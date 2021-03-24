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Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Алексей Куракин
Алексей Куракин
790
Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример — веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление — это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.

И с каждым новым забегом по этому порочному кругу, «зеленские» выглядят все смешнее. И глупее.

Чего только стоит эпическая борьба с пандемией Covid-19 на уровне «мастеров спорта»!

Например, еще 16 октября 2020 года (ага, как раз перед местными выборами!) министр Максим Степанов пафосно рапортовал: «Мы ... уже две-три недели разрабатываем (!) вопросы по разворачиванию мобильных госпиталей...». И продолжили разрабатывать так успешно и конструктивно — под восторженное «Вау!» прикормленных блогеров и СМИ, что через пять месяцев, 15 марта 2021 года, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк вдруг призвала срочно созвать некое очень ответственное заседание и обсудить... «...наличие ресурсов для открытия мобильных госпиталей в Украине...».

Кто-то сомневается, что если действительно возникнет необходимость в разворачивании таких госпиталей, то внезапно окажется, что все ресурсы... разворованы «папередниками»?

С очередной волной пандемии заголовки вроде «Мест нет, кислород заканчивается» вновь заполонили все СМИ. Вот тут бы властям и вспомнить, как 4 января 2021 года Степанов радостно сообщил: «... будь-яке питання, щодо забезпеченності ліжками з киснем в країні повністю вириішено...»! Не вспоминают почему-то. Стесняются, наверное, великолепного и блистательного «полностью решено».

И подобным «пшиком» заканчивается любой «эстрадный» номер партийно-чиновничьего самодеятельного коллектива под общим названием «95 квартал». Не стала исключением и история с введением санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и блокированием оппозиционных каналов ZiK, «112 Украина» и NewsOne.

Официальная версия о том, что в Украине нет никакого ущемления свободы слова, а телеканалы закрыли автоматически из-за санкций против владельца — нардепа ОПЗЖ Тараса Козака, слаженно звучала пару тройку дней. Затем провластный хор рассыпался и... кто в лес, кто по дрова.

То пресс-секретарь президента Юлия Мендель (8 марта 2021 года, в интервью главреду «Гордон» Алесе Бацман) чуть ли не прямым текстом заявляет, что «доказательства» против оппозиционных телеканалов подгонялись под комментарий Зеленского (на пресс-конференции, 20 мая 2020 года) о том, что каналы «работают против власти». То представительница интеллектуальной элиты «слуг» Марьяна Безуглая в эфире телеканала «Наш» сообщила — дескать, «каналы закрыли» потому, что они «координировались» неким Громовым «из администрации президента РФ».

— Так ввели санкции против Козака или закрыли каналы? — изумленно вопрошали участники эфира у Безуглой, которая так и не поняла, что фактически «спалила» наперсточников Банковой.

Кстати, еще 3 марта 2021 года — на следующий день после введения санкций против нардепа Козака — заместитель руководителя ОП Игорь Жовква говорил о наличии неких «неопровержимых доказательства» против телеканалов. Вот только спустя более чем месяц неопровержимо выглядит лишь абсолютная юридическая несостоятельность Банковой.

На сегодняшний день никто не увидел и каких-либо законных оснований для введения санкций против Медведчука (19 февраля 2021 года). 17 марта 2021 года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова беспомощно развела руками и признала: «...ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил [для подозрения оппозиционному политику — авт.]...».

На Банковой банально психанули от своих рухнувших рейтингов.

Об обвале рейтинга Зеленского и партии «Слуга народа» говорят все без исключения социологические исследования. Так, по данным компании «Роботизированные телесистемы» чуть более чем за полгода популярность «слуг» рухнула с 31,3 % (июнь 2020) до 17,1 % (март 2021). А этот показатель в 2,5 раза меньше результата партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года — 43,16%!

По данным Украинского института будущего, 74% украинцев оценивают направление развития страны как неправильное. Самому Зеленскому доверяет все меньше и меньше граждан — в феврале 2021 года всего — 12% (в июне 2020 года — 22%), а за досрочные выборы выступают: президента — 46%, парламента — 54%.

При этом, что логично, разочаровавшийся избиратель уходит к «Оппоплатформе» Медведчука, которая является лидером симпатий украинцев, демонстрирующим устойчивый рост доверия: с 16,7 % (июнь 2020) до 23,3 % (январь 2021).

