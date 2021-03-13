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Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Алексей Куракин
Алексей Куракин
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Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.

В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.

Не верите? Точно такие же речи на старте своего президентского срока говорил Порошенко. 7 июня 2015 года, интервью французскому Le Monde.

Как выразился тогда Порошенко, деолигархизация — «это не соглашение с олигархами, это борьба. Не против людей, а против системы». А еще Порошенко пообещал, что украинская власть хочет вернуть государственные активы, которые государство потеряло за последние 23 года. «Это касается всех секторов экономики, а следовательно, всех олигархов, всех их непрозрачных схем», — сурово предупредил Порошенко.

Но мы в курсе, что за пять лет такой «деолигархизации» сам Порошенко выдвинулся в топ-10 самых богатых олигархов Украины. И когда теперь уже Зеленский обещает «деолигархизацию», то мы понимаем, что это просто прикрытие — для нового передела собственности, политических репрессий против оппозиции — ОПЗЖ Медведчука, партии одного блогера — и для «наездов» на неугодные СМИ, как в случае с «112 Украина», ЗИК и Ньюсван.

Особенно трогательно прозвучал пассаж о том, что «справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить те, кто считал... что могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины». Напомню, что именно «зеленые» во главе с Зеленским год назад «хоть тушкой, хоть чучелом» продавили продажу земли (хотя более 70 % украинцев против). И именно благодаря Зеленскому с июля 2021 года украинские черноземы пойдут на распродажу.

Да, и классическая оговорка по Фрейду. «В дополнительной мотивации от наших партнеров я не нуждаюсь. Поддержки — да. И за нее мы всегда будем благодарны». Как тут не вспомнить, что в Офисе президента уже больше двух месяцев ждут звонка от Джо Байдена, а новый президент США все не звонит. Похоже, Зеленский начинает подозревать, что они наломали дров c незаконными санкциями против Медведчука и других граждан Украины, а также запретом телеканалов «по беспределу», а США не собираются подставляться и прикрывать «косяки» этого «Порошенко № 2».

В общем, бла-бла-бла, самолюбование и эгоизм. А по сути — «зеленая» компания не смогла придумать ничего лучше, кроме как для прикрытия передела и репрессий повторять позавчерашние речи Порошенко.

Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
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