по контенту «Прямого», где 24 часа в сутки хвалят Порошенко, нетрудно было догадаться о его принадлежности, все же теперь телеканал официально принадлежит бывшему президенту, а ныне главе партии «Европейская солидарность».

На пятом месте — еще один чиновник от медицины, главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Ляшко активно комментирует статистику, сроки вакцинации и прочие темы, связанные с эпидемией коронавируса. Что ж, раз власть неспособна защитить украинцев от этой заразы, пусть первые лица МОЗ работают хотя бы как психоаналитики и успокаивают народ своими речами.

Глава МИД Дмитрий Кулеба занял шестую строчку. Министру иностранных дел удалось пообщаться по телефону с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба также активно пиарит новый проект власти под названием «Крымская платформа».

На седьмом месте — глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль. В феврале СМИ много писали о поездке Шмыгаля в ЕС и встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Кроме того, Кабмин и его глава постоянно звучали в СМИ в привязке к повышению коммунальных тарифов, которое вызвало лютое негодование у большинства простых украинцев. Правда, судя по всему, на сей раз Бог миловал и пока об отставке Кабмина речи не идет. Поэтому интересы Рината Ахметова — одного из главных бенефициаров ТЭК — не пострадают.

Олигарх Игорь Коломойский (восьмое место) фигурировал в СМИ в основном в негативном контексте. Олигарх проиграл государству Украина дело в Стокгольмском арбитраже «стоимостью» 6 миллиардов долларов. Также информационная картина февраля свидетельствует, что у бизнесмена начались серьезные проблемы. Так, власти США заставили бизнес-центр 55 Public Square в городе Кливленд, а полученные 17 миллионов долларов зачислили на счета правительства Соединенных Штатов.

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, получивший девятое место, фигурировал в СМИ в связи с версией, что спикер начинает свой собственный политический проект, поэтому вскоре уйдет от Зеленского. Разумков также воздержался при голосовании за запрет телеканалов (хотя и заседания никакого не было, и это еще один повод оспорить законность такого решения), в связи с чем Офис президента оперативно провел в отношении него разъяснительную работу, «вбросив» информацию, будто в Раде начался сбор подписей за отставку спикера.

Наконец, замыкает десятку мэр Киева Виталий Кличко. Кличко появлялся в СМИ в связи с проблемами мегаполиса (затягивание реконструкции Гостиного двора, проблемы при запуске Подольского моста). Но были и позитивные новости — так, Виталий Кличко стал лауреатом почетной награды Всемирного боксерского совета (WBC).

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Среда, 10 марта 2021
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Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Как выглядит февральский топ-10 украинских политиков по версии СМИ

Политические баталии серьезно повлияли на рейтинги цитируемости украинских политиков в СМИ. Новые тенденции отражает рейтинг медиа-популярности украинских политиков за февраль 2021 года, подготовленный одной из киевских пиар-компаний. Интересно, что лидируют в рейтинге президент Владимир Зеленский и его главный политический оппонент – народный депутат и глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.
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