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«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
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«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

«Не верю!» Глядя на видео Зеленского, на ум приходят именно эти слова Станиславского. «Не верю!» говорил великий режиссер, когда актер играл плохо.

Что мы увидели? Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами — это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.

28 марта 2015 года — Порошенко пояснил, что увольнение Коломойского — это «деолигархизация страны».

4 июня 2015 года, послание президента к Верховной Раде — «Продолжить деолигархизацию, дерегуляцию и децентрализацию».

7 июня 2015 года — в интервью Le Monde Порошенко объяснил, что деолигархизация — это борьба. «Не против людей, а против системы».

3 июня 2016 года, Порошенко заявляет, что «первый шаг к деолигархизации — это увеличение влияния государства на предприятие Укрнафта».

Давайте зайдем с другой стороны. Как можно верить словам Зеленского про борьбу с «олигархическим классом», если к власти его привели олигархи, в том числе, Коломойский? Как можно верить в обещания бороться против «олигархического класса», если глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль — это человек Ахметова? До назначения на государственный должности — директор ДТЭК Бурштынская ТЭС и и.о. заместителя генерального директора «ДТЭК Западэнерго». О какой борьбе против олигархов может идти речь, если «Центрэнерго», «Энергоатом» и другие доходные предприятия поделили Ахметов и Коломойский, которые доят их в свой карман?

Смешно слышать это, когда состав Кабмина — это грантоеды и люди олигархов Ахметова, Коломойского, Бахматюка и других.

Наконец, давайте честно скажем, что под лозунгами борьбы с олигархами власть развернула атаку на свободу слова — именно так ООН оценила запрет без суда и следствия телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. И очень смущает, что все эти лозунги a la Порошенко зазвучали от Зеленского только после того, как «Слуга народа» в рейтингах уступила первое место «Оппозиционной платформе» Медведчука (КМИС — ОПЗЖ 23,5 %, «Европейская солидарность» — 19,2 %, «Слуга народа» — 16,3 %).

Потому что вместе с санкциями против Виктора Медведчука вся эта история выглядит как борьба против своих главных политических оппонентов. А лозунги про борьбу с олигархами звучат так, на публику.

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Да, и такое впечатление, что Зеленский смирился с тем, что в Белом доме к нему относятся совершенно равнодушно. Именно поэтому прозвучала странная фраза, что на Банковой нуждаются в поддержке наших западных партнеров и «за нее мы всегда будем благодарны». Зеленский сознается, что нуждается в поддержке, потому что на самом деле ее нет? Так получается.

Поэтому нет веры, когда слышишь эти «старые песни о главном» про борьбу с олигархами. Именно поэтому единственная реакция на такие заявления Зеленского — это «Не верю!». Четко по Станиславскому.

Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
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