«Зеленские» рассчитывали с помощью дешевого шоу не только «спрятать под коврик» свои провалы в вопросах установления мира на Донбассе, вакцинации и «справедливых» тарифов, но и нивелировать роль Медведчука, как представителя единственной реальной оппозиции власти в Украине и серьезного оппонента все более растущему внешнему влиянию. Но получили обратный эффект. Свидетельством тому — все более растущий интерес мировых СМИ к персоне лидера ОПЗЖ.

И выводы медиа, анализирующих закрытие каналов и санкции против Медведчука, отнюдь не в пользу «зеленских».

Популярное польское медиа «Kurier Galicyjski»: «...начинает вырисовываться образ страны, управляемой анархией, а политики преследуют определенные интересы за счет свободы граждан...»

Даже европейская редакция «Радио Свобода» Джорджа Сороса вынуждена признать — «некоторые аналитики подозревают», что действия Зеленского направлены всего лишь на то, «чтобы обратить вспять резкое падение его рейтингов в опросах».

Сайт «Центра восточных исследований имени Марека Карпа» (OSW). Комментаторы задаются вопросом: почему Зеленский торопится поддержать санкции США против Игоря Коломойского, но не спешит применять к олигарху такие же жесткие меры, какие СНБО и ОП объявили против Медведчука?

Не потому ли — размышляет Славомир Матушак — что «это всего лишь жест, призванный имитировать борьбу с коррупцией и олигархами с целью удовлетворить западные структуры, которые оказывают финансовую поддержку»?

Да, господа! Это же очевидно — имитация «бурной деятельности»! Чтобы удовлетворить заокеанских хозяев и под шумок реализовать «план по сдерживанию» оппозиции во главе с Медведчуком.

У польской газеты «Rzeczpospolita» своя версия событий. Журналисты цитируют Алексея Мельника, эксперта по безопасности киевского Центра Разумкова: «...похоже, они готовятся к какому-то скандалу [„вагнергейт“ — авт.] постоянно пытаясь отвлечь от него внимание. Вероятно, именно поэтому в Киеве было принято решение так быстро закрыть пророссийские телеканалы...».

Комментируя недавний вызов Медведчука в СБУ для допроса, французская газета Le Figaro вполне прозрачно указывает на политическую мотивацию действий украинских властей: «Виктор Медведчук регулярно обвиняет Киев в том, что он „ничего не сделал“ для прекращения войны с сепаратистами».

Пакистанское интернет-издание «Urdu Poin» прямо цитирует заявление ОПЗЖ: «Подобные действия властей по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования абсолютно однозначно следует расценивать как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком».

Есть и еще нюанс. Если в во время первой волны публикаций мировых СМИ журналисты оперировали очевидными вещами — называя действия Зеленского «популистским шагом», сравнивая карательные меры властей с убивающим свободу слова «ножом мясника», указывая на отсутствие каких-либо доказательств при введении санкций против телеканалов, то в последних публикациях уже появилось едва заметное, тонкое послание Зеленскому. В виде троллинга.

Ведь не зря же в своей редакционной статье «Радио Свобода» сперва отметило, что Медведчук — «одна из самых влиятельных фигур в Украине», а затем процитировало заявление посольства США о том, что политик «находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины».

Интересная последовательность изложения!

Ребята из «Свободы» намекают, что даже санкции США не помешали Медведчуку добиться значительного влияния и заслуженной популярности во внешне зависимой Украине, а также провести в парламент вторую по величине фракцию? Следовательно, на следующих выборах у «Зе-команды» вообще никаких шансов? Выглядит так, что издание Сороса открыто троллит Зеленского — подводит к выводу, что если уж санкции США не сработали, то «зеленым» даже надеяться не на что.

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Можно вывезти людей из шоу-бизнеса в политику, а вот шоу-бизнес из таких «политиков» не вывести никогда. Поэтому господам с Банковой уже самое время доставать своего шефа из «теплой ванной» и приучать к вдумчивому чтению мировых СМИ. Поскольку «рыжие кудри» этих «реформаторов» уже примелькались, то скоро их начнут просто бить. В смысле, в третьей волне публикаций начнет сбываться пророчество британского журналиста Севы Новгородцева — журналисты будут упражняться в остроумии при сочинении некрологов (политических) для «Зе-команды». Думаю, где-то к осени. Как раз у избирателей гнилые помидоры появятся.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Среда, 24 марта 2021
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Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
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