Право обирати вакцину і не помирати

Керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто зробив собі щеплення від коронавірусу вакциною «Спутник V». Про це Сійярто повідомив на своїй сторінці у Facebook. І це не поодинокий випадок серед країн ЄС. Наприклад, результати соціологічних досліджень у Словаччині виявили, що понад 50% словаків довіряють російському «Спутнику V». На початку березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу.

Потрібно зазначити, що в ідеальному світі ліки не можуть бути предметом довіри або недовіри. Критерієм використання ліків є їх ефективність, а не країна-виробник. Проте, в реальному світі люди хочуть підкупити закони фізики, математики або біології. Хтось вважає, що вірус обирає вас за національною, релігійною або політичною приналежністю, тому країна виробництва вакцини має значення.

Подібною логікою керуються Шмигаль та Зеленський, відмовившись від російської вакцини. Подібні аргументи застосовує Порошенко, називаючи індійську вакцину «гімном». Все це нагадує звичайний расизм та печерну ксенофобію. В країні, що знаходиться в центрі Європі і хоче бути членом Євросоюзу.

Конституція України стверджує, що людина, її життя і здоров’я є найвищою цінністю. Відповідно, держава має докласти усіх зусиль, щоб порятувати своїх громадян (нагадую, що 7 рік триває війна, яку президент Зеленський збирався зупиняти).

Народний депутат Віктор Медведчук у грудні 2020 року домовляється про виробництво російської вакцини на території України — на харківському заводі «Біолік». Офіс президента відмовляється. Березень 2021. Італія стає першою країною ЄС, де з липня почнеться виробництво російської вакцини. Виникає дивна ситуація, коли громадяни України, що проживають в Італії, будуть мати можливість щепитись російською вакциною (в країні проживають від 400 тис. до 1 млн. українців), а українці, які мешкають на Батьківщині — ні. А станом на сьогодні Україна втратила можливість виробити 700 тис. доз власної вакцини. На непідконтрольному Донбасі українці будуть вакцинуватися виключно російською вакциною. Проте, цю ж саму вакцину не можна виробляти і використовувати на території України, бо її запропонував Медведчук. Одночасно, в країнах НАТО та ЄС використовують «Спутник V». А голова німецької комісії з вакцинації при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс стверджує, що російська вакцина є якісною і може бути допущена на ринок ЄС.

Поведінка Зеленська змушує українців героїчно помирати. На фронті від куль, в шпиталі без щеплення або у власній квартирі після сплати комуналки. Подібну логіку застосовують авторитарні лідери країн Азії і Африки — держав, де власних громадян сприймають як засіб, а не найвищу цінність. Для країн Європи особистий вибір громадян — це священне право, навіть, якщо цей вибір не подобається можновладцям. Кожен з нас має право робити вибір самостійно. Це фундаментальне право кожної людини.

Це етична та релігійна засада європейської цивілізації, основа Європейського союзу. Саме так варто інтерпретувати пропозицію виробляти вакцину на території України. До речі, якщо «Спутник V» будуть виробляти у Харкові, то це буде вже українська вакцина, нехай і вироблена за російською технологію. Тому виходить, що Медведчук у цьому випадку поводить себе як європейський політик, на той час як Зеленський, Шмигаль та компанія насправді демонструють азіатський тип поведінки політичних діячів. А ще виглядає так, ніби президент Зеленський переконаний, що українська держава не здатна контролювати виробництво ліків на власній території. Саме так можна пояснити відмову України від виробництва ліків, які купують в Євросоюзі.