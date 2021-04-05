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«Нужно валить?» Валите лесом!

Иван Славинский
Иван Славинский
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«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку — т.е. женщину с низкой социальной ответственностью — прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому ... что ничему не учит.

Итак, в громкий скандал угодила народный депутат от «Слуги народа» Анна Колесник. Фотограф одного из Интернет-СМИ поймал момент, когда депутат переписывалась со своим знакомым, употребив фразу «Нужно валить из этой страны». К тому же, все обратили внимание, что с трибуны в этот момент выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, докладывавший о том, что Россия концентрирует вооруженные силы рядом с границей с Украиной.

«Мы слушаем хомчака. Нужно валить из этой страны» (Орфография соблюдена, — Автор), — так депутат Колесник отреагировала на выступление главкома ВСУ.

После того как письмена депутата Колесник стали достоянием общественности, начался громкий скандал. Почему? Все дело в том, что оценку деятельности власти во главе с Владимиром Зеленским поставил не простой работяга с завода, учитель из школы или даже крупный бизнесмен. Оценку «нужно валить», в смысле, «неуд» «зеленой» власти поставила народный депутат от правящей партии «Слуга народа»!

Напомню, что впервые в истории Украины у Зеленского и компании есть полная монополия на власть. Свой президент, монобольшинство из 246 депутатов в Верховной Раде, свой Кабинет Министров.

И что мы видим на деле? А на деле «зеленые», имеющие монополию на любые решения, добились результата в виде минус 4 % от ВВП (оценка Национального банка Украины). А на деле при «зеленых» безработица выросла на 33 % за один год! В январе 2021 года официальными безработными числились 485,3 тысячи человек — это на треть больше, чем в январе 2020 года, накануне назначения правительства Шмыгаля.

А на деле при Зеленском и компании коммунальные тарифы растут так же, как и при Порошенко. Например, с 1 апреля власть отменила регулирование цен на газ для населения. Т.е. поставщики теперь получили полное право устанавливать такие тарифы, какие им заблагорассудится. А на деле, кроме одного большого и одного маленького обмена пленными, Минские соглашения не выполняются. А на деле власть во главе с Зеленским «по щучьему велению», в нарушение законов и международного права, запустила репрессии против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, и оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. А на деле власть просто провалила вакцинацию, потому что скоро будет полтора года, как бушует эпидемия коронавируса, а полноценную двойную прививку получили только ... два человека (это данные МОЗ). И добавим, что украинцев прививают дешевым дженериком Covishield, от которой отказываются и врачи, и пациенты. И этот список еще можно долго продолжать.

А на деле одна из «слуг», в 2019 году с безразмерным пафосом взявших на себя ответственность за Украину и украинцев, готовится «валить из этой страны»!

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Фактически депутат от партии Зеленского одной фразой поставила оценку все политике «зеленых» во главе с Зеленским — и экономической катастрофе, и провалу вакцинации и зашкаливающей смертности от Covid-19, и репрессиям против оппозиции во главе с Медведчуком, и продолжению курса Порошенко на войну на Донбассе... И эта оценка — это «садись, два».

Поэтому логична реакция украинцев, которые пишут в соцсетях и говорят в разговорах, что не стоит ожидать ничего хорошего от этой власти, если даже депутаты Зеленского пишут, что «пора валить».

Слуга народа, Владимир Зеленский, блокировка телеканалов, Иван Славинский
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Иван Славинский
Иван Славинский
журналист

«Нужно валить?» Валите лесом!

Казалось бы, уже можно было научиться на чужих ошибках! Так нет! Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т.е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому … что ничему не учит.
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