Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Смотрю сайт Министерства здравоохранения. Знаете, какие у нас результаты вакцинации? Только не падайте! 108 тысяч 309 человек получили одну дозу. Всего 1 человек (!!!) получил две дозы. Напомню, это тот МОЗ, который обещал начать вакцинацию 15-го, а с трудом осилил запустить 24 февраля.
Как видим, вакцинация движется черепашьими шагами. Сам министр Степанов признался, что 60 % медиков — вдумайтесь в эти цифры — это люди, которые на передовой — отказываются прививаться этим индийским «Ковишилдом».
Нет, ребята, так не пойдет.
Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Надеяться на свои силы — это производить вакцину Biontech/Pfizer или AstraZeneca самостоятельно. А, «стратегические партнеры» не дают? Тогда производить «Спутник V» — это единственный вариант. Медведчук договорился и о передаче лицензии, и о трансфере технологии, и о поставках сырья. Есди бы власть думала о людях, то могли бы еще в декабре запуститься.
По плану Медведчука, харьковский «Биолек» может производить 700 тысяч доз в месяц. Считаем: если первая очередь (медики, военные и т.д.) — это 367 тысяч человек, то за месяц Украина может своими силами вакцинировать их всех.
Самое главное, что производство своей вакцины — это возможность контролировать темпы и сроки вакцинации. Кому там непонятно, что «зеленые» будут нас бесконечно кормить «завтраками» и под предлогом вакцинации завозить в Украину фармакологический «отбой»?
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