Владимир Зеленский в Париже сказал, что только сильные государства могут позволить себе производить собственную вакцину. У Украины такая возможность есть уже полгода — с осени 2020-го.

Но, «чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда. Пандемия коронавируса в мире дала четкое понимание многим, что друзья и партнеры — это хорошо, но, когда речь идет о спасении жизни и выживании экономики, каждый сам за себя. И это именно тот случай, когда главная цель оправдывает любые средства и действия.

Не зря же в начале января, несмотря на публичные разногласия со своим оппонентом на выборах, действующий президент США Джо Байден подписал распоряжение об усилении политики локализации Buy American. А ведь использование инструмента локализации американцами в трудные времена — это не новшество. Стоит напомнить, что еще во время кризиса 2008 году Конгресс США включил статью «Покупай американское» в «American Recovery and Reinvestment Act» от 2009 года, что предполагало гигантскую сумму финансовых стимулов в размере 787 млрд. долл.

Локализация — это размещение производств части компонентов в той же стране, где продукция выпускается в готовом виде. Проще говоря — производство товаров с высокой добавленной стоимостью на собственной территории, потом что такая продукция на мировых рынках стоит в несколько раз дороже, нежели сырье. Плюс — это дополнительные налоги, рабочие места, развитие наукоемких отраслей экономики, что важно для любой страны.

В этом же направлении мыслят и в Европейском союзе. Взять хотя бы планы ЕС по введению трансграничного углеродного регулирования. Внешне все это звучит как благие заботы о климате планеты, а на деле напоминает протекционистские меры для поддержки европейских предприятий.

Протекционизм, локализация... — все это методы мирового сообщества с целью защиты и создание благодатной почвы для развития собственной экономики в ситуации, когда весь мир переживает экономический кризис из-за коронавируса. А еще мировые лидеры давно поняли, что никакая экономика не заработает, пока власть не обеспечит тотальную и всеобъемлющую вакцинацию. Не зря же в январе месяце глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что вакцинация позволяет восстанавливать экономическую активность.

«В январе мы прогнозировали глобальный рост на уровне 5,5 процента в 2021 году. Сейчас мы ожидаем еще большего ускорения — частично благодаря поддержке дополнительно введенной политики включая новый фискальный пакет в США, частично из-за ожидаемого экономического восстановления после вакцинации во многих странах с развитой экономикой», — заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

И пока остальные страны уже идут по пути спасения собственных экономик, тотально вакцинируя свое население (США, Британия, Израиль), в Украине одну прививку от COVID-19 получили всего лишь 450 тыс. граждан. При этом полную вакцинацию по состоянию на 18 апреля прошло только 5 человек (!!!). И дело не только в желании населения. Ведь по прогнозу издания The Economist, Украина — в последних рядах стран мира в очереди на получения вакцин. А это означает, что широкий доступ к вакцине у украинцев появится только в 2022-2023 годах. О перспективах экономического развития к тому времени можно будет давно забыть, разгребая пепел на пепелище отечественного бизнеса, а также оплакивая былую инвестиционную привлекательность. Ну что это, как не садомазохизм, уважаемые «слуги»?

Хотя реальная возможность, говоря словами Зеленского, вступить в «клуб сильных стран» у Украины уже есть полгода. К примеру, еще ноябре главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком был предложен вариант вакцинирования украинцев российским препаратом «Спутник V», чья эффективность составляет 91,4%.

Более того, в конце марта официальный представитель правительства Германии призвал Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины «Спутник V» для стран Евросоюза, а на июнь намечен стар производства препарата в Италии. До этого российскую вакцину зарегистрировали уже около 30 стран мира (Аргентина, Сербия, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Мексика, Черногория и тд).

При этом Медведчук предложил не просто идею, а проработанный план, как запустить собственное производство украинской вакцины объемами 600-700 тыс. доз ежемесячно, договорившись на уровне Путина, чтобы Россия передала технологию, сырье и клеточную линию. Речь о производстве на украинском заводе «Биолек» в Харькове, с привлечением украинских специалистов и исследователей. А главное, речь о производстве вакцины, способной вывести людей из бессмысленного локдауна, а страну из убийственного экономического ступора. Учитывая сроки, уже в мае Украина могла бы получить первую партию собственной вакцины объемом 600-700 тыс. доз. А к концу года только одним «Спутником V» вакцинировать около 5 млн. украинцев, которые находятся в группах повышенного риска.

Однако вместо этого нас продолжают инфицировать политикой патриотического маразма, давно уже не успевая считать реальное количество погибших украинцев, которым банально не хватило кислорода или даже месте в больнице. Следующая на очереди — гибель экономики. И если кто-то имеет иллюзии о поддержке партнеров, спешу огорчить. Ведь вместо геополитической фауны в виде ястребов и медведей, с началом пандемии мы начали жить в мире грифов, не брезгующими питаться падшими экономиками более стран, продемонстрировавших неспособность защищать свои интересы.