Foreign Policy: Россия готовится начать войну в Украине?

На этой неделе наращивание российских войск у границы Украины продолжилось, что усилило тревогу международного сообщества по поводу конечных намерений Москвы. Между тем российские чиновники и государственные СМИ продолжили повышать градус своей подстрекательской риторики.

То, что ранее казалось попыткой продемонстрировать новой администрации Байдена силу, вероятно, переросло в нечто большее. Видео, выложенные в социальных сетях, демонстрируют конвои военной техники, прибывающие к границе Украины из таких отдаленных регионов, как Сибирь, о чем свидетельствуют данные анализа, проведенного исследовательской группой Conflict Intelligence Team, которая работает с информацией из открытых источников. Россия наращивает численность своего военного контингента к югу от Воронежа, всего в 250 километрах о границы с Украиной — то есть достаточно далеко для того, чтобы провернуть внезапное вторжение, но достаточно близко, чтобы действовать на нервы.

Масштабы переброски военных из западного и южного военных округов намного превышают масштабы развертываний, которые Россия обычно проводит в рамках своих стандартных военных учений. Если говорить о наращивании контингента в Воронежской области, то больше всего ставит в тупик и пугает его очевидная наступательная структура, как сказал Кирилл Михайлов, один из исследователей Conflict Intelligence Team. Воронежская область граничит с теми районами Украины, которые находятся под контролем правительственных сил, а не с теми территориями Донецкой и Луганской областей, которые контролируются силами, зависящими от поддержки России.

Это наращивание военного потенциала у границы сопровождается обострением риторики со стороны российских чиновников. В четверг, 8 апреля, высокопоставленный чиновник Кремля Дмитрий Козак предупредил, что существенная эскалация конфликта ознаменует собой «начало конца Украины». Между тем Россия, которая стремится выставить Украину агрессором, предупреждая о том, что Киев готовится провести этническую чистку в Донбассе, уже сигнализировала о своей готовности к военному вторжению. В пятницу, 9 апреля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил, что России, возможно, придется вмешаться «в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу» — он имел в виду печально известную резню в Сребренице, когда в июле 1995 года силы боснийских сербов убили более 8 тысяч боснийских мусульман.

В четверг, 8 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты испытывают все больше беспокойства в связи с эскалацией российской агрессии в этом регионе. В пятницу, 9 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которых они сделали акцент на важности украинского противостояния односторонним провокациям России.

Обострения конфликта и воинственной риторики периодически возникали после 2015 года, когда стороны подписали мирное соглашение, положившее конец самым ожесточенным столкновениям и ознаменовавшее собой начало той патовой ситуации, в которой стороны пребывают сегодня. Но западные лидеры, несомненно, взволнованы. В четверг, 8 апреля, CNN сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки нескольких американских военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Те обозреватели, которые уже долгое время следят за конфликтом на Донбассе, считают, что полномасштабное вторжение маловероятно. «Я думаю, все мы сейчас пристально следим за развитием событий. Я все еще считаю, что в данном случае речь скорее идет о подаче сигналов и демонстрации, но, разумеется, никто не станет исключать вероятность того, что это может перерасти в нечто более серьезное», — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, директор программы по вопросам трансатлантической безопасности в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security), которая прежде занимала должность заместителя директора по делам России и Евразии в Совете национальной безопасности США.

Причины наращивания войск остаются неясными, однако многие эксперты указывают на внутриполитические факторы в России, Украине и в Соединенных Штатах.

Рейтинг президента России Владимира Путина продолжает падать, приближаясь к рекордно низкому уровню. Кремль все еще пытается справиться с пандемией, а в январе он столкнулся с массовыми уличными протестами, которые прокатились по всей стране после ареста оппозиционного лидера Алексея Навального, который на прошлой неделе начал голодовку, требуя оказать ему медицинскую помощь в связи с ухудшением состояния здоровья.

«Мы наблюдаем целый ряд все более конфронтационных шагов со стороны Кремля», — отметила Кендалл-Тейлор, упомянув о том унижении, которое пришлось пережить ведущему дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю в ходе его недавнего визита в Москву, а также о решении отозвать российского посла в Соединенных Штатах в Россию на неопределенный срок «для консультаций». «Такое ощущение, что Путин раскручивает версию об осажденной России».

Президент Украины Владимир Зеленский занял очень жесткую позицию в отношении России, решив ввести санкции против союзника Путина Виктора Медведчука и закрыть три телеканала, принадлежавших этому олигарху. Зеленский сделал это на фоне падения собственного рейтинга и на фоне провала его попыток положить конец войне на Донбассе.

Возможно, Москва считает, что она может спровоцировать Зеленского на какой-то необдуманный шаг на Донбассе, которым Россия воспользуется — как она это сделала в Грузии в 2008 году, когда бывший президент Грузии Михаил Саакашвили оказался втянутым в войну за Южную Осетию.

«Кажется, правящая элита в Москве считает, что Зеленский принадлежит к тому же типу, что и Саакашвили, — сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа. — Какой бы неточной ни была такая оценка, она может иметь серьезные последствия для всего мира».

Кроме того, не стоит также забывать и о новой администрации в Вашингтоне. Президент США Джо Байден хорошо разбирается в ситуации в Украине, поскольку он был главным уполномоченным президента Барака Обамы по этому конфликту. «Я думаю, в Кремле может быть некоторое беспокойство по поводу того, что с приходом новой администрации Байдена Зеленский, вероятно, решит, что теперь он может свободнее совершать шаги, которые Москве не понравятся», — сказала Кендалл-Тейлор.

В конечном счете Путин, возможно, захочет повторить сценарий 2008 года, но сейчас у него нет прежних преимуществ.

«Путину очень хотелось бы не вторгаться на Украину, а просто повторить грузинский сценарий 2008 года, — сказал Тарас Кузьо, профессор Национального университета „Киево-Могилянская академия“, выступая на мероприятии, организованном Германским фондом Маршалла в пятницу. — Но Зеленский не Саакашвили».

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