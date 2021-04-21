Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

Отсидев в СИЗО полтора месяца, 14 апреля военный эксперт Юрий Дудкин вышел на свободу после того, как днем ранее депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука внесли за него залог в сумме 2000 000 гривен.

Напомним, что Дудкина 24 задержала сводная бригада сотрудников СБУ и Генпрокуратуры после обыска у него дома. Военному и политическому эксперту инкриминируют «государственную измену» (статья 111 Уголовного кодекса) и «нарушение равноправия граждан из-за их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Эпопея продолжалась полтора месяца, пока его не вызволили из СИЗО депутаты от ОПЗЖ.

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».

Задержали пенсионеров и стали «колоть». Внешне все выглядело так, будто черниговские сбушники действительно разоблачили опасный заговор с целью свержения власти. План захвата танков в одной из воинских частей, затем поход на Киев, карты с обозначенными тайниками с оружием и т.д.

«Служба безопасности завершила следствие по делу о попытке антиконституционного переворота членами Ревсовета пенсионного возраста, которые были арестованы СБУ в октябре прошлого года. Об этом заявил первый заместитель председателя СБУ Юрий Землянский, материалы дела переданы в Черниговский городской суд», — так рапортовали сбушники о разоблачении «попытки антиконституционного переворота».

Но журналисты быстро обнаружили сразу массу нестыковок. Самым апофигеем стала карта с отметками, которую сбушники выдавали за расположение схронов с оружием. Но вредные журналисты докопались, что на самом деле на карте обозначены ... месторождения опят и маслят в лесах Черниговской области. Потому, кстати, и «дело грибников». В итоге, «дело грибников» стало нарицательным для случаев, когда спецслужбы сочиняют «громкие разоблачения», которые на деле оказываются «пустышками».

Смех смехом, но тогда сфабрикованное «дело грибников» серьезно ударило по имиджу украинской власти. С учетом того, что Юрий Дудкин — военный пенсионер, капитан первого ранга в отставке, налицо четкие параллели. Так вот, если вся громадная государственная машина главе с президентом Зеленским воюет против военного пенсионера. Если грозная СБУ с грозной Генпрокураторой сочиняют уголовное дело, которое уже в первом приближении оказывается шитым «белыми нитками», простые люди будут воспринимать такую власть как посмешище. ПОСМЕШИЩЕ. И именно в этом главная угроза для власти во главе с Зеленским. Потому что ситуация, когда власть обвиняет человека в таком серьезном преступлении как «государственная измена», а на деле все это оказывается высосанными из пальца фантазиями — это изначально проигрышный сценарий. И главный проигравший — это власть. Хорошо бы Зеленскому и компании это понять.

И, конечно же, если есть черная сторона, то есть и белая. Если есть проигравшие, то есть и победители. Что касается депутатов — соратников Виктора Медведчука из ОПЗЖ — то они в данном случае не просто на деле доказали «своих не бросаем». Заступиться за человека, которого несправедливо упрятали за решетку — это выступить на стороне справедливости. А принять сторону справедливости в наши непростые времена — это благородно. Вот так власть сама сдала оппозиции во главе с Медведчуком козырные карты.

В общем, если украинская власть во главе с Владимиром Зеленским решила поиграть в «дело грибников № 2», то будет честно предупредить, что это будет бег по граблям.