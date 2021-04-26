Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.

Здесь нужно уточнить, что ХДС / ХСС – это не партия, а блок политических партий. Если Армин Лашет – это глава ХДС, то руководителем Христианско-социального союза (ХСС) является Маркус Зедер.

Маркус Зедер – премьер-министр Баварии. Именно Маркус Зедер был главным конкурентом Армина Лашета в борьбе за статус кандидата на пост федерального канцлера ФРГ.

Выборы в бундестаг – однопалатный парламент ФРГ – состоятся в воскресенье, 26 сентября 2021 года. Если коалиция ХДС / ХСС победит, тогда именно Армин Лашет сменит Ангелу Меркель на посту федерального канцлера ФРГ.

60-летний Армин Лашет – журналист и политик, он вступил в ХДС еще в 18 лет. Был главным редактором газеты KirchenZeitung Aachen в Аахене, затем руководил издательством.

Прежде чем стать кандидатом на пост канцлера, Армин Лашет победил на внутрипартийных выборах в ХДС. Сильные стороны Армина Лашета - это опыт работы премьером самой богатой и экономически развитой земли ФРГ – Северного Рейна-Вестфалии, а также умение договариваться и находить союзников. Например, на внутрипартийных выборах в ХДС он договорился о поддержке с самым популярным политиком левого крыла ХДС Йенсом Шпаном и привлек его сторонников на свою сторону. Совместная программа двух политиков называется #Impulse2021, она содержит также пункты о защите рабочего класса, что выглядит как влияние левого крыла в ХДС.

Северный Рейн-Вестфалия – самая богатая среди земель ФРГ. По оценке www.ceicdata.com, ВВП провинции Северный Рейн-Вестфалия в 2020 году составил 697,125 миллиарда евро – это первое место в ФРГ. Следом идут Бавария с 610,217 миллиарда и Баден Вюртемберг с 500,790 миллиарда евро.

Что касается борьбы за официальное выдвижение на пост канцлера, то здесь у главы ХДС был сильный соперник в лице главы ХСС Маркуса Зедера. Зедер тоже является опытным политиком, причем у него тоже есть опыт работы крупным регионом в лице Баварии. По итогам голосования за кандидата на пост канцлера Лашет завоевал 31 голос, Маркус Зедер получил 9 голосов, еще 6 человек воздержались.

Как часто бывает, Лашет победил в ХДС, потому что является представителем центра, т.е. компромиссной фигурой для партийных «крыльев». Кроме того, пресса прямо зовет его «протеже Меркель». Да и сам Лашет всегда демонстративно поддерживал канцлера, даже когда из-за миграционного кризиса критика в адрес Меркель звучала, в том числе, и из рядов ХДС.

Что касается на сегодняшний день самого горящего вопроса политической повестки в виде газопровода «Северный поток-2», то Армин Лашет однозначно «за» завершение строительства. В то же время позиция нового главы ХДС заключается в том, чтобы «гарантировать геополитические интересы Украины», о чем он прямо публично заявляет.

В то же время Армин Лашет – не чужой для Украины человек. Среди фигур первой величины Армин Лашет контактирует с таким политиком как Виктор Медведчук – председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь». По словам Лашета, высказанном в официальном письме в адрес Медведчука, становится ясно: идейно их позиции совпадают в том плане, что оба выступают за конструктивное сотрудничество. «Мы выступаем за сотрудничество, а не за разобщённые подходы государств к решению тех или иных проблем», - гласит цитата Лашета в адрес главы политсовета ОПЗЖ Медведчука.

Интересно, что из двух кандидатов в канцлеры оба – и Армин Лашет, и Маркус Зедер - открыто и прямо выступали за достройку «Северного потока-2».

В частности, во время скандала вокруг Алексея Навального и Лашет, и Зедер выступали в унисон, заявив, что «Северный поток-2» и дело основателя Фонда борьбы с коррупцией – это разные вещи. Зедер заявил, что в свете госпитализации и обвинений в отравлении Навального завершение строительства газопровода из России в Германию предстанет «не в положительном свете», но призвал не связывать эти вопросы. «Это не вопрос государства, но частных инвестиций. На наш взгляд, одно не связано с другим».

А Лашет заявил, что власти РФ должны немедленно освободить Навального, но судьбу «Северного потока-2» нельзя привязывать к истории с «отравлением» оппозиционера. «Но вопрос, будет ли газ поступать к нам по суше или по морю, не зависит от этого», - подчеркнул глава ХДС Армин Лашет.