«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

19 марта Верховная Рада приняла законопроект № 5247, который освобождает производителей вакцин от коронавируса от любой ответственности. Этим решением действующая власть не просто открыла «импортный портал» для фармакологического шлака, но и в целом подтвердила свой политический курс «тотальной безответственности».

«Дурень безкоштовним Pfizer багатіє»

Законопроект спешно вносили и голосовали под соусом выполнения договоренности в рамках механизма COVAX. В теории, этот проект от Всемирной организации здравоохранения предусматривает бесплатную поставку Украине 16 млн. доз вакцины производителя Pfizer.

К этому же аргументу апеллировали и «слуги», голосовавшие за скандальный проект закона. Богдан Яременко, например, заявил, что это решение позволит добиться от производителей вакцины быстрейшего согласия на поставку. Пожалуй, г-н Яременко немного путает условия функционирования фармакологического рынка и хорошо известного ему рынка интимных услуг.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии журналистам отметил: «У производителей хватает заказов. Это мы стучимся к ним, чтобы они поставили нам вакцины».

То есть, по мнению Арахамии, лучший выход из ситуации — это признание абсолютной собственной беспомощности и упование на добрую волю «больших друзей» Украины.

Хуже всего то, что законопроект «слуг» снимает ответственность не только с производителей вакцин, но и с других компаний, которые поставляют в Украину препараты от коронавируса. Де-факто, власть постелила на границе государства коврик с надписью «Welcome!» для всевозможного фармакологического шлака.

Выплачивать компенсации за все случаи осложнений со здоровьем после прививок будет Кабмин. Но обратите внимание, что механизм этих компенсаций не прописан. То есть, непонятно, будет ли он вообще. Фактически каждую некачественную дозу вакцины и прочие «фармакологические полуфабрикаты» украинцы будут оплачивать не только собственным здоровьем, но и своими же налогами.

А между тем, уже более чем очевидно, что в обозримой перспективе никакой бесплатной вакцины Pfizer по программе COVAX Украина не получит. 19 марта глава МОЗ Германии Йенс Шпан заявил, что Европе не хватает вакцины чтобы остановить третью волну коронавируса. В итоге, от безысходности европейцы возобновили процесс вакцинации скандальным препаратом AstraZeneca. Как сообщает BBC, Франция, Германия, Италия, Португалия, Латвия и Литва вновь вернулись к применению этой вакцины, после того как 12 марта десяток европейских стран приостановили ее использование.

На что же в таком случае рассчитывать Украине? Закупки Covishield — аналога AstraZeneca «для нищебродов», пожалуй, является пределом «искусства возможного» в политике вакцинации от «слуг».

Очередной акт отказа от суверенитета

Весьма примечательны замечания Главного научно-экспертного управления ВР к законопроекту № 5247. Специалисты Аппарата Рады отметили три очень важных аспекта.

Во-первых, по оценке экспертов, данный законопроект «несет риски поступления в национальный фармацевтический рынок некачественных лекарственных средств, а потому не согласуется с государственной политикой в сфере здравоохранения».

Во-вторых, эксперты указывают, что создание таких рисков, которые заложены в законопроекте, вообще противоречит идеологии COVAX. «Механизм COVAX, которым обосновывается необходимость принятия законопроекта, направленный, в частности, на то, чтобы 92 страны с низким и средним уровнем доходов принимали участие в работе механизма и получили дозы безопасных и эффективных вакцин».

В-третьих, пожалуй, самый значимый аспект, на который обратили внимания в экспертном управлении, этот законопроект дает МОЗ «не только право брать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой, применением вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов... но и право отказа от суверенного иммунитета в отношении таких обязательств».

В этом замечании научно-экспертного ведомства Рады, пожалуй, отражена вся суть законопроекта «слуг» и их государственной политики. Минимум суверенитета — это минимум ответственности, или невежество — это блаженство.

Альтернатива «отказа от суверенного иммунитета»

Альтернативой «отказа от суверенного иммунитета» Украины, который провозгласили «слуги», являются личные договоренности главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и президента РФ Владимира Путина о передаче харьковскому заводу «Биолек» формулы и сырья для производства вакцины «Спутник V».

При реализации этих договоренностей, Украина могла бы уже в начале марта развернуть массовое производство препарата, объем первой партии составил бы 700 тыс. доз. Но главное — это управление производством, а значит — контроль качества. А на уровне всей Украины производство своей вакцины дает возможность контролировать темпы вакцинирования и понимать сроки выхода страны из «коронавирусного туннеля».

Медведчук воспользовался своими личными контактами с Путиным для того, чтобы защитить «суверенный иммунитет» Украины. А власть во главе с Зеленским довела политику безответственности до апогея, а затем создала условия для того, чтобы превратить страну в фармакологическую свалку Восточной Европы.

Между тем, в ЕС все громче и все чаще звучат призывы оперативно зарегистрировать «Спутник V». Не далее, как 18 марта канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к скорейшей регистрации российской вакцины в ЕС. «Что касается Спутника V» и других вакцин, я категорически настаиваю на том, чтобы ответственное ведомство в Европе как можно скорее выдало разрешение всем безопасным вакцинам. Чем больше в нашем распоряжении вакцин, тем лучше«, — отметил Курц.

Все дело в том, что австрийский канцлер действует в логике национальных интересов и государственной безопасности — если есть возможности решения проблемы, значит, их нужно использовать без промедления. В этой же логике Украина может обзавестись собственными мощностями по производству вакцины. И при этом не требуется подрывать доверие граждан к самому механизму вакцинирования из-за «нищебродского» препарата Covishield и превращать страну в рынок сбыта для некачественных медпрепаратов.