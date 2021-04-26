Войти
Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США
мирный процесс
Зеленский хочет изменить минские соглашения и привлечь к переговорам США
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
позиция
Байден предложит G7 усилить давление на Китай

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

политика
RSS

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
301
Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.

Здесь нужно уточнить, что ХДС / ХСС – это не партия, а блок политических партий. Если Армин Лашет – это глава ХДС, то руководителем Христианско-социального союза (ХСС) является Маркус Зедер.

Маркус Зедер – премьер-министр Баварии. Именно Маркус Зедер был главным конкурентом Армина Лашета в борьбе за статус кандидата на пост федерального канцлера ФРГ.

Выборы в бундестаг – однопалатный парламент ФРГ – состоятся в воскресенье, 26 сентября 2021 года. Если коалиция ХДС / ХСС победит, тогда именно Армин Лашет сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера ФРГ.

60-летний Армин Лашет – журналист и политик, он вступил в ХДС еще в 18 лет. Был главным редактором газеты KirchenZeitung Aachen в Аахене, затем руководил издательством.

Прежде чем стать кандидатом на пост канцлера, Армин Лашет победил на внутрипартийных выборах в ХДС. Сильные стороны Армина Лашета - это опыт работы премьером самой богатой и экономически развитой земли ФРГ – Северного Рейна-Вестфалии, а также умение договариваться и находить союзников. Например, на внутрипартийных выборах в ХДС он договорился о поддержке с самым популярным политиком левого крыла ХДС Йенсом Шпаном и привлек его сторонников на свою сторону. Совместная программа двух политиков называется #Impulse2021, она содержит также пункты о защите рабочего класса, что выглядит как влияние левого крыла в ХДС.

Северный Рейн-Вестфалия – самая богатая среди земель ФРГ. По оценке www.ceicdata.com, ВВП провинции Северный Рейн-Вестфалия в 2020 году составил 697,125 миллиарда евро – это первое место в ФРГ. Следом идут Бавария с 610,217 миллиарда и Баден Вюртемберг с 500,790 миллиарда евро.

Что касается борьбы за официальное выдвижение на пост канцлера, то здесь у главы ХДС был сильный соперник в лице главы ХСС Маркуса Зедера. Зедер тоже является опытным политиком, причем у него тоже есть опыт работы крупным регионом в лице Баварии. По итогам голосования за кандидата на пост канцлера Лашет завоевал 31 голос, Маркус Зедер получил 9 голосов, еще 6 человек воздержались.

Как часто бывает, Лашет победил в ХДС, потому что является представителем центра, т.е. компромиссной фигурой для партийных «крыльев». Кроме того, пресса прямо зовет его «протеже Меркель». Да и сам Лашет всегда демонстративно поддерживал канцлера, даже когда из-за миграционного кризиса критика в адрес Меркель звучала, в том числе, и из рядов ХДС.

Что касается на сегодняшний день самого горящего вопроса политической повестки в виде газопровода «Северный поток-2», то Армин Лашет однозначно «за» завершение строительства. В то же время позиция нового главы ХДС заключается в том, чтобы «гарантировать геополитические интересы Украины», о чем он прямо публично заявляет.

В то же время Армин Лашет – не чужой для Украины человек. Среди фигур первой величины Армин Лашет контактирует с таким политиком как Виктор Медведчук – председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь». По словам Лашета, высказанном в официальном письме в адрес Медведчука, становится ясно: идейно их позиции совпадают в том плане, что оба выступают за конструктивное сотрудничество. «Мы выступаем за сотрудничество, а не за разобщённые подходы государств к решению тех или иных проблем», - гласит цитата Лашета в адрес главы политсовета ОПЗЖ Медведчука.

Интересно, что из двух кандидатов в канцлеры оба – и Армин Лашет, и Маркус Зедер - открыто и прямо выступали за достройку «Северного потока-2».

Читайте также: В 9 регионах Украины за вчера не сделали ни одной прививки от COVID-19

В частности, во время скандала вокруг Алексея Навального и Лашет, и Зедер выступали в унисон, заявив, что «Северный поток-2» и дело основателя Фонда борьбы с коррупцией – это разные вещи. Зедер заявил, что в свете госпитализации и обвинений в отравлении Навального завершение строительства газопровода из России в Германию предстанет «не в положительном свете», но призвал не связывать эти вопросы. «Это не вопрос государства, но частных инвестиций. На наш взгляд, одно не связано с другим».

А Лашет заявил, что власти РФ должны немедленно освободить Навального, но судьбу «Северного потока-2» нельзя привязывать к истории с «отравлением» оппозиционера. «Но вопрос, будет ли газ поступать к нам по суше или по морю, не зависит от этого», - подчеркнул глава ХДС Армин Лашет.

ХДС, ХДС/ХСС, Армин Лашет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 апреля 2021
Воскресенье, 25 апреля 2021
Суббота, 24 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016