«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Итак, 15 апреля военный и политический эксперт Юрий Дудкин вышел на свободу после полутора месяцев в СИЗО СБУ, расположенном в Аскольдовом переулке в Киеве. Как известно, 24 февраля сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыск в квартире Дудкина, после чего задержали эксперта. А суд постановил взять Дудкина под арест сроком на 2 месяца, т.е. до 24 апреля.

Как сообщил после выхода из СИЗО сам Дудкин, за все время пребывания в камере его ни разу не вызвали на допрос. Да и вездесущие Telegram-каналы сообщили, что на Дудкина так ничего и не смогли найти. И вся эта информация наводит на подозрение, что настоящей целью посадки Дудкина было не расследование по выдвинутым против него обвинениям — ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса.

Вместе с тем, если бы эксперта не поддержала группа народных депутатов от оппозиции, неизвестно, сколько времени ему пришлось бы провести за решеткой. Фактически Дудкина спасли соратники Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые нашли ему классного адвоката, ходили на суды и всячески поддерживали в неволе. Оппозиционеры добились, чтобы суд разрешил выпустить Дудкина из СИЗО под залог, а затем сами собрали и внесли необходимые 2 000000 гривен.

Впрочем, сам Дудкин — не настолько значимая фигура, в этой истории более важна политическая оценка происходящего. Последний раз подобная попытка свести счеты с неугодными политическими экспертами наблюдалась в 2016 году, получив название «дело политологов». А предыстория такова. После отставки Арсения Яценюка перед партией «Народный фронт» (Яценюк-Турчинов-Мартыненко-Аваков) в полный рост встал вопрос о дальнейшей судьбе политического проекта. Но проблема заключалась в том, что «Народный фронт» имел рейтинг меньше 1 %, что называется, «ниже процента жирности кефира». И тогда Яценюк, Турчинов и прочие «фронтовики» решили, что виноват не Яценюк, который на Майдане обещал «європейські стандарти життя», а после захвата власти погрузил украинцев в экономический ад, а политологи и другие эксперты, посмевшие критиковать «молодого премьера». Для этого и было решено провести показательное «дело политологов» — разоблачить, арестовать и осудить группу экспертов, обвинив их в том, будто они чернили «светлый образ» Яценюка и «Народного фронта», действуя, понятное дело, по заказу Кремля. Впрочем, вся эта затея закончилась, едва начавшись, потому что информация просочилась в прессу и конгениальный план Яценюка-Турчинова разоблачили. Как мы помним, ни Яценюка, ни «Народный фронт» это не спасло, они отправились на обочину политической жизни.

А сам Яценюк и сегодня считается, наверное, самым токсичным украинским политиком. По крайней мере, экс-премьера никто не берет в предвыборный список, на прошлых выборах в Верховную Раду Яценюк и его приближенные даже не баллотировались за неимением шансов.

Но в итоге «яценюки» «кинули подлянку» и действующему президенту Порошенко. Ведь если Яценюку и компании терять было уже нечего, имея рейтинг меньше 1 %, то «дело политологов» настроило часть экспертов против действующей власти. Вот почему история Дудкина, перефразируя Антуана де ла Мерта («Это хуже, чем преступление, это ошибка») — это хуже, чем преступление, это глупость.

А Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят. И «дело Дудкина» еще долго будут вспоминать Зеленскому, подчеркивая, что это пример политических репрессий против оппозиции — как и запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, лишение лицензии канала «Киевская Русь», отключение «по беспределу» «Первого независимого» через час после начала вещания, санкции против первых лиц оппозиции в нарушение законов Украины. А соратники Медведчука на деле продемонстрировали, что умеют бороться против репрессий со стороны власти, причем действуя правовыми методами.