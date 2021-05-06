Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» — поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко.

Но теперь маятник качнулся в другую сторону. Сейчас есть серьезное разочарование, потому что на практике оказалось, что так называемые «новые лица» — это самые настоящие дилетанты. Президент и Верховная Рада ведут себя как один большой «Квартал 95», а в это время проблемы страны не решаются.

Компания «Роботизированные телесистемы» представила новые рейтинг политических партий. Итак, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, пятипроцентный барьер в Верховную Раду преодолели бы такие политические силы:

— «Слуга народа» — 22,1 %;

— «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 20,3 %;

— «Европейская солидарность» — 15,9 %;

— «Батькивщина» — 10,1 %.

Среди тех, кто не дотягивает до барьера, ближе всего к прохождению в Верховную Раду оказались «Партия Шария» с 4,7 % и «Сила и честь» с 4,0 %. Одинаковые позиции у Радикальной партии Олега Ляшко и «УДАРа» Виталия Кличко — 3,1 %. 2,9 % у «Украинской стратегии Гройсмана» бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. «Голос», объединивший цвет грантовых организаций, которые финансируются на деньги «серийного финансиста» Джорджа Сороса, видимо, совсем потерялся, потому что рейтинг только 1,5 %. Только 1,2 % у партии «За будущее», которую связывают с группой «Приват» Игоря Коломойского-Геннадия Боголюбова-Алексея Мартынова.

Как видим, разница между лидерами достаточно условная, в рамках погрешности, которая составила +/- 2,8 %.

Какие процессы отражают новые рейтинги от РТС? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» — поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко.

Но теперь маятник качнулся в другую сторону. Сейчас есть серьезное разочарование, потому что на практике оказалось, что так называемые «новые лица» — это самые настоящие дилетанты. Президент и Верховная Рада ведут себя как один большой «Квартал 95», а в это время проблемы страны не решаются. На Донбассе идут боевые действия, как и при Порошенко, по темпам вакцинации Украина на последних местах в Европе, а по смертности — в первой десятке (если точнее, то на 8-м месте). Ахметов, Пинчук и другие олигархи богатеют — миллионы украинцев превратились в «новых бедных» и «новых нищих».

Поэтому маятник пошел в другую сторону. Украинцы разочаровались в «новых дилетантах» — поэтому растет запрос на опытных профессионалов. И это объясняет, почему растет рейтинг «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука. Они с соратниками выступают с позиции грамотных государственных менеджеров и опытных управленцев. Они прибавили больше 7 %. Если на парламентских выборах-2019 ОПЗЖ взяла 13,05 %, то теперь рейтинг — 20,3 %.

Власть во главе с Зеленским тоже сделала серьезный вклад в рейтинг оппозиции. Последние полгода «зеленые» демонстрируют, что считают именно Медведчука и ОПЗЖ своими главными оппонентами. Об этом свидетельствует и запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, и санкции против Медведчука и его соратников, хотя до сих пор никто так и не предъявил никаких доказательств их причастности к противоправной деятельности.

Петр Порошенко и «Европейская солидарность» пока удерживают свои позиции на уровне 15,9 %. При этом Порошенко пытается представить себя в качестве оппонента Зеленского. Хотя на самом деле «зеленые» по факту продолжают политический курс «Петра Пятого». Хотя «зеленая» власть, несмотря на обещания в стиле «Придет весна — будем сажать» плавно «погасила» все громкие дела против Порошенко. Хотя вышли из-под стражи даже такие фигуранты громкого коррупционного скандала вокруг «Укроборонпрома» как Олег Свинарчук-Гладковский и другие.

Юлия Тимошенко и «Батькивщина» сегодня могут рассчитывать на 10,1 %. Т.е. по сравнению с парламентскими они выборами добавили менее 2 %. Судя по риторике, Тимошенко сделала ставку на сельского избирателя. Ну а по умению исполнять «плач Ярославны» Юлии Тимошенко мало равных. Разве что рейтинги показывают, что сегодня ей верит гораздо меньше народу, чем в прошлые годы.