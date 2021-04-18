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Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
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Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать

Владимир Зеленский в Париже сказал, что только сильные государства могут позволить себе производить собственную вакцину. У Украины такая возможность есть уже полгода — с осени 2020-го.

Но, «чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда. Пандемия коронавируса в мире дала четкое понимание многим, что друзья и партнеры — это хорошо, но, когда речь идет о спасении жизни и выживании экономики, каждый сам за себя. И это именно тот случай, когда главная цель оправдывает любые средства и действия.

Не зря же в начале января, несмотря на публичные разногласия со своим оппонентом на выборах, действующий президент США Джо Байден подписал распоряжение об усилении политики локализации Buy American. А ведь использование инструмента локализации американцами в трудные времена — это не новшество. Стоит напомнить, что еще во время кризиса 2008 году Конгресс США включил статью «Покупай американское» в «American Recovery and Reinvestment Act» от 2009 года, что предполагало гигантскую сумму финансовых стимулов в размере 787 млрд. долл.

Локализация — это размещение производств части компонентов в той же стране, где продукция выпускается в готовом виде. Проще говоря — производство товаров с высокой добавленной стоимостью на собственной территории, потом что такая продукция на мировых рынках стоит в несколько раз дороже, нежели сырье. Плюс — это дополнительные налоги, рабочие места, развитие наукоемких отраслей экономики, что важно для любой страны.

В этом же направлении мыслят и в Европейском союзе. Взять хотя бы планы ЕС по введению трансграничного углеродного регулирования. Внешне все это звучит как благие заботы о климате планеты, а на деле напоминает протекционистские меры для поддержки европейских предприятий.

Протекционизм, локализация... — все это методы мирового сообщества с целью защиты и создание благодатной почвы для развития собственной экономики в ситуации, когда весь мир переживает экономический кризис из-за коронавируса. А еще мировые лидеры давно поняли, что никакая экономика не заработает, пока власть не обеспечит тотальную и всеобъемлющую вакцинацию. Не зря же в январе месяце глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что вакцинация позволяет восстанавливать экономическую активность.

«В январе мы прогнозировали глобальный рост на уровне 5,5 процента в 2021 году. Сейчас мы ожидаем еще большего ускорения — частично благодаря поддержке дополнительно введенной политики включая новый фискальный пакет в США, частично из-за ожидаемого экономического восстановления после вакцинации во многих странах с развитой экономикой», — заявила директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева.

И пока остальные страны уже идут по пути спасения собственных экономик, тотально вакцинируя свое население (США, Британия, Израиль), в Украине одну прививку от COVID-19 получили всего лишь 450 тыс. граждан. При этом полную вакцинацию по состоянию на 18 апреля прошло только 5 человек (!!!). И дело не только в желании населения. Ведь по прогнозу издания The Economist, Украина — в последних рядах стран мира в очереди на получения вакцин. А это означает, что широкий доступ к вакцине у украинцев появится только в 2022-2023 годах. О перспективах экономического развития к тому времени можно будет давно забыть, разгребая пепел на пепелище отечественного бизнеса, а также оплакивая былую инвестиционную привлекательность. Ну что это, как не садомазохизм, уважаемые «слуги»?

Хотя реальная возможность, говоря словами Зеленского, вступить в «клуб сильных стран» у Украины уже есть полгода. К примеру, еще ноябре главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком был предложен вариант вакцинирования украинцев российским препаратом «Спутник V», чья эффективность составляет 91,4%.

Более того, в конце марта официальный представитель правительства Германии призвал Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины «Спутник V» для стран Евросоюза, а на июнь намечен стар производства препарата в Италии. До этого российскую вакцину зарегистрировали уже около 30 стран мира (Аргентина, Сербия, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Мексика, Черногория и тд).

При этом Медведчук предложил не просто идею, а проработанный план, как запустить собственное производство украинской вакцины объемами 600-700 тыс. доз ежемесячно, договорившись на уровне Путина, чтобы Россия передала технологию, сырье и клеточную линию. Речь о производстве на украинском заводе «Биолек» в Харькове, с привлечением украинских специалистов и исследователей. А главное, речь о производстве вакцины, способной вывести людей из бессмысленного локдауна, а страну из убийственного экономического ступора. Учитывая сроки, уже в мае Украина могла бы получить первую партию собственной вакцины объемом 600-700 тыс. доз. А к концу года только одним «Спутником V» вакцинировать около 5 млн. украинцев, которые находятся в группах повышенного риска.

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Однако вместо этого нас продолжают инфицировать политикой патриотического маразма, давно уже не успевая считать реальное количество погибших украинцев, которым банально не хватило кислорода или даже месте в больнице. Следующая на очереди — гибель экономики. И если кто-то имеет иллюзии о поддержке партнеров, спешу огорчить. Ведь вместо геополитической фауны в виде ястребов и медведей, с началом пандемии мы начали жить в мире грифов, не брезгующими питаться падшими экономиками более стран, продемонстрировавших неспособность защищать свои интересы.

Виктор Медведчук, вакцина, вакцинация
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Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать

«Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда. Пандемия коронавируса в мире дала четкое понимание многим, что друзья и партнеры - это хорошо, но, когда речь идет о спасении жизни и выживании экономики, каждый сам за себя. И это именно тот случай, когда главная цель оправдывает любые средства и действия.
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