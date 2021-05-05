Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: „Спутника“ в Украине не будет», — заявил министр на своей странице в Facebook.

И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию! Власти, из-за некомпетентности которой Украина на 8-м месте в Европе по количеству умерших — более 45 тысяч — и на 8-м месте по количеству заболевших — 2 миллиона 91 тысяча (данные сайта https://www.worldometers.info/coronavirus/).

Собственно, когда слышишь такие заявления, становится понятно, почему даже депутаты от правящей партии «Слуга народа» признаются, что «Нужно сваливать из этой страны».

Как мы помним, народный депутат от «Слуги народа» Анна Колесник, переписываясь в стенах парламента со своим знакомым красноречиво оценила ситуацию в государстве одной фразой — «Нужно сваливать из этой страны».

Это очень красноречивая ситуация, когда даже депутат не видит для себя перспектив в своей стране. Причем это депутат от партии власти, которая имеет большинство в Верховной Раде и на 100 % отвечает за происходящее в Украине.

В Украине, где окружение президента Зеленского продолжает закатывать в асфальт миллиарды гривен из так называемого коронавирусного фонда, в то время как украинцы массово умирают от COVID-19 без самого необходимого. Где вакцины катастрофически не хватает — по данным Центра общественного здоровья МОЗ только 303 человека получили две полноценные прививки — но министр здравоохранения хвастается, что не пустит в Украину российскую вакцину.

Где для министра здравоохранения важнее «прогнуться» перед временной поверенной США — потому что на самом деле это Кристина Квин в октябре прошлого года вызвала Степанова к себе как ученика к доске и запретила покупать вакцину «Спутник V». А для министра угодить американцам важнее, чем жизнь и здоровье украинцев, массово умирающих от коронавируса.

При этом сам президент Зеленский во время визита в Париж заявил, что только сильные страны могут позволить себе производить вакцину от коронавируса. Отсюда делаем вывод, что Зеленскому и «слугам народа» сильная Украина не нужна. Иначе власть еще в конце 2020 года запустила бы производство собственной вакцины по лицензии от российского производителя «Спутник V». Все стратегические вопросы на уровне Путина еще в ноябре 2020 года решил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук. Медведчук договорился, чтобы разработчик вакцины в лице Центра имени Гамалеи передал Украине лицензию, формулу производства и сырье в виде клеточной линии. Но что мы увидели в ответ? С подачи посольства США украинская власть начала репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком.

Хотя уже сегодня Украина могла бы производить минимум 700 тысяч доз вакцины в месяц, т.е. ежемесячно прививать от коронавируса 350 тысяч человек. Для сравнения, на сегодняшний день только 303 человека получили 2 дозы — это за 2 месяца, что идет кампания по вакцинации. А если запустить собственное производство, то до конца года Украина может произвести 5 миллионов 600 тысяч доз своей вакцины.

Но, как видим, сильная Украина Зеленскому и компании нужна только на словах. Если бы Украиной сегодня управляли патриоты, они боролись бы за производство собственной вакцины, а не охраняли рынок сбыта для фармацевтических компаний из США и других стран.