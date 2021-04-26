«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Очень красноречивая история приключилась с депутатом Анной Колесник из «Слуги народа». Депутат от партии власти «спалилась», когда написала в переписке «Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны». «Под куполом» в это время с трибуны выступал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Переписку депутата «словил» парламентский фотограф одного из Интернет-изданий. После того, как скрин попал в СМИ, разразился громкий скандал.

Если разобраться, то очень показательная история. У депутата Колесник нет финансовых или бытовых проблем, которые волнуют миллионы простых украинцев. Она получает зарплату в несколько десятков тысяч гривен. Не исключено, что дополнительно «ахметовские» или «коломойские» каждый месяц выдают в концерте еще 5000-10 000 долларов. Сотни тысяч украинцев, приехавших в Киев из других городов, платят серьезные деньги за съемное жилье. Депутат Колесник не платит за съемное жилье — они может либо бесплатно проживать в гостинице «Киев», либо снимать квартиру / дом, но в таком случае затраты ей компенсирует государство. Если депутату Колесник нужно на работу или в магазин, она просто набирает автопарк Верховной Рады и ее БЕСПЛАТНО везут, куда она скажет.

А в это время 77 % украинских пенсионеров, по оценке уполномоченного Верховной Рады по правам человека, живут за чертой бедности. А в это время, как заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, более 90 % бедных семей — это, как правило, семьи, где работают и муж, и жена. И даже если оба взрослых работают, то «двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления». А в это время, по словам ученого, уровень бедности в Украине составляет 51 % — миллионы украинцев живут за чертой бедности.

Привожу все эти данные, чтобы Вы понимали — депутата Колесник не касаются проблемы, которые волнуют миллионы простых украинцев, которые не знают, как под властью «зеленых» прокормить себя и своих детей. Значит, настоящая причина «нужно сваливать» — не в бедности или невозможности для самореализации.

Тем более, как правильно обратили внимание многие украинцы в Facebook и других соцсетях, про «нужно сваливать» пишет депутат ОТ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ «СЛУГА НАРОДА»! И «нужно сваливать» — это оценка политики этой власти во главе с Зеленским и «слугами».

Депутат-«слуга народа» одной фразой поставила оценку и провалу в борьбе с коронавирусом, потому что Украина в тройке лидеров по смертности и «в хвосте» по вакцинации. И экономическому кризису, потому что Кабмином руководят агенты олигархов вроде премьера Шмыгаля и грантоеды-дилетанты. И репрессиям против политической оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. И переделу бизнеса «по беспределу», когда аппарат СНБО во главе с Алексеем Даниловым составляет «проскрипционные списки» как при диктатуре Суллы в Древнем Риме, куда подельники диктатора записывали богатых римлян, чтобы забрать их имущество. Свежий случай — когда Зеленский просто подписал указ о санкциях против граждан Украины, которых объявили «контрабандистами», не предоставив ни единого доказательства. Или, например, ни СБУ, ни ГПУ так и не предоставили даже намека на доказательства противоправной деятельности Медведчука и других политиков и бизнесменов, против которых объявили санкции.

И если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» — это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев, которые поверили Зеленскому и «слугам», а теперь видят, что их просто ПО-ПОДЛОМУ ОБМАНУЛИ и навязали «Порошенко № 2».