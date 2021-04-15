Освобождение политического эксперта Юрия Дудкина: есть три повода для сдержанного оптимизма

Юрий Дудкин вышел на свободу из СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве.

Это хоть и не окончательный, но все же итог почти двухмесячной борьбы политсилы Виктора Медведчука за политического эксперта и блогера.

«Причастность к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб» — так комментировала 24 февраля 2021 года СБУ обыск, задержание Дудкина и объявление ему подозрений по двум статьям УК Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). На следующий день суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

И у общества появилось множество вопросов.

Где доказательства «подрывной деятельности» и связи с «российскими спецслужбами»? Их не было тогда — и сегодня тоже нет. Какое право имеет власть — без судебного разбирательства и доказательств вины! — навешивать на граждан ярлыки «агентов»? С каких пор участие в эфирах телеканалов других государств (в данном случае — России) стало уголовно наказуемо? Как спецслужбе удалось связать обычное выполнение редакционных заданий в качестве внештатного корреспондента и государственную измену? Неужели из Конституции Украины вычеркнули положения о свободе слова, о праве на свободу мысли и на свободное выражение своих взглядов и убеждений? С каких пор идеология постмайданной власти стала обязательной для всех граждан, хотя это прямо противоречит Конституции? Не хочет ли власть таким циничным образом запугать адекватно мыслящих людей и заставить их замолчать?

А общественный запрос, что естественно — порождает активную реакцию той политической силы, для которой диалог с народом не является банальным «фантиком» для заманивания избирателя.

Была подана апелляционная жалоба о смягчении меры пресечения, ряд народных депутатов от ОПЗЖ Медведчука подписали ходатайство о взятии Дудкина на поруки.

Наконец, 12 апреля 2021 года суд изменил меру пресечения со взятия под стражу без права залога на взятие под стражу с правом залога в 2 миллиона гривен. И залог собрали и внесли Виктор Черный и другие депутаты «Оппоплатформы».

Что же, пока есть три повода для сдержанной радости и осторожного оптимизма.

Во-первых, очевидно, что многие судьи и правоохранители не желают участвовать в правовом беспределе, что начался с закрытия оппозиционных каналов и преследования оппозиционных политиков. Ведь не просто так судья решил смягчить меру пресечения Дудкину — а потому что прокуроры и следователи СБУ за полтора месяца так и не осилили предоставить доказательства «подрывной деятельности».

Отсюда второй момент — «акция запугивания» украинцев все больше превращается в фарс а-ля «95 квартал». Многие люди теперь будут воспринимать все эти санкции, запрет телеканалов, незаконные решения СНБО и т.д. в том смысле, что это такая же туфта, как и «дело Дудкина».

И, самое главное — политсила Медведчука продемонстрировала на примере Дудкина, что способна и умеет эффективно защищать своих сограждан. Порохоботы и «партия войны» в целом, депутаты от партии «Голос» и прочие иностранные агенты, которые радовались аресту Дудкина, в день его выхода из СИЗО испуганно замолчали...