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Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Евгений Василевский
Евгений Василевский
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Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то — «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело — действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало. Запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK без суда и следствия, санкции против оппозиционных политиков, дополнение санкционного списка российских СМИ и некоторых российских граждан.

При этом, в то время как власть Зеленского развернула прессинг против оппозиции во главе с Медведчуком, большинство уголовных производств против главного оппонента Зеленского на президентских выборах-2019 — Петра Порошенко — закрыли. О решительном «я Ваш приговор!» Владимир Зеленский теперь предпочитает не вспоминать. А один из руководителей «Европейской солидарности» Александр Турчинов в интервью BBC прямо сказал, что в случае досрочных выборов ЕС может войти в коалицию со «Слугой народа», а сам Порошенко — станет премьер-министром.

Обещание Генерального прокурора, что уголовные дела, в которых фигурировал сын президента США Джозефа Байдена Хантер, Украина пересматривать не будет.

Поэтому сегодняшний обыск в офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука ложится в описанную канву.

Тем более что бывший посол США в Украине Джон Хербст в свежей колонке для Atlantic Council прямо дал понять, что Вашингтон заинтересован в репрессиях против оппозиционного политика, напомнив, что США объявили санкции против Медведчука еще в 2014 году.

И список «добрых дел» можно продолжать. Но... Нет. Не звонит американский лидер, хоть ты тресни. Более того: то статьёй в The Washington Post, то устами помощника американского госсекретаря Кента США чётко дают понять, что общаться с Зеленским Байден не будет. Во всяком случае, пока. Но у Зеленского так страстно желают обратить на себя внимание новой администрации США, что продолжают делать резкие и не всегда адекватные движения. На вышеупомянутое интервью с намёком на то, что звонок ещё заслужить надо, в Киеве отреагировали обыском в офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Честно говоря, официальная версия СБУ о том, что движение представители движения «Украинский выбор» якобы содействовали «проведению незаконных референдума и выборов в Крыму и Севастополе в 2014 году», выглядит как надуманный предлог для обыска. То есть, получается, пять лет при Порошенко и два года при Зеленском не было никаких вопросов, а тут вдруг они появились?!

Но при этом националистам, устроившим погром Офиса президента в субботу, 20 марта, надругавшимся над символами украинской государственности, нарисовавшим нацистскую свастику на стенах ОП и красноречивое «ЛОХ!» с намёком на сами-знаете-кого — всего лишь круглосуточный домашний арест. Да и то — не всем. Красота, чего уж там.

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В общем, Зе-команда, конечно, старается изо всех сил. Но пока все эти старания ожидаемого результата не приносят. Причём, ни здесь, в Украине, ни в отношениях Киев-Вашингтон. Потому что, невзирая на все репрессии против Медведчука, его политсила по-прежнему лидер электоральных симпатий (у ОПЗЖ 23,3%, тогда как у «Слуг народа» Зеленского только III-е место и 17,1% — по результатам соцопроса компании «Роботизированные телесистемы», 16-19 марта 2021 года).

Виктор Медведчук, обыски, Владимир Зеленский
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Четверг, 25 марта 2021
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Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
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