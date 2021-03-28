Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях».

В результате — работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK (далее — Каналы).

Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение — вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб.

Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.

Так, согласно законодательству Украины, указ вступает в силу после его публикации в официальных изданиях.

К моменту прекращения работы Каналов печально известный Указ № 43/2021 ещё не вступил в силу (т.е. соответствующие действия должны были начаться касательно фигурантов только 04.02.2021).

Следует отметить, что закрытие Каналов произошло в нарушение законодательства Украины, так как Указ был опубликован только спустя два дня с момента подписания. Если проще сказать — то прекращение вещания было незаконным.

Далее. Законом Украины «О санкциях» установлено, что санкции могут применяться Украиной в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.

Согласно Указа № 43/2021 применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к:

1) физическому лицу — Козаку Тарасу Романовичу;

2) юридическим лицам — ТОВ «АРІАДНА ТВ», ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», ТОВ «ТВ ВИБІР», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», ТОВ «ЛІДЕР ТВ», ТОВ «ПАРТНЕР ТВ», ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», ТОВ «ТРК «Нові комунікації».

Вопрос: каким образом установлено, что перечисленные выше физическое и юридические лица осуществляют террористическую деятельность? Есть решение суда? Нет. Есть факты расследований, полученные из-за рубежа, например, Интерпол, решение международных судов (например, Гаагского Международного трибунала)? Нет.

Далее. Ни у Президента Украины, ни у Совета национальной безопасности и обороны нет полномочий трактовать нормы Закона Украины «О санкциях».

Официально толковать нормы законов и Конституции Украины имеет право только Конституционный суд. Официальное толкование норм права Конституционным Судом Украины является его интеллектуально-волевых деятельностью, направленной на выяснение понимания, разъяснения и трактовки содержания положений Конституции и законов Украины. Другими словами — это указатель как правильно читать, понимать и применять закон.

Соответственно, полномочия по разъяснению и трактовке норм законов Украины — исключительно в компетенции Конституционного Суда Украины.

Напомню, что 29.12.2020 Президент Владимир Зеленский подписал Указ об отстранении главы Конституционного Суда Украины А. Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Законность указа сейчас оспаривается.

Таким образом, с юридической точки зрения фактически был создан опасный прецедент, когда исполнительная власть напрямую вмешалась в работу судебного органа. А с политической точки зрения такие действия Зеленского и Офиса президента спровоцировали серьезный конфликт между исполнительной и судебной ветвями власти. Безусловно, Президент Украины вместо того, чтобы действовать исключительно в рамках Конституции Украины и согласно нормам законодательства, вышел за рамки правового поля и поступил так, как ему захотелось. Таким образом нивелировав независимость судебной власти и гарантии, установленные Конституцией Украины и законодательством для судей.

Далее. В статье 4 Закона Украины «О санкциях» приведён чёткий перечень видов санкций, которые могут быть использованы по отношению к тем или иным субъектам.

Каким образом «прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм / предоставлению телекоммуникационных услуг и использованию телекоммуникационных сетей общего пользования» относится к санкциям, если нет уголовного преступления (а террористическая деятельность именно к такому виду правонарушений относится)? По крайней мере, это невозможно установить из документов, имеющихся в общем доступе.

Далее. Мы наблюдаем и нарушение Закона Украины «О телевидении и радиовещании», где прописано, что ретрансляция телерадиопрограмм и передач, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, на территории Украины не ограничивается.

Решение о том, что каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK нарушают указанную Конвенцию, есть? Нет.

Далее. Следует напомнить, что в Украине, в соответствии с Законом «О телевидении и радиовещании»:

— цензура информационной деятельности телерадиоорганизации в Украине запрещается;

— телерадиоорганизация является независимой в определении содержания программ и передач;

— немотивированное законодательством Украины вмешательство органов государственной власти или органов местного самоуправления, общественных или религиозных объединений, их должностных лиц или работников, а также собственников в сферу профессиональной деятельности телерадиоорганизаций не допускается.

В связи с чем, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания может аннулировать лицензии на основании решения суда по своему иску.

Такое решение суда есть? Нет.

Так, меру ответственности и соответствующие санкции за нарушение законодательства о телевидении и радиовещании устанавливает суд.

На каких основания СНБО и Президент Украины переняли на себя функции суда?

Фактически Зеленский своим указом о запрете телеканалов нарушил как минимум три международные конвенции, Конституцию Украины, а также ряд украинских законов. Резюмируя, мы видим нарушение ряда как международных, так и украинских актов, например: Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о правах человека, Законы Украины «О санкциях» и «О телевидении и радиовещании».

Итак, продолжать перечень нарушений можно еще долго. Но, подводя итоги, даже при таком разборе законности Указа № 43/2021 можно резюмировать, что законодательства не придерживаются, да и, судя по всему, просто не знают, как в СНБО, так и в офисе Президента.

И что еще печальнее, так это то, что компенсация за восстановление в правах лиц, на которые распространяет своё действие Указ № 43\2021, ляжет бременем на народ Украины, поскольку либо Верховный Суд Украины, либо Европейский суд по правам человека обычно выносит решение компенсировать ущерб за счет выплат из государственного бюджета Украины.

Как известно, вслед за запретом телеканалов Совет национальной безопасности и обороны Украины включил в санкционный список 8 человек и 19 компаний, среди них глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

И снова санкции были «введены» против группы лиц на основании подозрения следователей из СБУ, а не решения суда.

Фактически сейчас власть проводит «разведку боем» — проверяет, удастся ли вертеть Конституцией и законами «как цыган солнцем». Так сказать, плавный переход от правового государства к диктатуре в стиле Латинской Америки второй половины XX века.

Как говорится — время покажет, останется ли Украина правовой страной, или лихие 90-е станут прекрасной сказкой по сравнению с новой «зеленой» действительностью.